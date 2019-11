El MACBA invita a visitar Proyecto Rampas - Ritmos visuales y escritos sobre lugares de conexión, un site-specific de la artista Antonia Guzmán inspirado en la arquitectura del museo. “Se las denomina en general rampas como quien habla de escaleras o ascensores. Son un no lugar, un no espacio expositivo. Sin nombre individual son sólo superficies de conexión entre espacios nombrables", dijo Guzmán, quien nació en Buenos Aires, y vive y trabaja en Tigre desde 1976. Egresada de la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón, expuso de forma individual en el Museo de Arte de Tigre, en el C. Hulsh Gallery, Berlin (Alemania) y Museo de Arte Contemporáneo de Yucatán (México), entre otros.