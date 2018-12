El fotolibro, como objeto de consumo, crece y crece. Los fotógrafos encuentran en él una forma de materializar trabajos y exposiciones que les han costado mucho tiempo y esfuerzo. Suelen ser de una edición exquisita y todos los lectores quieren tenerlos en sus bibliotecas. Por eso, llegó a la Argentina el How we see. Photobooks by women, una exhibición que llega desde Nueva York para presentarse en FoLa (Fototeca Latinoamericana) entre el 7 y 9 de diciembre.