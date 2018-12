En El simposio, el amor (eros) no es entendido como una relación de reciprocidad, sino como el deseo de poseer algo que se considera valioso y necesitado urgentemente. Pero ese algo, reflejado superficialmente a través de la belleza de un cuerpo en el Fedón, se revela a la mente como el amor por lo bueno y lo verdadero, las leyes, las instituciones, la República y en última instancia por la Belleza en sí. El objeto del amor -ya no entendido como un fin en sí mismo, sino como un medio para alcanzar la virtud- no es el prójimo sino la sabiduría (sophia), y su esencia no es eros (amor sexual) sino philia (amor fraterno, amistad), única en que sólo ella tiene el poder de inducir a la gente a realizar acciones nobles y valientes. De aquí que pueda decirse, como deduce Aristóteles en la Ética nicomáquea, que la versión más perfecta del amor pueda darse solamente entre dos hombres virtuosos, lo que implica que sólo la figura masculina puede encarnar la Belleza propiamente dicha y por lo tanto ser juzgado digno de ser amado por la figura femenina que es naturalmente inferior y por ende ama del hombre lo que ella no posee.