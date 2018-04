—El libro es una caja de bombones, por lo bello y porque uno no quiere dejar de mirarlo, de navegar sus páginas, pero ¿consideran que es un libro para que los padres se lo lean a sus hijos o para que los padres puedan "conectarse" con sus hijos, sobre todo cuando son bebés?

—Definitivamente, es un libro que ayuda a "conectarse" con un tema como la maternidad/paternidad; y al principio pensamos que iba a ser un libro mucho más para padres y madres que para niños. También es casi ideal para padres de bebés o personas que están a punto de tener un hijo, ya que es un momento de la vida en el que la sensibilidad por este tipo de temas está a flor de piel. Sin embargo, fue muy interesante ver lo que pasó con el libro en el encuentro con el lector, porque nos dimos cuenta de que es una obra que les encanta a los niños y también a adultos que no tienen hijos. No necesariamente uno tiene que identificarse con la mujer del libro, y no sirve exclusivamente para pensar el vínculo madre-hijo, sino muchos otros. Incluso, ¿por qué no pensar que el libro podría ser un vínculo entre otros dos que no sean madre e hijo…?