Aunque Victoria prefiere no anticiparse, la realidad es que el hostel es el único ingreso de la familia Hurault . Tampoco tienen ahorros, porque todo lo que tenían lo invirtieron en la construcción del restaurante. “Por el momento pensamos que vamos a poder retomar las actividades. Quizá los primeros meses de la temporada sean un poco más duros y, en lugar de empezar a recibir huéspedes en abril lo hagamos más adelante . Por otro lado, el Gobierno anunció la suspensión del pago de todos los servicios: luz, gas y agua. Si bien no significa que no haya que pagarlo, tenemos la tranquilidad de que no hay que hacerlo ahora”, dice.