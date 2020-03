Sobre una eventual renuncia a su cargo por su alineación política, dijo: “A mi no me han dicho nada en particular. En la corte xSuprema hay 6 miembros, de los cuales 5 fueron funcionarios del ejecutivo. No podría cuestionarlos, mientras mantengan su objetividad. Existe el mecanismo del juicio político”. Ante la comparación de su caso con el de la ex procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbo, dijo: “Yo no tuve participación (en la salida de Alejandra Gils Carbo). La doctora Gils Carbo estaba procesada penalmente”.