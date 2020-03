De acuerdo con lo que informó el diario local El Observador, ya son 8 los infectados en Uruguay. Uno de los nuevos casos confirmados es el del ex senador colorado Pedro Bordaberry. “No estuve en China, no estuve en ningún casamiento. No sé, se dio. Me acaban de informar. Me siento como si hubiera tenido una gripe, un poco más fuerte. Tengo un poquito de fiebre, no mucha”, contó en un video el dirigente.