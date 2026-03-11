Deportes

El Team Medellín-EPM recibió suspensión por parte de la UCI: dos ciclistas fueron apartados por anomalías en controles antidoping

El ente rector del ciclismo internacional reveló el hallazgo de irregularidades en los pasaportes biológicos de dos integrantes en un periodo menor a un año

La UCI determinó una suspensión de 30 días a los dos pedalistas nacionales por irregularidades en su pasaporte biológico - crédito Team Medellín-EPM/Facebook

La temporada ciclística en Colombia ya se puso en marcha y tanto escarabajos como equipos se encuentran en plena actividad durante marzo. Entre los equipos más fuertes del país, el Team Medellín, existía un revuelo significativo debido a que mantuvieron su núcleo de pedalistas liderado por el campeón vigente del Clásico RCN, José Julián “Chivo” Velásquez, junto a nombres como Diego Camargo y Óscar Sevilla.

Sin embargo, el equipo antioqueño sufrió un revés significativo tras conocerse la determinación de la Unión Ciclística Internacional (UCI) de aplicar una suspensión de 30 días a dos de sus pedalistas.

La razón esgrimida por el ente rector del ciclismo a nivel mundial se relacionó con una serie de anomalías detectadas en los pasaportes biológicos de dos de sus ciclistas, según detalló la International Testing Agency (ITA) en sus cuentas oficiales.

De acuerdo con el reglamento antidopaje de la UCI, el equipo quedó excluido temporalmente porque dos de sus corredores recibieron notificaciones sobre presuntas infracciones a las normas antidopaje dentro de un intervalo de menos de 12 meses.

“El Reglamento Antidopaje de la UCI prevé la suspensión de un equipo cuando dos o más de sus corredores o miembros del personal reciben notificaciones de ciertos tipos de presuntas infracciones de las normas antidopaje (ADRV) ocurridas durante el mismo período de 12 meses. Dos corredores del Team Medellín-EPM recibieron notificaciones de presuntas ADRV (infracción de las normas antidopaje, por sus siglas en inglés) basadas en las anomalías detectadas en sus respectivos Pasaportes Biológicos, más concretamente en Hallazgos Adversos en el Pasaporte”, detalló el comunicado de la ITA.

La entidad advirtió que el Team Medellín-EPM podría apelar la decisión ante el TAS - crédito @IntTestAgency/X

El primero en ser notificado fue Aldemar Reyes, que fue informado en junio de 2025 por la Organización Nacional Antidopaje de Colombia sobre posibles irregularidades en su pasaporte biológico correspondientes al periodo entre febrero y agosto de 2023.

Más tarde, en agosto del mismo año, Fabio Duarte fue alertado por situaciones similares, con anomalías señaladas en su registro en febrero de 2023, luego entre julio y diciembre de 2024, y finalmente en enero de 2025.

Ante esto, la UCI impuso una suspensión de 30 días al Team Medellín-EPM, determinación que se hará efectiva desde el 27 de marzo hasta el 25 de abril del presente año.

La resolución puede ser apelada ante la sala de apelaciones del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). Sin embargo, hasta el momento el equipo no se ha pronunciado de manera oficial acerca de esta suspensión.

Ciclistas colombianos inhabilitados por resultados de controles antidopaje en 2026

Miguel Angel Lopez fue suspendido por la UCI hasta 2027 por posesión y uso de menotropina durante el Giro de Italia 2022 - crédito Europa Press

A los nombres de Aldemar Reyes y Fabio Duarte se suman otros 24 ciclistas sancionados por la UCI, en una coyuntura marcada por la ausencia de un laboratorio nacional certificado para procesar las muestras.

Esta situación ha obligado a las autoridades y federaciones deportivas a enviar los análisis a laboratorios en Estados Unidos o Canadá, incrementando así los costos y dificultando la vigilancia sistemática de sustancias prohibidas.

De acuerdo con Rubén Darío Galeano, presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, el cierre del laboratorio colombiano ha representado una significativa carga financiera para el deporte local. En declaraciones del directivo recogidas por La Patria, cada muestra de control antidopaje requiere una inversión de 2 millones de pesos. En promedio, el presupuesto anual destinado por la Federación para este fin oscila entre $100 y $400 millones.

El dirigente explicó que, conforme al protocolo de la Agencia Mundial Antidopaje (Wada), el 30% de los controles se realiza en plena competición, mientras que el 70% se aplica fuera de ella. Según Galeano, este procedimiento responde a que “el deportista, el que se dopa, usualmente lo hace en la etapa de entrenamiento para llegar a tope en carrera”.

Nombres como Miguel Ángel “Supermán” López, Germán Darío Gómez, Aristóbulo Cala, Yenifer Tatiana Ducuara, Camilo Gómez, Luis Carlos Chía y Luis Largo figuran entre los atletas involucrados, junto a otros nombres reconocidos a nivel nacional. Las sanciones varían desde suspensiones temporales —algunos casos en estudio provisional— hasta inhabilitaciones de por vida.

En el desglose de sustancias detectadas figuran, entre otras, eritropoyetina (EPO), CERA, menotropina, prednisolona, ligandrol, anabólicos androgénicos y boldenona. Ferney Bello y Luis Largo recibieron sanciones vitalicias. Otros, como Camilo Gómez, tienen suspensión hasta agosto de 2030, mientras que el listado abarca vigencias desde 2026 hasta 2031. Para algunas muestras, el proceso disciplinario sigue en curso y la suspensión es provisional.

