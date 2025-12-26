Richard Ríos fue defendido por su antiguo entrenador: valoró el crecimiento del colombiano en su primera temporada con Benfica

El mediocampista colombiano es señalado por Mozart Santos Batista, su antiguo entrenador en el Guaraní brasileño, como uno de los mejores 'box to box' a nivel internacional - crédito SL Benfica

La consolidación de Richard Ríos en el Benfica ha multiplicado sus expectativas de mercado, proyectando que el club podría recibir el doble de lo invertido en su fichaje, según destacó Mozart Santos Batista Júnior al medio O Jogo.

El futbolista colombiano, tras su primera temporada en Portugal, ha logrado no solo afianzarse como titular, sino posicionarse entre los mediocampistas box to box más valorados internacionalmente, con miras a un posible salto de cotización tras el Mundial 2026.

Sin embargo, los números del ex Palmeiras marcan un contraste importante con los rendimientos en el inicio de la temporada tanto en la Primeira Liga como en la Champions League, donde sus fallas de posicionamiento y la toma de decisiones quedaron en entredicho entre un sector de los simpatizantes del club lisboeta; por los que su titularidad en la selección Colombia es cuestionada desde los últimos partidos de las eliminatorias del Mundial.

Las primeras actuaciones de Ríos en la Primeira Liga y la Champions League generaron críticas por fallos de posicionamiento y toma de decisiones - crédito Rita Franca/REUTERS

Pese a ello, Santos Batista —que dirigió a Ríos en el Guaraní de São Paulo entre 2022 y 2023–, subrayó la dimensión de la apuesta realizada por Benfica. “Richard Ríos vale cada euro que pagó Benfica. Es uno de los mejores 8 del mundo”, afirmó Mozart, resaltando su evolución tras su paso por Flamengo, Mazatlán y Palmeiras. El propio entrenador consideró que la entidad lisboeta es consciente de que su inversión se puede multiplicar de forma significativa y se atrevió a vaticinar que “Benfica recibirá ofertas de al menos el doble de lo que invirtió”.

Días atrás, el propio entrenador del Benfica, José Mourinho, expresó confianza plena en el rendimiento del jugador de 25 años, al punto de convertirlo en un pilar en su esquema.

La confianza del entrenador José Mourinho convierte a Ríos en pilar clave del esquema táctico del Benfica en 28 partidos disputados - crédito Rodrigo Antunes/REUTERS

“Han recibido muchos golpes y han demostrado la capacidad mental para lidiar con muchas críticas y comentaRíos ofensivos. Ese es el punto crucial”, destacó Mourinho en rueda de prensa, reconociendo la importancia de darle un contexto desde la táctica que le permita desplegar toda su capacidad y volverse protagonista del juego.

“Ríos necesita tener un rango de acción muy amplio. Limitarlo es quitarle una de sus fortalezas. Decir que no puede ir aquí o allá es complicado. Lo que tenemos que hacer es decir que cuando vaya allí o allá, alguien tiene que hacer esto”, razonó.

Los números de Richard Ríos en la primera mitad de la temporada debut con Benfica

Richard Ríos suma tres goles, dos asistencias y es el cuarto jugador con más minutos en cancha del plantel dirigido por Mourinho - crédito Pedro Nunes/REUTERS

El impacto del colombiano en las Águilas se evidencia en sus estadísticas: de acuerdo con números de BeSoccer Pro, Ríos acumula 249 duelos individuales ganados en 28 partidos, comandando los registros del plantel tanto en duelos por el suelo como en disputas ofensivas. Es el segundo futbolista con más intercepciones (99) y duelos defensivos ganados (120), además de ocupar el tercer puesto en recuperaciones por pérdida (97). Su desempeño lo sitúa como el cuarto jugador con mayor cantidad de minutos en cancha en la plantilla (2.307 minutos), solo superado por Aursnes, Otamendi y Dahl.

En el apartado ofensivo, Ríos se destaca con tres goles y dos asistencias, ocupando el cuarto lugar en la tabla de goleadores del equipo. La confianza establecida con Mourinho parece ser determinante en la mejora de Ríos durante las últimas semanas, dejando atrás las dudas iniciales que generó su fichaje por valor de 30 millones de euros. El propio entrenador portugués se propuso, desde su llegada, potenciar las fortalezas de Ríos y minimizar sus puntos débiles, una meta que parece haber comenzado a materializarse en los más de tres meses que lleva en el cargo.

A la espera del último encuentro del año que enfrentará a Benfica contra Sporting Braga, la proyección de Richard Ríos apunta a consolidarse en Europa durante los próximos seis meses y continuar su evolución de cara al siguiente gran reto internacional con la Selección Colombia: el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.