Lucas González reveló su sufrimiento por la goleada de Tolima ante Junior en la final: “Fue una pesadilla”

El técnico Lucas González está disputando la primera final en su carrera como entrenador profesional

Deportes Tolima sufrió mucho durante la idea de la final, pues nadie pensó que el equipo de Ibagué se fuera goleado de Barranquilla por 3-0 ante Junior, que en menos de 40 minutos definió el encuentro y dio un paso enorme para alcanzar su estrella 11, a falta del otro compromiso.

El técnico Lucas González puso la cara tras el partido de ida, pues en su primera final como entrenador profesional, fue blanco de críticas por el esquema táctico y que la plantilla nunca respondió de la mejor manera para descontar en el marcador, sumado a que se quedó con 10 hombres por la expulsión de Sebastián Guzmán.

Cabe recordar que el encuentro de vuelta se disputará el martes 16 de diciembre, en el estadio Manuel Murillo Toro y esperando darle vuelta a la serie, aunque sabiendo que será una tarea complicada y que sería la cuarta final consecutiva que el club pierda en la Liga BetPlay, luego de 2021, 2022 y 2024.

“A estos jugadores no los definen 45 minutos”

Durante la rueda de prensa en el estadio Metropolitano, el entrenador Lucas González reveló que la plantilla quedó muy golpeada y desconcertada por el resultado, ya que nadie imaginó que sufrirían una diferencia tan extensa y arriesgando el título para la vuelta en Ibagué.

“A estos jugadores no los definen 45 minutos en donde encajamos tres goles. Fue un poco una pesadilla lo que vivimos en esos 45 minutos, seguramente los chicos también lo sintieron así. Fue difícil, fue difícil encontrar lo que normalmente hacemos. Tenemos que evaluarlo y encontrar las respuestas en el fútbol”, dijo.

El bogotano añadió que “lógicamente que ellos jueguen acá con un estadio lleno y como se sentía el ambiente es una ventaja para el equipo local, ahora nos toca regresar a casa. Soy un afortunado de poder estar al frente de estos jugadores y esto todavía no se acaba. Son 180 minutos de final, quedan 90 y aunque sea difícil no es imposible”.

Sobre la razón para que Tolima sufriera esos goles en el primer tiempo, Lucas González explicó que “el partido ha sido muy difícil futbolísticamente, encajar tres goles en 45 minutos era muy difícil. Lo sentimos a la media parte, el aspecto emocional juega un aspecto importante. No pudimos ser nosotros y por eso hicimos los cambios que hicimos y los 17 minutos antes de la expulsión de Sebas volvimos a ser nosotros, impusimos condiciones, tuvimos el balón y por eso puede que Alfredo Arias hace el cambio de Paiva por Teo. Desafortunadamente, nos quedamos con un jugador menos”.

De otro lado, el entrenador prefirió no mencionar nada sobre el trabajo del juez central, por la expulsión de Sebastián Guzmán: “Respecto al arbitraje, creo que Carlos Betancur es uno de los mejores árbitros de Colombia sin duda. No tengo mucho que comentar ahí”.

“Aún quedan 90 minutos”

Con respecto al partido, Lucas González hizo su evaluación de los tres tantos: “Ellos tienen jugadores muy buenos arriba, jugadores desequilibrantes. El primer gol de Enamorado es un golazo, el equipo está organizado como tenía que estar. El es diestro, recorta hacia adentro y remata con la izquierda en el ángulo, es lo que uno espera de jugadores como estos. El segundo y tercer gol son goles que pasan muy rápido que, pasando desafortunadamente para nosotros, pero son goles similares”.

“Lo que buscó Junior fue recuperar el balón rápido, salir con sus extremos y sus extremos son muy buenos en esas situaciones. Tenemos que ver el partido, evaluarlo y encontrar alternativas, porque aún quedan 90 minutos, la final no se ha terminado todavía”, añadió.

Finalmente, Lucas González le envió un mensaje a los aficionados: “Es difícil hablarle al hincha ahorita, porque ellos tienen la misma ilusión que tenemos nosotros. A estos chicos no los definen 45 minutos malos de fútbol en donde Junior se encuentra con una efectividad muy alta y marca tres goles. Tenemos un excelente equipo, tenemos muy buenos jugadores y vamos a estar listos para el partido del martes. Es difícil, pero no es imposible. Pase lo que pase el partido de vuelta, esperemos que logremos remontar y que el titulo se quede en casa”.

“Que los hinchas estén seguros que nosotros vamos a hacer todo lo posible desde el cuerpo técnico para encontrar las alternativas y los jugadores no tengo duda que van a salir a hacer lo que hizo Junior acá. Si Junior marcó tres goles en 45 minutos, nosotros podemos también marcar 3 o más goles en 90 minutos”, añadió.