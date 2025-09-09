Deportes

Esta es la formación de la selección Colombia para enfrentar a Venezuela por eliminatorias: muchas sorpresas en Maturín

La Tricolor le apostó al recambio en la alineación con la que jugará la última jornada de las clasificatorias frente a la Vinotinto, que pondrá lo mejor en su plantilla por el repechaje

Diego Ariza

La selección Colombia cerrará las
La selección Colombia cerrará las eliminatorias con una nómina alterna para enfrentar a Venezuela - crédito Luisa González/REUTERS

La selección Colombia se juega su último cartucho en las eliminatorias, ya con el cupo asegurado y solo anhelando un triunfo para terminar de la mejor manera en la tabla de posiciones, pero también en medio de un ambiente lleno de tensión por la definición del repechaje.

El combinado Tricolor presentó una formación alterna para enfrentar a Venezuela, en la que el técnico Néstor Lorenzo dejó muchas sorpresas en el equipo para darle descanso a varios titulares, que los suplentes sumen minutos y mirar opciones de cara a los amistosos previos al mundial de 2026.

De esta manera, el entrenador argentino empezó a mirar la plantilla con la que quiere ser protagonista de la Copa del Mundo, en la que cada jugador que tenga la oportunidad en el combinado nacional lo dará todo por quedar en esa lista definitiva que se conocerá en mayo de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Formación de Colombia

Luego de clasificar de manera directa a la Copa del Mundo, el combinado nacional se dedicó a preparar el encuentro ante Venezuela con mucha cautela porque encontró el escenario ideal para mirar alternativas en la plantilla, algo que no tuvo oportunidad en las anteriores 17 fechas.

De esta manera, la selección Colombia tuvo seis cambios en la formación titular, empezando por el portero Kevin Mier, que regresó a la formación titular tras la doble jornada en junio frente a Perú y Argentina, tomando el puesto de Camilo Vargas que destacó en la goleada 3-0 sobre Bolivia.

Esta es la alineación con
Esta es la alineación con la que la selección Colombia visitará a Venezuela en Maturín, por las eliminatorias - crédito FCF

En defensa, hay tres jugadores nuevos que son Daniel Muñoz, tras una fecha de suspensión, el defensor central Yerry Mina y el lateral izquierdo Álvaro Angulo, este último, recordado porque llegó a última hora a concentración por la lesión de Déiver Machado.

Para el ataque, Kevin Castaño reemplazó a Jhon Arias y Luis Javier Suárez por Jhon Córdoba, mientras que James Rodríguez y Luis Díaz, las dos figuras de la jornada 17 de las eliminatorias, seguirán en la formación titular para liderar la zona ofensiva en Maturín.

Kevin Castaño cumplió su fecha
Kevin Castaño cumplió su fecha de sanción y es titular con Colombia frente a Venezuela - crédito @kevincasta5/Instagram

Finalmente, el técnico Néstor Lorenzo envió a la tribuna a los jugadores Andrés Román, Yerson Mosquera y Jorge Carrascal, además de que dejó una vez más a Dayro Moreno en el banco de suplentes para que entre en el segundo tiempo y vuelva a sumar minutos, tal como el 4 de septiembre en Barranquilla.

“Los apostadores del fracaso son los que salen a cobrar”

En rueda de prensa, el técnico Néstor Lorenzo salió a criticar a quienes lanzaban malos comentarios sobre la Tricolor: “El objetivo se cumplió de buena manera, independiente de que estemos quintos o como terminemos. Siempre salimos a buscar los partidos, jugando bien en canchas difíciles, como se hizo frente a Brasil y Argentina”.

“Ese protagonismo y juego es lo que me da esperanza y me lleva a poner en un segundo plano, si soy segundo o quinto, porque eso es lo que nos llevará a competir en el Mundial. Hubo partidos en donde pudimos buscar el empate y sumar un punto y ya, clasificábamos antes, pero no era lo que se quería ni nos gustaba”, añadió.

El técnico de Colombia, Néstor
El técnico de Colombia, Néstor Lorenzo, le respondió a quienes criticaron al combinado nacional en las eliminatorias - crédito Luisa González/REUTERS

Lorenzo subió el tono y envió mensaje sobre sus principales críticos: “Los apostadores del fracaso son los que salen a cobrar, como cuando perdimos el invicto y nada más les importó. Ahora, solo miro para adelante, en conformar un buen grupo, porque todos quieren estar en el Mundial y lo darán todo”.

“Analicen partido a partido y verán que no fuimos superados. Regulemos un poco porque no nos hace bien, ya que las falsas expectativas, hacen que uno se frustre. Hay que tener los pies sobre la tierra y corregir. No me gusta que demeriten a un rival, porque las eliminatorias son difíciles”, dijo el argentino.

