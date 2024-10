La formación con la que Bolivia enfrentaría Colombia en El Alto: Villegas pondría a la ‘pesada’

Carmelo Algarañaz tiene dos goles en la eliminatoria con Bolivia - crédito Rodrigo ARANGUA/AFP

Bolivia se prepara para enfrentar a Colombia por la novena jornada de las clasificatorias a la copa del mundo de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Con la motivación extra luego haber ganado sus dos partidos anteriores. El equipo dirigido por Eduardo Villegas buscará aprovechar la ventaja de jugar en la altura de El Alto para mantener vivas sus aspiraciones de regresar a cita orbital tras más de tres décadas de ausencia.

En la fecha anterior, Bolivia logró victorias significativas al vencer a Venezuela en casa y a Chile en Santiago, lo que le permitió igualar en puntos con Paraguay, que ocupa la posición de repechaje. Estos triunfos han inyectado confianza en el equipo, que ahora se enfrenta a un desafío mayor al recibir a una selección bien preparada como la de Colombia, bajo la dirección de Néstor Lorenzo.

El entrenador Villegas está enfocado en preparar a sus mejores jugadores para estos encuentros cruciales. La estrategia boliviana se centrará en replicar el rendimiento mostrado ante Venezuela, aprovechando las condiciones geográficas de su estadio para desgastar a sus rivales. La altura de El Alto, conocida por ser un factor determinante en el rendimiento físico de los equipos visitantes, será un elemento clave en el planteamiento táctico de Bolivia.

El objetivo de Bolivia es claro: seguir haciendo historia en estas eliminatorias y asegurar puntos vitales que los acerquen al sueño mundialista. Con un calendario exigente por delante, el equipo verde está decidido a demostrar su capacidad competitiva y consolidar su posición en la tabla.

Así formaría Bolivia ante Colombia

Portero: Guillermo Viscarra;

Defensas: Diego Medina, Luis Haquín, Marcelo Suárez, Luis Sagredo/Luis Paz;

Volantes: Héctor Cuéllar, Robson Matheus; Ramiro Vaca, Miguel Terceros, Adalid Terrazas

Delanteros: Carmelo Algarañaz.

Villegas negó espionaje contra la selección Colombia

Oscar Villegas, aseguró que sus dirigidos se encuentran bien para enfrentar a Colombia en El Alto - crédito Juan Karita/AP Foto

Durante la rueda de prensa previo al choque en El Alto, el entrenador de la selección Colombia denunció la presencia de un espía en el entrenamiento de la Tricolor en Cochabamba.

“Otra vez, es lamentable que te manden a espiar. No sé de dónde salió, pero lo identificamos. Por ahí hacemos la denuncia del caso. Uno quiere entrenar con la discreción e intimidad que se merece y fue una ruptura a la intimidad del plantel lo que sucedió. Tenemos a la persona fotografiada, así que vamos a ver cómo procedemos en estas próximas horas”, dijo Néstor Lorenzo.

Por su parte, Óscar Villegas se refirió a las declaraciones de Lorenzo y negó que cualquier tipo de espionaje al combinado cafetero.

“Al terminar los entrenamientos veíamos en algunos medios que el trabajo que hacíamos a puertas cerradas era publicado todo lo que habíamos hecho en el entrenamiento, por supuesto creaba un poco de molestia y malestar, porque no está bien. Estamos en la misma línea del técnico de Colombia, decía yo que estábamos dándole muchísima información a Colombia al sacar todo lo que hacíamos a puerta cerrada y les decía que a mí me gustaría tener información de Colombia”, dijo Óscar Villegas.

Y agregó: “Creo que Colombia tiene los argumentos suficientes como para hacer una selección que proponga y que demasiados secretos no existen, más allá de conocer la alineación. Escuché la palabra espionaje, esto es bueno aclararlo, yo no interpreté cuando salía demasiada información de Bolivia que esa información era promovida por Colombia, de ninguna manera, cada quien busca la información en los medios, que no está bien, pero siempre salen informaciones del trabajo privado que proponemos”.

En el último enfrentamiento entre ambas selecciones, Colombia derrotó 3-0 en partido amistoso en Estados Unidos - crédito FCF

La pelota rodará en el Estadio de Villa Ingenio a partir de las 3:00 p. m. (hora colombiana) con transmisión del Gol Caracol y Canal RCN. Cabe recordar que posterior al encuentro ante Bolivia, la selección Colombia se trasladará a Barranquilla, en donde se medirá ante Chile el martes 15 de octubre a partir de las 3:30 p. m.