Ministerio del Deporte podría desaparecer en el Gobierno Petro: “No hemos tenido unas épocas fáciles”

El Ministerio del Deporte es una de las carteras que más problemas ha generado en el Gobierno de Gustavo Petro, por tal razón se presentaron a tres funcionarias durante la administración y uno de los golpes más duros para el país con la pérdida de los Juegos Panamericanos 2027 en Barranquilla, el 3 de enero de 2024.

Debido a esas dificultades y otras más, la cartera de Deportes se encontraría al borde de la desaparición y su actual funcionaria, Luz Cristina López, mostró su preocupación, pero espera que la situación pueda cambiar con el paso de los meses y que se cumplan con los proyectos propuestos por el Ejecutivo.

Cabe recordar que el presidente Gustavo Petro ya había advertido que el ministerio, creado en 2019, se había mostrado molesto por lo que viene pasando con la cartera y dejó abierta la puerta para que se suprima al momento en que designaba a la funcionaria López para el cargo.

Preocupación en el Ministerio del Deporte

El 11 junio de 2019 se creó el Ministerio del Deporte, en el gobierno de Iván Duque, para sustituir Coldeportes, con el fin de manejar más recursos y cumplir con distintos proyectos de los atletas colombianos, pero en los últimos años se convirtió en un problema para los mismos deportistas.

Durante una charla con la emisora Caracol Radio, a la ministra Luz Cristina López se le vio preocupada porque no se ha avanzado con todos los proyectos del Ejecutivo y actualmente afronta temas como el presupuesto para Juegos Nacionales Juveniles y los Olímpicos.

“No hemos tenido unas épocas fáciles en el ministerio, pero el equipo está totalmente dispuesto a superarlas para que ideas, como que el deporte no sea una cartera principal dentro de los gobiernos nacionales, no sea una posibilidad”, fueron las palabras de la jefa de cartera.

Sin embargo, la ministra del Deporte dejó claro que todos sus colaboradores buscan que siga siendo parte del gabinete: “Estamos trabajando muy duro, los equipos están totalmente jugados para representarle a este Gobierno y al Estado la importancia que implica una cartera dedicada a niños y jóvenes”.

Petro tenía sus dudas

Desde varios sectores se ha criticado sobre el objetivo del Ministerio del Deporte en el Gobierno, en especial después de lo que pasó con Astrid Rodríguez en el manejo de los recursos para pagar los derechos para los Juegos Panamericanos 2027, que Panam Sports denunció que nunca recibió los ocho millones de dólares correspondientes.

Al momento de que Luz Cristina López era posesionada en el cargo, en reemplazo de Rodríguez, el 5 de marzo en Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro aseguró que no era necesaria la creación de la cartera, al punto de decir que fue una “pérdida de tiempo” dicha ley.

“El tema del Ministerio del Deporte, ya es la tercera Ministra (López). El objetivo programático siempre ha sido el mismo. Lo que yo encuentro en el Ministerio del Deporte actual es que se ha criticado. Hay gente que ha criticado que se haya convertido en ministerio y yo no soy muy enemigo de esa tesis: Coldeportes a ministerio; lo mismo que sucedió con Colciencias a ministerio. No he visto exactamente la bondad de haber hecho eso, no lo encuentro. Me parece que es más una pérdida de tiempo, pero así está la norma”, dijo el mandatario.

Sin embargo, por ahora no se conoce un proyecto concreto o propuesta para derogar al Ministerio del Deporte, pero distintos sectores, sobre todo con los Juegos Olímpicos de París 2024 a la vuelta de la esquina, esperan que la cartera mejore en su gestión con Luz Cristina López.