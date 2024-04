Jugador del América de Cali había asegurado que clasificarían a los cuadrangulares: hinchas ahora le cobran por apuestas

Independiente Santa Fe enfrentó a América de Cali , por encuentro válido de la Liga BetPlay I 2024 de la fecha 18, en el estadio Nemesio Camacho el Campin - crédito Colprensa - Catalina Olaya

Independiente Santa Fe venció al América de Cali, dejándolo fuera de la competencia por un lugar entre los ocho mejores de la Liga BetPlay.

Este resultado sitúa a Santa Fe en una posición favorable para aspirar a avanzar en el torneo, mientras que para América, esta derrota significa el fin de sus esperanzas de clasificación. Francisco Chaverra, quien marcó el único gol del partido, emergió como la figura clave en este crucial encuentro.

Durante el partido, los Diablos Rojos mostró una fuerte intención de ataque desde los primeros minutos, buscando desesperadamente los puntos necesarios para mantenerse en lucha por la clasificación.

Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos y de jugar con un hombre más tras la expulsión de Diego Hernández de Santa Fe en el segundo tiempo, los caleños no lograron penetrar la sólida defensa del equipo bogotano. Santa Fe, por su parte, supo manejar la presión y, aun con diez jugadores, logró sostener su ventaja y asegurar la victoria con un gol en el minuto ochenta.

Este resultado adverso del América de Cali terminó en críticas a Ever Valencia, extremo atacante del cuadro vallecaucano, que hace algunos días había declarado que aquellos que habían apostado por la clasificación de los Escarlatas a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay I-2024, podrían ir alistándose para reclamar el dinero: “Si usted apostó porque América de Cali clasifica a cuadrangulares, en 15 días puede reclamar esa platica”, dijo a Zona Libre de Humo.

Ever Valencia fue uno de los refuerzos del América de Cali para la temporada 2024 - crédito @Zonalibredehumo/X

Luego de sentenciarse la derrota, el nombre del futbolista fue tendencia en X en donde hinchas del equipo 15 veces campeón del fútbol colombiano reclamaban por un nuevo fracaso en el primer semestre del 2024:

“Y los que apostaron a favor de uds perdedores cagones y perdieron plata, uds les van a responder” @elcaspaleandro

“Vayan y reclamen esa platica en la sede deportiva cascajal amixes de le bechita” @brianlo_mil

“Hoy te digo yo que mejor hágase un baño de ruda y pueste que entran las gallinas por que nos están sacando como sea igual jugamos muy mal les cuento” @CamiBedo1

Cesar Farías deja la continuidad en su cargo en manos de los directivos del América de Cali

Ever Valencia celebra con Rodrigo Holgado uno de los goles del América de Cali en la Liga BetPlay I-2024

César Farías, director técnico del América de Cali, ha expresado recientemente su visión sobre el desempeño del equipo en la última temporada de la Liga BetPlay, destacando la ausencia de efectividad como uno de los principales problemas que enfrentaron. A pesar de mostrar superioridad en el campo, especialmente en el encuentro contra Santa Fe, el equipo no logró clasificar entre los ocho mejores, lo que, según Farías, lleva a un período crítico de reflexión por parte de la junta directiva.

“La mejoría es evidente porque cuando uno se come 5 o 6 opciones por partido, es que tuvimos el estándar de juego para ir y llegar, hoy tuvo muy pocas opciones de gol Santa Fe, estuvimos muy parejos en el manejo del juego tanto táctico como con la pelota, pero tuvimos opciones claras que no concretamos (...) Todo depende de la directiva, soy un profesional de esto, entiendo cada paso que se da y yo no vine a generar ningún tipo de inconveniente al América, vine porque estaban en una situación difícil, trabajamos con honestidad. Todo esto tendrá una reflexión”

El entrenador señaló que, a pesar de generar múltiples oportunidades a lo largo del campeonato, el América de Cali tuvo dificultades para concretarlas en goles, un aspecto crucial para ganar partidos. Esta falta de contundencia ha sido un factor determinante en el rendimiento del equipo, que ha enfrentado también desafíos adicionales, como lesiones y sanciones. Farías, mostrando interés en continuar al frente del equipo, enfatizó la mejora significativa en el juego del América, aunque reconoció la necesidad de analizar y corregir los errores cometidos.