“Una persona así no puede ser árbitro”: duras críticas contra Jorge Duarte por partido Millonarios vs. Junior

Sigue la polémica en el fútbol colombiano por lo ocurrido en el partido entre Millonarios y Junior, que pese a la victoria 3-2 del cuadro azul, es señalado por las decisiones arbitrales de Jorge Duarte que provocaron las protestas de los jugadores Tiburones tras el compromiso.

Otra de las críticas proviene de la misma rama arbitral, en la que un recordado exjuez aseguró que Duarte no era la persona indicada para pitar el duelo en El Campín y tampoco para ejercer esa labor, ya que era reincidente en esa clase de equivocaciones.

Como si fuera poco, al juez parece que sus acciones en la noche del 17 de abril se le irían hondo porque ya habría una decisión radical por parte de la comisión de árbitros que, por el momento, se busca garantizar que los clubes profesionales tengan la confianza de jugar sus partidos sin problemas en las últimas jornadas de la Liga BetPlay.

“¿Duarte? Un desastre”

Han sido muchos los comentarios sobre la actuación de Jorge Duarte en el partido entre Millonarios y Junior, la mayoría muy fuertes y críticas por sus decisiones arbitrales, la polémica por la primera anotación azul y que casi provoca una pelea entre las nóminas.

Wilmer Barahona, exjuez del fútbol colombiano, fue uno de los que criticó al colegiado por su rendimiento, consideró que no era la persona adecuada para esa clase de compromisos y que se encontraba suspendido por otro encuentro con las mismas polémicas.

“Tuve la oportunidad de decirlo antes. Cuando vi la designación manifesté que no era árbitro para este partido. Jorge Duarte lleva 10 años a nivel profesional, el año pasado (2023) en la fecha ocho tuvo muchos errores y estuvo parado todo el semestre”, dijo el exárbitro a Caracol Radio.

Según Barahona, Jorge Duarte “es un árbitro con muchos errores de interpretación” y así quedó demostrado en ese encuentro en El Campín por la Liga BetPlay: “Un desastre, pero quien lo nombró tenía que nombrar un árbitro de mayor frecuencia, de mayor experiencia”.

Los posibles culpables

Wilmer Barahona dijo a la emisora que los responsables de que el juego de Millonarios vs. Junior resultara tan polémico no fue solo por Jorge Duarte, por su actuación, sino por las personas que lo designaron y que sabían, al parecer, las equivocaciones del juez en otros juegos.

“A esos deberíamos caerles encima, a (Ímer) Machado y (Luis Fernando) Avendaño, ellos son el gran problema del arbitraje colombiano”, dijo el exjuez, señalando a los directivos de la comisión arbitral que se encargan de elegir a los colegiados para los compromisos de Dimayor.

Barahona añadió que “la culpa es primero de quien lo nombra y después del árbitro, el árbitro no se va en limpio. Después de ser sancionado el semestre anterior en la fecha 8 y volver a hacer esto”, refiriéndose al partido de Pasto frente a Once Caldas en agosto de 2023.

“A mí me da pena, pero una persona así no puede ser árbitro de fútbol, no puede ser que un árbitro sea sancionado, quede parado y vuelva y la embarre como pasó en el Millonarios vs. Junior”, finalizó el reconocido exjuez.

La protesta de Junior

Durante la rueda de prensa tras el juego en El Campín, los jugadores de Junior salieron a la conferencia en acto de protesta contra Jorge Duarte, al que señalaron de soberbia por no pitar una falta de Leonardo Castro antes de la anotación de los azules que abrió el marcador, que fue una jugada posterior a la acción.

“La decisión la tomamos los jugadores. Sentimos que no era justo lo que paso. Eso fue todo, lo decidimos porque fue injusto. Millonarios no merece que tengamos que hacer esta rueda de prensa así porque es un gran equipo, pero lastimosamente no es lo mismo que jugar con Millonarios 0-0 que 1-0 en contra. A veces los partidos se pierden por detalles. Ese detalle del primer gol nos sacó del partido”, dijo Didier Moreno.