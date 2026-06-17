María Fernanda Cabal confirmó que busca su propio movimiento político: “Una derecha que no sienta vergüenza”

María Fernanda Cabal impulsa una nueva derecha basada en la libertad y los valores tradicionales - crédito Colprensa

La exsenadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal expresó su visión sobre el futuro político del país y definió su idea de un nuevo movimiento de derecha.

En una reciente entrevista para Red+, la exdirigente recalcó la necesidad de crear “una nueva derecha que no sienta vergüenza de defender las ideas de libertad”, haciendo referencia a principios como la familia, la fe y el mercado libre.

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Según manifestó Cabal, su propuesta consiste en fortalecer valores tradicionales y promover un entorno donde los individuos puedan prosperar sin trabas excesivas por parte del Estado.

“Quiero una derecha que defienda la familia, la creencia en Dios, la libertad de mercado”, puntualizó la exsenadora, subrayando la importancia de romper con las restricciones estatales consideradas como obstáculos para el desarrollo económico.

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María Fernanda Cabal propuso renovar la derecha en Colombia con énfasis en familia y mercado libre- crédito @MariaFernandaCabal/X

Durante sus declaraciones, la excongresista enfatizó el potencial de Colombia para avanzar en materia de crecimiento y bienestar social. Sostuvo que la nación cuenta con abundantes recursos y capacidades, aunque enfrenta desafíos sociales y políticos.

“Yo conozco tanto a fondo la fórmula para uno llevar un país como Colombia adelante, un país riquísimo”, afirmó, reiterando su confianza en la viabilidad de sus ideas para transformar el panorama nacional.

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A lo largo de la entrevista, Cabal identificó la existencia de una “minoría muy mala” a la que atribuye obstáculos para el progreso nacional. “Y esos malos es los que hay que derrotar”, señaló, haciendo hincapié en su planteamiento de confrontar a quienes considera responsables del estancamiento.

Para finalizar, la exsenadora afirmó: “Quiero un partido con una nueva derecha, pero de verdad”.

María Fernanda Cabal culminó 12 años en el Senado y reivindicó su legado de derecha

La ahora exsenadora María Fernanda Cabal selló su ciclo en el Senado de la República tras 12 años de actividad parlamentaria y se despidió con un mensaje enfático sobre su trayectoria y los valores que defendió.

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Durante su última intervención en el recinto, la dirigente del Centro Democrático subrayó que su paso por el Congreso estuvo marcado por la defensa de ideas que considera esenciales para el país.

María Fernanda Cabal dejó el Senado con mensaje firme sobre valores y convicciones políticas - crédito @mariafernandacabal/Instagram

La renuncia de Cabal se concretó en la etapa final del periodo constitucional, tras una serie de salidas voluntarias de legisladores previo a la renovación del Congreso.

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A diferencia de otros casos, la despedida de la congresista resaltó por su reivindicación de la identidad política de la derecha. “Me voy con el orgullo de ser la mujer más votada y orgullosamente de derecha”, aseveró, sintetizando la satisfacción por su gestión y reafirmando su ubicación ideológica.

En su discurso, la exsenadora manifestó que su labor legislativa siempre estuvo guiada por la promoción de la libertad, la protección de la propiedad privada y el fortalecimiento de las instituciones. Enfatizó que no abandona sus convicciones y que continuará respaldando principios que, a su juicio, resultan fundamentales para la sociedad colombiana. “No renuncio a mis ideas, seguiré promoviendo las causas que defiendo”, aseguró.

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Uno de los puntos centrales de su intervención fue el mensaje dirigido a su partido. Cabal pidió al Centro Democrático “volver a recoger su raíz”, un mensaje que busca que la colectividad recupere la esencia ideológica y los valores que marcaron su origen. Según la exsenadora, los partidos deben “mantener claridad en sus postulados” y evitar distanciarse de los ciudadanos que los respaldan.

María Fernanda Cabal fue senadora del Centro Democrático, partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez - crédito Colprensa

Durante el balance de su paso por el Congreso, Cabal recordó que llegó hace más de una década y que su gestión estuvo vinculada a debates sobre seguridad, libertad económica y defensa institucional. Subrayó que enfrentó situaciones polémicas, pero sostuvo que actuó con integridad. “Defendí mis posiciones incluso en momentos de controversia”, declaró.

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La exdirigente agradeció a quienes la acompañaron en su recorrido parlamentario y expresó tranquilidad por haber representado a un sector que comparte sus convicciones.

El cierre de su ciclo en el Senado dejó una huella en el debate interno del Centro Democrático y, según sus palabras, marcó el inicio de una nueva etapa fuera del Congreso, aunque siempre vinculada a sus principios.

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