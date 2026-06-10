Suspendieron audiencia de imputación a Blessd y Dímelo Jara por presunto secuestro extorsivo en Medellín contra el imitador de Ozuna: cuál fue la razón

La Fiscalía citó a Blessd y a Dímelo Jara a una audiencia de imputación con medida de aseguramiento por secuestro extorsivo agravado. El compromiso fue cancelado - crédito Composición fotográfica Blessd / Instagram, Fiscalía / Sitio Web

La audiencia de imputación contra el rapero Blessd y Dímelo Jara, joven empresario, por presunto secuestro extorsivo agravado, que estaba prevista para el martes 9 de junio de 2026 en Medellín, Antioquia, fue suspendida a última hora y no se realizó.

La secretaria del Juzgado 20 Penal Municipal con función de control de garantías notificó a las presuntas víctimas pocas horas antes de la diligencia que el juez designado presentó problemas de salud, lo que impidió el desarrollo de la audiencia, informó El Tiempo.

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El abogado Sebastián Gutiérrez, apoderado de Andrés Sánchez —conocido por imitar al cantante puertorriqueño Ozuna—, explicó en diálogo con el medio citado que la carpeta del caso pasó del juzgado 17 al 20 por falta de disponibilidad y permisos.

“Lamentablemente el día de hoy la diligencia no se pudo realizar y, por ende, se reprogramará con la mayor urgencia posible en atención a que inicialmente le fue repartida la carpeta al juzgado 17 penal municipal de control de garantías, el cual, por falta de disponibilidad y permisos, no le fue posible atenderla; en atención a esos impedimentos, le fue repartida al juzgado 20 penal municipal”, expuso en entrevista con el periódico.

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El abogado Sebastián Gutiérrez, apoderado de Andrés Sánchez, dijo que fue notificado de que la juez del caso tenía problemas de salud, por lo que no podía liderar el proceso - crédito Mariano Vimos/Colprensa

Gutiérrez también afirmó que, al solicitar explicaciones, fue notificado de que la juez del caso tenía problemas de salud, por lo que no podía liderar el proceso.

“A última hora nos manifiestan que el juez tenía quebrantos de salud y que por esta situación no se podía evacuar la diligencia”, detalló el togado.

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Frente a esto, el representante legal de Sánchez pidió que el sistema judicial priorice el trámite para evitar nuevas suspensiones y dijo que la diligencia deberá reprogramarse con urgencia para que el caso encuentre resolución lo más pronto posible. La audiencia incluye la imputación y la posible medida de aseguramiento contra Stiven Mesa Londoño (Blessd), Sebastián Jaramillo Morán (Dímelo Jara), Laura Moreno Restrepo y Julián David Giraldo Arboleda.

“Encarecidamente le pedimos a la administración de justicia, en cabeza de los jueces con función de control de garantías, que haya disponibilidad inmediata para efectos de que no se frustren las próximas diligencias”, señaló el abogado Gutiérrez.

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Así habría sido la reunión en Medellín que tiene a Blessd en la mira de la Fiscalía por secuestro extorsivo

El ente acusador investiga lo sucedido en un encuentro donde el denunciante asegura haber sido intimidado y retenido por integrantes del equipo del cantante - crédito @dimelojara/ Instagram

La reunión del 1 de junio de 2022 en Medellín que originó el proceso judicial contra Blessd, Stiven Londoño, y varios miembros de su equipo se centró en un reclamo por el uso de su nombre e imagen en presentaciones de un imitador, pero terminó, según la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, con presiones para firmar un contrato, amenazas y una presunta agresión física.

El encuentro ocurrió en una disquera del barrio El Poblado y, de acuerdo con la declaración de Andrés Felipe Sánchez ante el ente acusador, la tensión escaló hasta incluir la supuesta exhibición de un arma de fuego y amenazas de muerte si no aceptaba las exigencias del grupo. En ese expediente también quedó consignado que el denunciante afirmó haber recibido advertencias sobre posibles represalias y daño corporal.

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La cita fue convocada por Santiago Jaramillo, conocido en la industria como Dímelo Jara y mánager de Blessd. Jaramillo llamó a Sánchez, presentado en el texto fuente como imitador de Ozuna y entonces representante de Yo me llamo Blessd.

Según dijo a Blu Radio Andrés Arango, abogado de Blessd y Dímelo Jara, la reunión y el reclamo del equipo del cantante se produjeron porque, al parecer, Sánchez estaba comercializando presentaciones del imitador bajo el nombre y la imagen del artista original.

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La tensión aumentó cuando, según la denuncia, Daniel Velásquez habría exhibido un arma de fuego para intimidar al denunciante durante la reunión - crédito Colprensa

La versión del denunciante ante la Fiscalía señala que el encuentro empezó en un ambiente cordial y profesional. Esa condición cambió a medida que avanzó la conversación, cuando, conforme a su relato, los asistentes le exigieron firmar de inmediato un contrato.

Ese documento, bajo la declaración de Sánchez, lo comprometía a no volver a hacer presentaciones imitando a Blessd. El denunciante sostuvo que la presión aumentó cuando le advirtieron que debía suscribirlo en ese momento o “lo iban a embalar”.

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“Me dicen que tenía que firmar un contrato, que no podía volver a hacer shows imitando a Blessd el original, que era una ‘gonorrera’, que debía firmar ese contrato ya o me iban a embalar. Asustado, intento grabar un audio en mi celular. En ese momento, Santiago se da cuenta y me dice: ‘¿Qué estás grabando con ese celular?, que le pasara el celular porque me lo iba a estallar’. Acto seguido, me pega dos cachetadas en el cuello y otra en la cara. Después me hace desbloquear mi celular para que se lo entregara”, relató Sánchez en su exposición para la Fiscalía.