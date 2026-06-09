Iván Cepeda respondió a Abelardo de la Espriella, rechazó fórmulas vicepresidenciales en el debate y pidió un cara a cara con el candidato

El candidato del Pacto Histórico pidió un debate sin intermediarios, mientras el líder de Defensores de la Patria sostuvo que era relevante incluir a los postulantes a la vicepresidencia - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, dirigió un mensaje público a Abelardo de la Espriella, aspirante por Salvación Nacional, tras la propuesta de incluir a las fórmulas vicepresidenciales en el debate presidencial que se gestiona entre ambos.

Cepeda afirmó que ese tipo de encuentros debe realizarse exclusivamente entre quienes aspiran a la jefatura del Estado: “En todas las democracias del mundo, y así ha ocurrido históricamente en Colombia, los debates presidenciales son entre quienes aspiran a ejercer la Presidencia de la República”.

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Iván Cepeda afirmó que los encuentros de este tipo deben realizarse exclusivamente entre quienes aspiran a la jefatura del Estado - crédito @IvanCepedaCast/X

El candidato del Pacto Histórico indicó que los ciudadanos esperan escuchar directamente a quienes buscan gobernar el país: “Son encuentros cara a cara entre quienes pretenden conducir el destino de la nación y responder ante la ciudadanía por sus ideas, sus propuestas y sus decisiones”.

Al dirigirse de forma directa a su adversario, Cepeda dijo: “De la Espriella, deje de ocultarse detrás de Restrepo, su fórmula vicepresidencial. El debate es entre usted y yo. Los colombianos tienen derecho a escuchar directamente a quienes aspiran a gobernarlos, sin intermediarios ni voceros”.

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El aspirante oficialista insistió en que el liderazgo implica asumir posturas frente al electorado y estar dispuesto a defenderlas sin delegar esa responsabilidad.

Cepeda concluyó su mensaje con una invitación explícita: “Lo espero en el debate. Frente al país, frente a los ciudadanos y frente a la historia”.

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La respuesta de Iván Cepeda surgió luego de las declaraciones de Abelardo de la Espriella, líder de Defensores de la Patria, quien abordó la invitación a un debate público de cara a la segunda vuelta presidencial, programada para el 21 de junio de 2026.

Iván Cepeda concluyó su mensaje con una invitación explícita: “Lo espero en el debate. Frente al país, frente a los ciudadanos y frente a la historia" - crédito @IvanCepedaCast/X

En entrevista con Caracol Radio, De la Espriella manifestó su disposición a participar, planteando como condición la presencia de las fórmulas vicepresidenciales.

De la Espriella señaló: “Como él ha puesto condiciones, yo le he dicho que voy donde sea, pero que es necesario que el país nos escuche a él y a mí, y también a los candidatos a la vicepresidencia. Así que yo estoy listo bajo esos preceptos”.

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El candidato explicó esta solicitud al destacar la relevancia constitucional de quienes acompañan en el tarjetón presidencial, al afirmar que “la función constitucional primaria, única incluso, de un candidato a la vicepresidencia, es reemplazar al presidente en caso de falta temporal o absoluta. Así que me parece muy importante que el país nos escuche a Cepeda y a mí, y también a los candidatos a la vicepresidencia”.

Abelardo de la Espriella manifestó su disposición a participar, planteando como condición la presencia de las fórmulas vicepresidenciales - crédito @delaespriella_style/Instagram

Durante la entrevista con Caracol Radio, De la Espriella cuestionó que los términos del debate sean fijados por los mismos candidatos. El abogado sostuvo: “Quien le ha pedido debates desde el año pasado al señor Cepeda soy yo. Ahora que está mal en las encuestas, nueve puntos por debajo, está desesperado porque yo le salga a un debate bajo unas condiciones que él plantea, que en realidad en una democracia, las condiciones de un debate las ponen los periodistas, no los entrevistados o los candidatos. Eso es absurdo”.

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El dirigente de Defensores de la Patria recordó la actitud de su contrincante durante la campaña, al indicar que “durante seis meses le pedí que debatiera conmigo y no lo quiso hacer. Ahora sale y pone condiciones y todos los días enreda la pita. Yo no tengo problema, que vaya con papelitos, que lleve asesores, lo que quiera. Pero es importante que el país escuche debatiendo también a los candidatos a la vicepresidencia”.

En la misma jornada, Iván Cepeda reiteró su invitación al debate en un evento realizado en Cali el 6 de junio. Según lo reportado por Caracol Radio, el senador oficialista propuso que tres medios de comunicación nacional sean los encargados de organizar el encuentro, sugiriendo una serie de criterios para su desarrollo.

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