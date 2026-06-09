Iván Cepeda elevó el tono contra Abelardo de la Espriella y lo tildó de “agresivo e irascible” tras polémica por el debate presidencial

Cepeda volvió a pronunciarse a través de su cuenta en X, donde cuestionó el tono utilizado por su rival político y aseguró que sus reacciones son previsibles cuando se le confronta públicamente - crédito Charlie Cordero/REUTERS

La controversia entre los candidatos presidenciales Iván Cepeda, del Pacto Histórico, y Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores por la Patria, continúa escalando a través de las redes sociales y declaraciones públicas.

Luego de que De la Espriella respondiera a los cuestionamientos de Cepeda sobre la realización de debates presidenciales, el senador y aspirante presidencial publicó un nuevo mensaje en el que lanzó fuertes críticas contra el abogado.

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La discusión se originó después de que Cepeda insistiera en que los debates deben realizarse directamente entre quienes aspiran a la Presidencia de la República, sin que participen representantes o voceros en su lugar. El candidato del Pacto Histórico manifestó previamente que “los colombianos tienen derecho a escuchar directamente a quienes aspiran a gobernarlos, sin intermediarios ni voceros”, además de pedirle a De la Espriella que no se “ocultara” detrás de su fórmula vicepresidencial.

Tras las respuestas emitidas por Abelardo de la Espriella, Cepeda volvió a pronunciarse a través de su cuenta en X, donde cuestionó el tono utilizado por su rival político y aseguró que sus reacciones son previsibles cuando se le confronta públicamente. “Sujetos como De la Espriella, son predecibles. Cuando se les dice la verdad con serenidad y firmeza, reaccionan agresivos e irascibles. Utilizan un lenguaje vulgar, ofenden, intentan hacer daño verbal y, probablemente, físico. No razonan, ponen al descubierto sus más primarias pulsiones”, escribió el candidato presidencial.

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Iván Cepeda llamó a Abelardo de la Espriella "ser sin escrúpulos" - crédito @IvanCepedaCast/X

En su publicación, Iván Cepeda afirmó que durante su trayectoria política ha enfrentado situaciones similares con personas que, según él, recurren a la agresividad como mecanismo de respuesta frente a las diferencias políticas. “En mi vida política he lidiado muchas veces con individuos así. Creen que su agresividad, sus gritos y su gesticulación agresiva logran infundir respeto o miedo”, señaló el candidato.

El dirigente también sostuvo que la respuesta frente a ese tipo de comportamientos debe darse mediante argumentos y no mediante confrontaciones personales.

“A De la Espriella se le derrota con la firme serenidad y con el poder de la verdad, que no tiene él, pues es un ser sin escrúpulos”, agregó Cepeda en el mensaje difundido en la red social.

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El candidato del Pacto Histórico sostuvo que los colombianos tienen derecho a escuchar directamente las propuestas y posiciones de quienes buscan llegar a la Casa de Nariño - crédito @IvanCepedaCast/X

Antes de la publicación en la que calificó a Abelardo de la Espriella de “agresivo e irascible”, la controversia entre ambos candidatos se originó por las condiciones planteadas para un eventual debate presidencial.

Iván Cepeda cuestionó públicamente la propuesta de incluir a las fórmulas vicepresidenciales y defendió que estos encuentros deben realizarse exclusivamente entre quienes aspiran a la Presidencia de la República. “En todas las democracias del mundo, y así ha ocurrido históricamente en Colombia, los debates presidenciales son entre quienes aspiran a ejercer la Presidencia de la República. Son encuentros cara a cara entre quienes pretenden conducir el destino de la nación y responder ante la ciudadanía por sus ideas, sus propuestas y sus decisiones”, expresó el candidato del Pacto Histórico.

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En el mismo mensaje, Cepeda se dirigió directamente a su contendor y afirmó: “Por eso, De la Espriella, deje de ocultarse detrás de Restrepo, su fórmula vicepresidencial. El debate es entre usted y yo. Los colombianos tienen derecho a escuchar directamente a quienes aspiran a gobernarlos, sin intermediarios ni voceros”.

Fue precisamente este pronunciamiento el que motivó la respuesta de De la Espriella a través de sus redes sociales. El abogado sostuvo que desde hace varios meses había planteado la posibilidad de un debate y acusó a Cepeda de evitar ese escenario. En su mensaje afirmó: “Cepeda, no finjas ardentía que no tienes. Desde octubre te estoy retando a debatir y te escondiste en tu fórmula de guerra de guerrillas: disparar desde donde no se te vea, camuflado detrás de tu tutor, Petro”.

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De la Espriella reiteró que está dispuesto a participar en un debate organizado por los medios de comunicación y manifestó que asistiría junto con su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS y Colprensa

Asimismo, cuestionó que Cepeda rechazara la participación de las fórmulas vicepresidenciales y reiteró que considera importante que los colombianos también escuchen a quienes acompañan a los candidatos en la contienda electoral. De la Espriella aseguró además que estaba dispuesto a asistir a un encuentro organizado por los medios de comunicación y señaló: “Aquí estoy, listo para el debate. Que los medios de comunicación lo organicen, lo convoquen, pongan las reglas, y ahí estaremos José Manuel y yo”.