Colombia

Abelardo de la Espriella aceptó tener un debate con Iván Cepeda, pero puso sus condiciones: “Que el país nos escuche”

El candidato presidencial cuestionó los lineamientos del senador del Pacto Histórico al proponer que los espacios se limiten a solo tres medios de comunicación

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El candidato presidencial aceptó el reto de Cepeda pero cuestionó que antes de la primera vuelta presidencial no haya asistido a ningún espacio televisivo - crédito Colprensa
El candidato presidencial aceptó el reto de Cepeda pero cuestionó que antes de la primera vuelta presidencial no haya asistido a ningún espacio televisivo - crédito Colprensa

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella se pronunció sobre la propuesta de su rival Iván Cepeda de realizar un debate público, de cara a la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026.

El líder del movimiento Defensores de la Patria, en una entrevista concedida a Caracol Radio, manifestó su disposición para entablar una conversación con el senador del Pacto Histórico, siempre y cuando se acepte una petición especial para el aspirante de derecha colombiana: la inclusión de las fórmulas vicepresidenciales en estos espacios.

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Como él ha puesto condiciones, yo le he dicho que voy donde sea, pero que es necesario que el país nos escuche a él y a mí, y también a los candidatos a la vicepresidencia. Así que yo estoy listo bajo esos preceptos”, indicó el abogado al citado medio de comunicación.

A su vez, el empresario cordobés justificó la presencia de los aspirantes a la Vicepresidencia en estos espacios televisivos. “La función constitucional primaria, única incluso, de un candidato a la vicepresidencia, es reemplazar al presidente en caso de falta temporal o absoluta. Así que me parece muy importante que el país nos escuche a Cepeda y a mí, y también a los candidatos a la vicepresidencia”, complementó.

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No obstante, De la Espriella cuestionó al líder progresista, argumentando que los lineamientos para los debates presidenciales deben ser fijados por los medios de comunicación, más no por los protagonistas del mismo.

Quien le ha pedido debates desde el año pasado al señor Cepeda soy yo. Ahora que está mal en las encuestas, nueve puntos por debajo, está desesperado porque yo le salga a un debate bajo unas condiciones que él plantea, que en realidad en una democracia, las condiciones de un debate las ponen los periodistas, no los entrevistados o los candidatos. Eso es absurdo”, agregó.

También recordó que, al principio de la campaña electoral, su rival había desistido de participar en los debates presidenciales. “Durante seis meses le pedí que debatiera conmigo y no lo quiso hacer. Ahora sale y pone condiciones y todos los días enreda la pita. Yo no tengo problema, que vaya con papelitos, que lleve asesores, lo que quiera. Pero es importante que el país escuche debatiendo también a los candidatos a la vicepresidencia”, puntualizó.

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