Caso Yulixa Toloza: Alarma por el incremento de los mal llamados “centros de estética” clandestinos donde se realizan procedimientos

Yulixa Toloza posa sonriente frente al edificio de la Fiscalía General de la Nación, destacando su presencia en un entorno institucional clave. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General de la Nación abrió 36 investigaciones por centros estéticos irregulares desde 2022 en Colombia, según cifras divulgadas por El Tiempo.

El consolidado incluye un expediente con 55 personas afectadas y describe procedimientos invasivos en lugares no habilitados, uso de sustancias no autorizadas y captación de clientas por redes sociales.

PUBLICIDAD

El medio indicó que el caso de Yulixa Toloza expuso el alcance del fenómeno en Bogotá. La mujer entró el 13 de mayo a un local identificado como Beauty Láser M.L., en el barrio Venecia, para una lipólisis láser; el procedimiento se prolongó más de lo previsto y esa noche, de acuerdo con el reporte, fue retirada del sitio y trasladada en un vehículo.

Las autoridades analizan videos, registros telefónicos y testimonios para reconstruir las últimas horas de Yulixa Toloza tras el procedimiento estético realizado en Beauty Láser M. L., en el sur de Bogotá - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Una semana después, el cuerpo de Toloza apareció en una zona boscosa de Apulo, en Cundinamarca. La Fiscalía investiga las circunstancias del hecho y el funcionamiento del establecimiento mencionado en el expediente, según la publicación.

PUBLICIDAD

Hallazgos descritos en expedientes de la Fiscalía

Los expedientes consultados por el medio consignaron condiciones incompatibles con procedimientos invasivos: personal sin formación médica, material quirúrgico sin esterilización y aplicación de sustancias no autorizadas en intervenciones que requieren asepsia y vigilancia clínica.

En un caso, una persona recibió inyecciones de un litro de aceite para bebés en cada glúteo; la víctima desarrolló sepsis en tejidos blandos y murió, según los registros citados.

PUBLICIDAD

En otro expediente, una paciente recibió una sustancia homeopática ofrecida como quemagrasa o suero vitaminado y sufrió una embolia. También se registraron muertes asociadas a aplicaciones de silicona líquida.

La publicación señaló que un establecimiento identificado como Arte en tu cuerpo, en Medellín, operó en viviendas de alquiler y cambió de dirección entre Laureles, Belén, San Javier y Guayabal para evitar controles, de acuerdo con documentos de la Fiscalía.

PUBLICIDAD

Familiares de Yulitza Consuelo Tolosa han solicitado celeridad en su búsqueda y el esclarecimiento de lo ocurrido dentro del establecimiento donde fue vista por última vez - crédito Yulixa Tolosa/Facebook

Allí se ofrecía “lipólisis láser con transferencia glútea” por cerca de $3.000.000 de pesos sin condiciones mínimas de asepsia y con cánulas sin esterilización adecuada, lo que derivó en contaminación cruzada y brotes de infección por la bacteria chelonae, siempre según esos expedientes.

Redes sociales y fachadas como parte del esquema

De acuerdo con la documentación citada, la líder del centro estético en Medellín se presentaba en redes sociales como “experta internacional en los procedimientos ofrecidos”. La promoción incluía fotos de “antes y después”, testimonios y paquetes con descuentos para atraer clientas, un patrón que se repitió en otros casos bajo investigación.

PUBLICIDAD

El reporte agregó que locales de manicure y salones de belleza funcionaron como puntos de publicidad para derivar clientas a estos sitios. También indicó que se detectaron fachadas: en el norte de Bogotá, uno de los centros investigados operó como clínica odontológica antes de ser clausurado.

créditos @JFPerdomoTorres/X | Beauty Láser M. L/Facebook

Entre enero de 2025 y el 15 de mayo de 2026, la Secretaría de Salud de Bogotá recibió 282 quejas por servicios estéticos; 194 (68,79%) correspondieron a sitios clandestinos o no habilitados. En ese período, la entidad realizó 563 operativos y 814 visitas de inspección, según cifras oficiales incluidas en el balance.

PUBLICIDAD

Casos y controles en otras ciudades de Colombia

En Medellín, la Secretaría de Salud de Antioquia realizó más de 157 visitas desde 2024, lo que derivó en procesos sancionatorios contra 64 establecimientos por incumplir condiciones sanitarias u ofrecer procedimientos sin autorización, de acuerdo con el balance de la entidad.

En Cali, el médico forense y epidemiólogo Edier Iván Castillo documentó 71 muertes asociadas a procedimientos estéticos entre 2013 y 2023.

PUBLICIDAD

Su investigación, presentada en el 21 Congreso Nacional y 6 Internacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, advirtió: “Las implicaciones jurídicas” y las obligaciones de resultado en cirugía estética convierten los decesos en un asunto de interés general en salud. Los años con mayor mortalidad fueron 2016 y 2017, con 10 muertes cada uno, según ese estudio.

Vecinos de un barrio popular de Bogotá participan en una velatón nocturna en una cancha de baloncesto, portando velas y un cartel que demanda justicia por Yulixa Toloza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En esa ciudad, el 14 de diciembre de 2025 murió Orfa Márquez, prima de la vicepresidenta Francia Márquez, tras un procedimiento en una vivienda del barrio Ciudad 2000, según el recuento citado.

PUBLICIDAD

En Bucaramanga, autoridades sanitarias cerraron cuatro centros que operaban como spas o salones de belleza mientras realizaban procedimientos médicos sin autorización. Una paciente citada en el informe afirmó: “No es doctora”, al relatar que eligió el lugar porque la persona que ofrecía el servicio se presentaba como “doctora Viviana”.

En Cartagena, otra mujer relató al mismo medio lo ocurrido durante una liposucción en un establecimiento que luego cerró: “Yo pensé que era algo sencillo y seguro. Nunca imaginé que iba a salir de ahí marcada para siempre”. Según su testimonio, permaneció consciente durante el procedimiento y sintió dolor constante.

Por qué es difícil cerrar los centros estéticos irregulares

Las autoridades continúan adelantando las respectivas verificaciones - crédito Bomberos de Cundinamarca / Suministrado a Infobae Colombia

La fiscal general Luz Adriana Camargo ordenó elaborar una guía para que los investigadores adopten prácticas coordinadas frente a estos casos, de acuerdo con el reporte. La Fiscalía busca unificar criterios de abordaje y recolección de pruebas en investigaciones que suelen involucrar cambios de sede y prestación de servicios en inmuebles de alquiler.

También advirtió que las exigencias para ejercer en el sector estético son menores que las requeridas para especialidades como anestesiología en procedimientos que, en la práctica, pueden implicar riesgos comparables.

A eso se suma que el Instituto Nacional de Medicina Legal no cuenta con cirujanos plásticos especializados para estos casos, una falencia que, según la publicación, la entidad y la Fiscalía buscan corregir. En Bogotá, el secretario de Salud Gerson Bermont describió la dinámica del cierre y reapertura de estos sitios: “Cierran uno” y vuelven a abrir dos más “a plena luz del día”.