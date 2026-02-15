Colombia

Alerta por aumento de motos eléctricas sin control: 9 de cada 10 circulan sin registro y el mercado formal se desploma

Mientras las importaciones se disparan tras la nueva ley, miles de vehículos entran y ruedan sin matrícula, seguros ni supervisión clara, generando un vacío que preocupa a la industria y a las autoridades

Nueve de cada diez motos eléctricas importadas en Colombia no aparecen registradas en el Runt, según cifras oficiales recientes - crédito Colprensa

Las cifras oficiales muestran un fenómeno difícil de ignorar, mientras las importaciones de motos eléctricas crecen con fuerza, la mayoría de esos vehículos no aparece en los registros formales del país. Hoy, de cada 10 unidades que entran al mercado, 9 no están inscritas en el Runt.

El dato lo expone la Cámara de la Industria de las Motocicletas de la Andi. Según su director, Iván García, aunque se estima que en 2025 ingresarán alrededor de 167.000 motos eléctricas al país, el 98% no cuenta con registro en el sistema. En la práctica, eso significa que miles de vehículos circulan sin placa y por fuera del radar de las autoridades.

La Ley 2486 de 2025
La Ley 2486 de 2025 creó la categoría de Vehículos Eléctricos Livianos de Movilidad Personal Urbana, dejando varias tipologías en proceso de reglamentación - crédito Personería de Cali

El origen de esta situación se remonta a julio del año pasado, cuando entró en vigor la Ley 2486 de 2025. La norma creó la categoría de Vehículos Eléctricos Livianos de Movilidad Personal Urbana (Velmpu) y dejó otras tipologías en proceso de reglamentación. Desde entonces, parte del mercado opera en un terreno ambiguo.

En términos concretos, una porción de las motos eléctricas de dos ruedas se comercializa sin estar sujeta a obligaciones claras de importación, homologación, reglamentos técnicos, registro en el Runt, seguros obligatorios, garantías legales y estándares de seguridad. La falta de regulación específica abrió un espacio que fue aprovechado por distintos actores.

La situación contrasta con las cifras de la Dian, que evidencian un “crecimiento exponencial” en la entrada de estos vehículos, especialmente desde 2024, con una aceleración aún mayor en 2025. La proyección supera las 167.000 unidades importadas en conjunto, sin contar otras subpartidas por las cuales puedan estar ingresando estos productos al país.

El 98% de las motos eléctricas estimadas para ingresar en 2025 no contará con registro en el sistema, según la Cámara de la Industria de las Motocicletas - crédito Cuartoscuro

“De forma particularmente reveladora, el mayor incremento intermensual de las importaciones en 2025 coincide con la expedición de la Ley 2486 de 2025, en julio de ese año, momento en el que se flexibilizaron las reglas y se trasladó al Ministerio de Transporte la reglamentación de estas categorías”, informó Iván García al diario La República.

Desde el sector empresarial, la lectura apunta a un reacomodo del mercado. Andrés Ricardo Aristizábal, presidente de Auteco Mobility, empresa que comercializa marcas como Starker y Super Soco, sostuvo en el medio antes mencionado que la Ley “reconfigura el mercado y vuelca a los usuarios hacia vehículos que no se tienen que matricular; no hay cómo medir el impacto real de las ventas, lo que quita protagonismo y peso a ciclomotores”.

Para Aristizábal, los retos no son exclusivamente comerciales. También pasan por la institucionalidad y la claridad de las reglas. “Otro tema importante es la formalización y legalidad de la industria; el cumplimiento de esto se hace esencial para garantizar una competencia justa, fortalecer la economía y promover la sostenibilidad de cualquier sector productivo”, añadió.

El efecto ya se refleja en las estadísticas de ventas formales. De acuerdo con el informe interactivo de Andemos, Starker fue la marca de motos eléctricas más vendida el año pasado, con cerca de 2.000 unidades y un crecimiento de doble dígito, según la empresa. Sin embargo, si se suman las ventas de las cinco marcas líderes en 2025 —Starker, Brenson (199 unidades), Super Soco (150), NIU (99) y Gogoro (77)— el total alcanza apenas 1.353 unidades, lo que representa una reducción de 35,42% frente a 2024.

La falta de regulación específica permite que muchas motos eléctricas circulen sin placa, seguro obligatorio ni estándares de seguridad definidos - crédito Alcaldía de Bogotá

Es decir, mientras las importaciones se disparan, las ventas registradas muestran una caída. La brecha entre ambos datos alimenta la preocupación del gremio. A pesar de los vacíos regulatorios, el atractivo del segmento sigue siendo evidente para los consumidores. Aristizábal destacó que “las ventajas o beneficios que tiene el mercado de movilidad eléctrica, hablando desde los ciclomotores, son muchos, como lo es el costo por kilómetro, ya que cargar una unidad de 0-100% de dos ruedas puede costar entre $1.500 y $2.500 según el estrato socioeconómico”.

El interés también atrae nuevos jugadores. TVS ingresó recientemente al mercado con la iQube. Lucas Madrid, gerente de desarrollo de negocios de EV’s de la compañía para Latam, explicó que el modelo se lanzó a finales del año pasado y que las primeras ventas se concretaron en 2026. Con ello, ya alcanzan una participación de 11% en el mercado de motos eléctricas.

