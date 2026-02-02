A usuario le cobraron más de 1,5 millones de pesos por un trayecto en Uber: el bot de servicio al cliente le aseguró que le habían hecho un ‘descuento’

El usuario Johan Coy denunció un cobro de $1.624.942 por un viaje en Uber desde el aeropuerto José María Córdova hasta Sabaneta, muy superior a la tarifa estimada - crédito Ritchie B. Tongo

Un usuario de Uber identificado como Johan Coy expuso en la red social X una situación que calificó como insólita, luego de que la plataforma de transporte le cobrara $1.624.942 por un trayecto que, según la tarifa inicial de la app, costaba $127.460.

El caso ocurrió el domingo 1 de febrero, durante un viaje desde el aeropuerto José María Córdova, en el área metropolitana de Medellín, hasta el municipio de Sabaneta.

De la tarifa estimada al cobro inesperado

El usuario relató que abordó un vehículo de Uber en el aeropuerto José María Córdova con destino a Sabaneta, encontrando que la aplicación marcaba un valor aproximado de $127.460, cifra que corresponde a lo usual para esa distancia. Al llegar a su destino y recibir la notificación del pago realizado, notó un cobro muy superior al esperado.

Posteriormente, el denunciante precisó que, al recibir la alerta de su banco, pensó que se trataba de un error y revisó tanto la aplicación como el soporte de la empresa para intentar resolver el incidente.

Reclamo sin solución y críticas al soporte de Uber

Al contactar al área de soporte técnico de Uber, Coy explicó que fue atendido por una asesora identificada como Melida, que le informó que el viaje se había registrado con un costo inicial de $1.752.000. Luego, le informaron sobre un ajuste que reducía el monto a $1.678.464, junto con una devolución de $73.938.

Sin embargo, el usuario manifestó su inconformidad con la atención recibida al describir que “el soporte técnico de Uber es de las cosas más incompetentes e inútiles que he visto”.

Coy agregó que el chat fue cerrado automáticamente por falta de respuesta en menos de un minuto y que, tras reabrir el caso, le indicaron que el asunto sería revisado por otro equipo, sin brindar una solución concreta hasta el momento del reporte. Según el usuario, Bancolombia le confirmó que no podía revertir la transacción, ya que la única entidad con facultades para hacerlo era Uber.

“Con un servicio al cliente tan desastroso, me veo obligado a exponer este caso acá, con la esperanza de que alguna persona real que trabaje en Uber me pueda ayudar y no esas inteligencias artificiales tan malas que ponen en soporte”, escribió Coy en su publicación, resaltando la frustración por la falta de respuesta eficaz.

Reacciones de la comunidad y denuncias similares

La denuncia de Johan Coy generó múltiples reacciones entre los internautas, que compartieron experiencias y opiniones sobre el funcionamiento de la plataforma. Algunos usuarios señalaron que parte del problema radica en que “algunos conductores no terminan la carrera y dejan que eso siga para poder hacer ese tipo de cobros”.

Otros mensajes acusaron a la empresa de realizar “retenciones que nunca devuelven”, mientras que varios coincidieron en advertir que “Uber es terrible cuando se cancela con tarjeta, generalmente te ofrecen una tarifa y al terminar el viaje cancelan ese valor y cambia por otro”.

El caso se suma a antecedentes de controversias similares en las plataformas de movilidad, en las que usuarios reportaron cobros inesperados y dificultades para lograr reembolsos o respuestas claras.

Contexto y antecedentes de problemas en plataformas de movilidad

Las quejas acerca de cobros erróneos, servicio al cliente automatizado y falta de soluciones efectivas no son nuevas en el sector de aplicaciones de transporte privado. Organizaciones de defensa del consumidor advierten sobre la importancia de revisar las tarifas y mantener registros de los movimientos bancarios asociados a este tipo de servicios.

Mientras tanto, la experiencia de Johan Coy refleja el impacto que un error de este tipo puede tener sobre quienes confían en la tecnología para sus desplazamientos diarios. La denuncia pública de estos incidentes suele ser la única vía para buscar visibilidad y respuesta, en ausencia de canales efectivos de atención personalizada.