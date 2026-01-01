Entre lágrimas, una mujer pide ayuda en redes sociales porque rescató un perro mordelón: “Se porta muy bien”

La mujer soltó en llanto al afirmar que el canino se comporta bien con ella, pero con sus demás familiares no - crédito melirh31/Instagram

El noble gesto de una mujer por darle un hogar a un perro aparentemente abandonado a su suerte en una calle de Bogotá, se le convirtió en un dolor de cabeza, debido al inesperado comportamiento del canino, una vez se encontraba en su nuevo hogar.

La rescatista, visiblemente afectada, recurrió a la plataforma de TikTok solicitando la ayuda de los usuarios para encontrar un hogar de paso para el perro que rescató en un parque de la ciudad.

El episodio ocurrió el 20 de diciembre de 2025, cuando la mujer, identificada únicamente por su usuario en la red social, relató que el animal la siguió y ella decidió brindarle alimento, agua y refugio en su casa.

Según sus declaraciones, el perro mostró buen comportamiento al principio, pero poco después comenzó a morder a personas de su entorno.

La mujer explicó que, aunque el animal fue dócil bajo su cuidado, “empezó a morder a la gente” al día siguiente de haberlo llevado a casa.

“Estaba solito y se vino detrás de mí. Yo lo entré a mi casa, le di de comer, le di agüita y él se portó muy bien, pero al otro día empezó a morder a la gente”, expresó en el video publicado en la red social china.

Con el paso de las horas, la situación se agravó. La usuaria indicó que el perro ya había mordido a diez personas, incluyendo miembros de su familia y una vecina del sector, lo que generó creciente preocupación. “Ya van diez personas que él muerde… y nadie me ayuda, nadie me da solución. Yo escribí a protección animal y allá me dijeron que con lo único que me podían ayudar era con publicarlo”, relató la mujer entre lágrimas.

Ante la falta de alternativas, la mujer intentó contactar a los Bomberos, quienes no aceptaron al animal, y posteriormente acudió a la Policía. Finalmente, fue remitida a entidades de protección animal, donde únicamente le ofrecieron la posibilidad de difundir el caso.

La afectada expresó su angustia ante la sugerencia de recurrir a la eutanasia, opción que rechaza. “No sé qué hacer porque ya es intolerable… Me dijeron que lo único que podía hacer era dormirlo, pero yo no lo quiero dejar así, quiero que alguien lo ayude”, puntualizó en la grabación.

En el mismo video, la usuaria señaló que su intención siempre fue ayudar al perro: “Me da mucho pesar porque yo lo rescaté para ayudarlo y ahora no puedo tenerlo… Entonces quiero que me ayuden con el perrito. él come bien, es muy juicioso, no hace males ni nada, lo único es que ha mordido a todos”.

Su principal temor es que el animal sea sometido a la eutanasia, por lo que solicita el apoyo de un experto en comportamiento canino o un hogar temporal que pueda manejar el caso.

La publicación generó una amplia reacción las diferentes redes sociales, donde cientos de usuarios ofrecieron su ayuda y algunos se mostraron dispuestos a hacerse cargo del perro, evidenciando la preocupación colectiva por el destino del animal y la situación de la rescatista.

“Donde vives quiero conocerlo y si no me muerde pueda que yo lo adopte”; “Quizás viene de un maltratador y x eso puede ser reactivo”; “Si esto el desespero de esa pobre mujer 😢ella quiere ayudarlo pero su familia no la deja y está entre la espada y la pared 😪que país es ??" ; “Qué hacen cuando un hijo les sale rebelde? Regalarlo, no, que tenga paciencia por favor que no lo deje nuevamente en calle”; “Yo entiendo a la señora, lo que pasa es que su pasado tuvo que ser duro y es protector (sic)”, fueron algunos comentarios al respecto.