Diez municipios de La Guajira están en alerta roja por probabilidad de incendios forestales: hay riesgo extremo por altas temperaturas

Diez de los quince municipios de La Guajira se encuentran en alerta roja por alta probabilidad de incendios en la cobertura vegetal - crédito Fernando Bicerra JR/EFE

El más reciente informe del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, Corpoguajira, declaró alerta roja en 10 de los 15 municipios del departamento ante la alta probabilidad de incendios en la cobertura vegetal.

La advertencia responde a un escenario climático marcado por temperaturas elevadas, disminución significativa de la humedad y ausencia prolongada de precipitaciones, condiciones que facilitan la rápida propagación del fuego en áreas rurales y periurbanas.

De acuerdo con el reporte oficial, la alerta cobija a los municipios de Riohacha, San Juan del Cesar, Barrancas, Dibulla, Distracción, El Molino, Fonseca, La Jagua del Pilar, Urumita y Villanueva. En estos territorios, el SAT ha identificado un aumento sostenido del riesgo de incendios forestales y de cobertura vegetal, incluso ante fuentes mínimas de ignición como fogatas, quemas agrícolas no controladas o colillas de cigarrillo mal apagadas.

Las autoridades ambientales señalaron que la combinación de factores meteorológicos actuales puede derivar en emergencias de gran magnitud si no se adoptan medidas preventivas oportunas, tanto por parte de las instituciones como de la comunidad.

Condiciones climáticas y riesgo de propagación del fuego

La alerta fue emitida por el Sistema de Alertas Tempranas de Corpoguajira tras identificar condiciones climáticas críticas - crédito Colprensa

Según la información técnica del SAT, los municipios en alerta roja presentan un comportamiento climático homogéneo, caracterizado por altas temperaturas diurnas, niveles bajos de humedad relativa y persistencia de tiempo seco, lo que incrementa la inflamabilidad de la vegetación. Estas condiciones favorecen que cualquier foco de calor se convierta rápidamente en un incendio de difícil control.

Corpoguajira advirtió que incluso fuentes mínimas de ignición, como quemas agrícolas, fogatas o colillas de cigarrillo, pueden desencadenar incendios que se propaguen con rapidez, afectando extensas áreas de cobertura vegetal. La entidad indicó que mantiene un monitoreo permanente de las variables climáticas y del comportamiento del riesgo en los municipios alertados.

El director de Corpoguajira, Samuel Lanao Robles, hizo un llamado a las autoridades territoriales y a la ciudadanía para extremar las acciones de prevención. En ese sentido, señaló que “seguiremos monitoreando de manera permanente las condiciones en estos municipios y brindaremos información oportuna a las comunidades”, con el fin de reducir la probabilidad de emergencias asociadas a incendios forestales.

Medidas preventivas recomendadas

Las altas temperaturas, la baja humedad y la persistencia de tiempo seco incrementan el riesgo de propagación del fuego - crédito Ungrd

La meteoróloga del Sistema de Alertas Tempranas, Leidy Rodríguez, explicó que, ante el escenario actual, es necesario adoptar medidas preventivas estrictas para disminuir el riesgo de incendios. Entre las recomendaciones se encuentra evitar cualquier tipo de quema abierta o agrícola, dado que estas pueden propagarse de manera acelerada por las condiciones de sequedad del entorno.

Rodríguez indicó que no se debe encender fogatas, velas ni otras fuentes de calor en zonas de pastos, matorrales o áreas boscosas, así como abstenerse de arrojar colillas de cigarrillo u objetos calientes en áreas rurales o en vías rodeadas de vegetación seca. Estas acciones, aunque comunes, representan un factor de riesgo significativo en contextos de alerta roja.

La funcionaria agregó que las autoridades locales y los organismos de respuesta deben reforzar los monitoreos en zonas históricamente vulnerables a incendios, activar los planes de contingencia y mantener la coordinación interinstitucional para una atención oportuna de cualquier eventualidad. De igual manera, hizo énfasis en la importancia de que la comunidad reporte de inmediato a las autoridades competentes cualquier señal de humo o inicio de incendio.

Implicaciones para la salud pública y el entorno

La comunidad fue llamada a evitar quemas y a reportar de inmediato cualquier señal de incendio - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Además de los impactos ambientales, los incendios en la cobertura vegetal representan un riesgo para la salud pública, especialmente en poblaciones expuestas al humo y a las partículas contaminantes que se liberan durante la combustión. De acuerdo con expertos, la inhalación de estos contaminantes puede afectar principalmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias preexistentes, generando irritación en las vías respiratorias, dificultades para respirar y exacerbación de afecciones crónicas.

Las autoridades han señalado que los incendios también pueden comprometer la calidad del aire en centros poblados cercanos, afectar fuentes hídricas y generar pérdidas en ecosistemas estratégicos, lo que a su vez incide en las condiciones de vida de las comunidades rurales. En contextos de tiempo seco prolongado, la recuperación de las áreas afectadas suele ser más lenta, lo que amplifica los efectos ambientales y sociales de estas emergencias.