Juan Carlos Pinzón pidió acciones contra funcionarios del Gobierno que promueven convocatoria de Asamblea Nacional Constituyente

Juan Carlos Pinzón pidió acciones disciplinarias a la Procuraduría contra funcionarios del Gobierno - crédito Juan Carlos Pinzón/Facebook

El exministro de Defensa y actual precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón solicitó a la Procuraduría General de la Nación abrir investigaciones ante la posible participación indebida en política de altos funcionarios del Gobierno Nacional, que, según él, han promovido públicamente la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente al inicio del ciclo preelectoral de 2026.

En una carta dirigida al procurador general Gregorio Eljach, Pinzón manifestó su profunda preocupación por la protección del orden constitucional y por la integridad del sistema democrático en el país.

El exfuncionario se refirió a la inscripción, el 26 de diciembre de 2025, de un comité promotor de la Constituyente, impulsado y defendido por ministros y altos funcionarios del Ejecutivo.

“La promoción de una Constituyente desde el Gobierno, en este momento político, puede alterar de forma grave la equidad de la contienda democrática y la pureza del sufragio”, advirtió Pinzón.

Juan Carlos Pinzón acudió a la Procuraduría por ministros que han apoyado una Constituyente - crédito Juan Carlos Pinzón

El también exministro destacó que estas actuaciones coinciden con el inicio del calendario electoral para las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, lo que genera interrogantes sobre el cumplimiento del deber de neutralidad por parte de los servidores públicos.

Recordó que el artículo 127 de la Constitución prohíbe a los funcionarios utilizar su cargo para incidir en campañas políticas o participar en controversias políticas antes de una elección.

Además, mencionó la Directiva 013 de 2025 de la misma Procuraduría, que refuerza tales restricciones y advierte sobre el uso indebido de recursos públicos y de la infraestructura estatal con fines proselitistas.

Qué le pidió Pinzón a la Procuraduría

Pinzón solicitó a la Procuraduría tres acciones específicas: investigar si la conducta de los funcionarios configura participación indebida en política, emitir un pronunciamiento institucional sobre los límites de actuación de los servidores públicos ante reformas constitucionales en periodo preelectoral y ejercer vigilancia estricta para evitar el uso de recursos y bienes del Estado con fines políticos.

“Defender la Constitución, la neutralidad del Estado y las reglas de la democracia no es un asunto ideológico, es una obligación institucional. La Procuraduría está llamada a actuar con firmeza para garantizar que ningún funcionario utilice su cargo para inclinar el escenario electoral”, afirmó Pinzón.

Juan Calos Pinzón asegurño que apoyar una propuesta política como la de la constituyente puede tener fines electorales - crédito Infobae Colombia

Al referirse al llamado de una Constituyente por parte del Gobierno Nacional, el exministro sostuvo que “reformar la constitución es algo que forma parte de la vida de los países, pero reformar la constitución por ánimo de rabieta o como herramienta para mantener el poder, sea de manera directa o indirecta a través de un heredero, es un tema muy grave”.

Juan Carlos Pinzón acusó a Petro de debilitar la seguridad y confirmó aspiración presidencial

Pinzón criticó de manera contundente la reciente decisión del presidente Gustavo Petro de cambiar la cúpula militar en Colombia, calificando la medida como una “rabieta” presidencial que debilita las Fuerzas Armadas y agrava la crisis de seguridad nacional.

En entrevista con Cambio, Pinzón afirmó que el país atraviesa la peor situación de inseguridad en tres décadas y sostuvo que es el candidato con mayor experiencia para enfrentar los desafíos que se avecinan en 2026.

Pinzón denunció que el gobierno de Petro ha retirado a cerca de 100 generales y almirantes con reconocida trayectoria, lo que, a su juicio, ha reducido las capacidades operativas y morales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.

Las víctimas del ataque con explosivos improvisados fueron los subintendentes Jorge Leonardo Gómez Ochoa (36 años y 15 al servicio de la institución) y Robert Steven Melo Londoño (33 años y 12 de servicio) - créditos Lina Gasca y Cristian Bayona / Colprensa | Policía Metropolitana de Santiago de Cali

“Ha sido una agenda de este Gobierno desde el principio: golpear a las Fuerzas Armadas”, declaró el exministro durante la entrevista.

El precandidato, además, detalló que el cambio de la cúpula militar coincidió con el anuncio presidencial de una asamblea constituyente y la declaración de una emergencia económica, lo que, según Pinzón, incrementa los riesgos y las preocupaciones para el inicio del año 2026.

“La mala noticia es que quien pierde con esto es el pueblo colombiano. Hoy vivimos quizá la peor crisis de seguridad en 30 años”, afirmó el candidato, que también señaló que la expansión de las economías ilegales, como el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión, ha alcanzado niveles históricos.