Pico y Placa: ¿Puedes manejar en Medellín sin infringir la ley?

Cuáles son los automóviles que no tienen permitido transitar este lunes, chécalo y evita una multa

El Pico y Placa no
El Pico y Placa no aplica los domingos y en días fesitivos (Infobae)

Que el Pico y Placa de este lunes 29 de diciembre no lo tome por sorpresa; revise si puede conducir su carro en Medellín y evite multas.

La restricción vehicular cambia según el día de la semana, la hora, el tipo de automóvil y la terminación de su placa, de acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Medellín.

No olvides que esta restricción vehicular se modifica diariamente por lo que es de suma importancia mantenerse informado de acuerdo a su actualización y así evitar desagradables sorpresas al manejar a lo largo de las calles de la ciudad colombiana.

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También es importante mencionar que este programa aplica diferente por ciudad.

El fin de limitar el tránsito de vehículos por las calles de la ciudad es para reducir el parque vehicular y con ello el tránsito, los accidentes automovilísticos y los niveles de contaminación.

Aquí están todos los detalles alrededor del Pico y Placa para mañana.

Pico y placa hoy

Motos: No aplica,, .

Particulares: No aplica,, .

Taxis: 5,, .

Transporte de carga: No aplica,, .

El horario de esta restricción vehicular es de lunes a viernes y comienza a las 5:00 horas por la mañana y termina hasta las 20:00 horas por la noche.

Pico y Placa 2025

La aplicación del programa Pico
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Colprensa)

La Alcaldía de Medellín publicó las pautas de cómo funcionará el Pico y Placa en la ciudad durante el segunfo semestre del año.

Las nuevas medidas de restricción vehícular seguirá dependiendo del día de la semana, así como del último dígito de la placa del vehículo.

Para vehículos particulares, la aplicación será la siguiente:

Lunes: 6 y 9

Martes: 5 y 7

Miércoles: 1 y 8

Jueves: 0 y 2

Viernes: 3 y 4

En el caso de las motocicletas, la rotación será la misma con una pequeña pero importante diferencia: es con el primer número de la placa, en lugar del último.

El horario de aplicación del Pico y Placa es de lunes a viernes de 5:00 horas a 20:00 horas para los vehículos particulares y motocicletas. Mientras que para Taxis comienza a las 6:00 horas y termina también a las 20:00 horas.

¿Qué autos se salvan del Pico y Placa?

No todos los vehículos son obligados a seguir esta restricción vehicular, algunos tienen el beneficio de estar exentos de esta prohibición. Son los siguientes:

De emergencia.

Destinado a la atención médica.

Que utilicen gas natural como combustible.

De servicio de transporte terrestre.

De transporte de alimentos.

De carga.

Destinado a la ejecución de actividades relacionadas al servicio público.

De medios de comunicación.

De seguridad.

Destinado al transporte de personas con movilidad reducida o en condición de discapacidad.

De valores.

Fúnebres.

Oficiales.

Diplomáticos.

Todos los autorizados por la Secretaría de Movilidad.

Es importante mencionar que los automovilistas no tendrán que solicitar nuevamente la autorización escrita para la exoneración ya que la Secretaría de Movilidad tiene conexión con el Registro Único de Tránsito (RUNT).

¿Qué sanciones hay por violar el Pico y Placa?

De acuerdo con la alcaldía de Medellín, la multa por violar el Pico y Placa se define por el iniciso C del artículo 131 de Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Esta legislación precisa que el castigo será el pago de una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que la sanción asciende a 711 mil 750 pesos.

