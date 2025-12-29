Desde alias Terror hasta Mayimbú: estos fueron los operativos que permitieron la caída de algunos de los criminales más buscados en el 2025

Durante el año se realizaron 12.415 capturas de miembros de organizaciones armadas ilegales y 763 sometimientos a la justicia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

2025 registró un incremento sustancial en la ofensiva de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional contra las estructuras armadas ilegales.

Es de mencionar que el comandante saliente de las fuerzas, almirante Francisco Hernando Cubides Granados, destacó que el Estado logró neutralizar a 13.971 integrantes de Grupos Armados Organizados (GAO), con un aumento del 25% en los combates respecto al 2024.

Entre las principales organizaciones afectadas figuran el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc (Estado Mayor Central y Segunda Marquetalia), y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Las operaciones se tradujeron en 12.415 capturas, 763 sometidos a la justicia y el rescate de 430 menores víctimas de reclutamiento forzado.

Las Fuerzas Militares de Colombia neutralizan a 13.971 integrantes de GAO durante operaciones en 2025, según balance oficial - crédito @COMANDANTE_FFMM / X

Primeras capturas y neutralizaciones

El arranque del año estuvo marcado por una serie de operativos simultáneos. En el sur de La Guajira, la captura de Nilson Emignio Villa Tapias, alias El Gato, representó un golpe a la estructura del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), también conocido como Clan del Golfo.

En Cauca, las autoridades detuvieron a alias Stiven, presunto cabecilla de la disidencia del Estado Mayor Central (EMC) de las Farc, responsable de una de las comisiones más activas y señalado por el reclutamiento ilícito de menores. En la misma ofensiva fue capturado Elkin Bello Ramírez, alias Eugenio o Nacho, líder político dentro del bloque Roberto Vargas Gutiérrez del Clan del Golfo.

Este sujeto resultó gravemente herido tras combates con la fuerza pública, por lo que fue trasladado hasta una clínica de Montería - crédito Captura de Pantalla Revista Raya

Alias Samurái, de apenas 18 años, fue aprehendido en Betulia como uno de los jefes emergentes del grupo. La lista de capturas se extendió a Dairo José Albear Ávila, alias Muerto Vivo, identificado como cabecilla zonal del Clan del Golfo en Atlántico, enfrentando cargos por porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes.

En San Luis, Antioquia, cayó abatido Oliverio Isaza Gómez, alias Terror o El Señor, máximo cabecilla del Clan del Golfo en el Magdalena Medio. Las autoridades reportaron la baja de seis integrantes del grupo, en lo que consideraron un resultado clave del mes.

Acciones en zonas urbanas y rurales

Durante marzo, la Policía Nacional y el Ejército Nacional lograron la captura de Yeison Ferney Galvis Ortiz, alias Yeison TX, coordinador de la red de milicias urbanas del ELN. En un operativo en Ciudad Bolívar, Bogotá, fueron detenidas 16 personas, entre ellas alias Shaquille, señalado autor de un ataque con granada en Kennedy.

El 17 de marzo se conoció el abatimiento de Santander Franco Jiménez, alias Ómar o Nino, en El Dovio, Valle del Cauca. En la costa pacífica, las autoridades neutralizaron a la principal cabecilla de la subestructura Carlos Vásquez del Clan del Golfo, que además estaba vinculado a un plan para atentar contra el presidente Gustavo Petro.

Abatido alias ‘Omar’ o ‘Nino’, cabecilla del ‘Clan del Golfo’ que planeaba atentar contra el Presidente Petro - crédito Colprensa/Ejército

Capturas de jefes regionales y cabecillas urbanos

En Villavicencio, Meta, fue capturado alias El Menor, sindicado como cabecilla principal de Los Costeños, con operaciones de alto impacto en Barranquilla y municipios del Atlántico. Ese mismo mes, en Betulia, Antioquia, las autoridades detuvieron a Billy Jhon Robledo Roa, alias Grone, incluido en el cartel de los más buscados del departamento.

La Policía Nacional informó sobre la captura de alias Píldora, líder urbano de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo. En un enfrentamiento con la Sijín, fue abatido alias Camilo, cabecilla responsable de actos terroristas contra la fuerza pública.

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, confirmó la captura de Marta López Roldán, alias Marta, cabecilla financiera del frente 36 de las disidencias de las Farc bajo el mando de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco.

Otra operación dirigida contra el frente 28 de las disidencias permitió la captura de alias Yolanda o la Tiktoker, jefa de seguridad y persona cercana a alias Antonio Medina.

Golpes a jefes nacionales y regionales en el segundo semestre

En julio, el Ejército y el Ministro de Defensa confirmaron la muerte de alias Libardo González, máximo jefe del Bloque Central Isaías Pardo de las disidencias de las Farc, en el Cauca. González era buscado por secuestros, reclutamiento de menores y atentados en Tolima, Huila y Cauca, con una recompensa de $1.600 millones por su captura.

Alias Libardo ejercía control criminal en municipios de Tolima, Huila y Cauca, afectando a líderes sociales y caficultores - crédito @PedroSanchezCol/X

En agosto, fue capturado Jhon Janer Parra Ocampo, alias Pate Palo, cabecilla logístico de la estructura Raúl Reyes de las disidencias de las Farc. Durante el mismo mes, las autoridades neutralizaron a alias Mayimbú y capturaron a alias Alonso, cabecilla zonal del Clan del Golfo en el Bajo Cauca antioqueño.

Un operativo internacional permitió la captura de Ángel Polibio Q. Ch., alias El Indio, cabecilla del frente Iván Ríos de las disidencias, por parte del Ejército de Ecuador en la frontera colombo-ecuatoriana.

En octubre, las fuerzas de seguridad abatieron a alias Duende, líder del ELN en Sucre, al sur del Cauca. Ese mes también cayó alias Platanote, jefe de la estructura 30 Jhonier Toro Arenas, con antecedentes de más de 35 años en actividades delictivas.

Alias Platanote tenía más de 35 años de trayectoria delictiva y era responsable de acciones contra comunidades del Pacífico colombiano - crédito @COMANDANTE_FFMM / X

Resultados operacionales y afectaciones por estructura

El balance, presentado por el almirante Cubides Granados resumió los principales logros del año:

13.971 integrantes de estructuras criminales neutralizados

12.415 capturados por las Fuerzas Militares

763 sometidos a la justicia

430 menores recuperados del reclutamiento forzado

Entre las estructuras más golpeadas se encuentran:

Clan del Golfo: 1.806 integrantes neutralizados, incluidos cabecillas como Nacho, Terror, Dago Chirimoya y Diomedes.

GAO-r Estado Mayor Central y Bloques y Frentes: 1.279 neutralizados, entre ellos Duber, Cholinga, Dumar y Platanote.

ELN: 433 neutralizados, con cabecillas señalados como Fredy, Lagarejo y Mentiroso.

GAO-r Segunda Marquetalia: 361 neutralizados, incluyendo alias El Indio, Fermín y Araña.