Antonio Sanguino se despachó contra Lidio García y criticó el debate de control político por la emergencia económica: “Chambón”

El ministro Antonio Sanguino señaló al presidente del Senado, Lidio García, de “atravesársele” a la ley de financiamiento - crédito Colprensa

Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, criticó al Legislativo tras anunciarse un debate de control político en el Senado sobre la declaratoria de emergencia económica del Gobierno del presidente Gustavo Petro. La administración justifica la medida en la crisis fiscal actual y en la falta de recursos que esperaba recaudar por medio de una ley de financiamiento (reforma tributaria) que las comisiones económicas del Congreso archivaron.

Ante los medios de comunicación, el jefe de la cartera cuestionó la capacidad del Senado de la República para aprobar reformas sociales promovidas por el Gobierno nacional. Esto, teniendo en cuenta que varias de las iniciativas oficiales no han tenido éxito en el Legislativo y otras han sido discutidas sin tiempo.

En sus declaraciones, Sanguino señaló directamente al presidente de la corporación, Lidio García, indicando que actúa con rapidez para frenar iniciativas gubernamentales.

El ministro Sanguino señaló al Congreso de ser responsable de la declaratoria de emergencia económica que estableció el Gobierno - crédito Adobe Stock

“El señor Lidio García, el presidente del Congreso, es muy lento para aprobar las reformas, pero es muy veloz y muy rápido para atravesársele a una necesidad que fue el resultado de una decisión del Congreso, la declaratoria de emergencia económica. Porque el Congreso actuó hipócritamente o, por lo menos, esas mayorías”, aseveró.

El ministro recordó que el propio Congreso aprobó el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026 con un déficit de $16 billones, monto que, debía cubrirse con una ley de financiamiento que posteriormente rechazó. Desde su perspectiva, la decisión del Legislativo tenía un objetivo: afectar al Gobierno y al presidente Gustavo Petro, pero, en realidad, “le están haciendo daño a las finanzas del país y al pueblo colombiano”.

Sanguino indicó que la ciudadanía está esperando la financiación de programas sociales que están en el Plan de Desarrollo, también aprobado por el Legislativo.

El ministro Sanguino aseguró que el Gobierno no le teme al debate de control político que se programó en el Senado - crédito @MinHacienda/X

Así las cosas, indicó que, pese a que la administración recurrió a una declaratoria de emergencia económica, en parte, por el rechazo de la reforma tributaria, los ministros y ministras estarán dispuestos a asistir al debate de control político programado por el Senado para dar explicaciones sobre el Decreto 1390 de 2025, a través del cual se declaró la emergencia.

“Nosotros, de todas maneras, vamos a concurrir a ese debate de control político, que por su precipitud es un debate chambón, porque nosotros aún no hemos radicado ante el Congreso de la República, lo vamos a hacer en los próximos días el informe que justifica la declaratoria de la emergencia económica”, detalló el jefe de la cartera.

Asimismo, indicó que la citación al debate, que quedó programado para el 29 de diciembre de 2025 a las 10:00 a. m., permitirá al Gobierno nacional exponer todas sus razones para declarar emergencia económica en el país durante 30 días. Aseguró que la administración no teme presentarse ante el Legislativo para ello.

Citación a debate de control político por decreto de emergencia económica - crédito Congreso de la República

“Nosotros no le huimos ni le tenemos temor a un debate que consideramos que nos entrega y nos permite explicitar las razones para la declaratoria de la emergencia y para las medidas que se derivan de esa declaratoria”, detalló.

En la sesión extraordinaria del Senado del 26 de diciembre de 2025, el senador Didier Lobo, de Cambio Radical, cuestionó al Gobierno por recurrir a la expedición de decretos siempre que el Legislativo rechaza sus iniciativas. Además, advirtió sobre implicaciones de tipo tributaria que presuntamente tendrían que afrontar los colombianos en caso de que la emergencia económica se mantenga.

“Rechazamos al decreto de emergencia económica, porque la corte dijo que los problemas del pasado deben trabajarse con leyes, porque cada vez que un gobierno tiene un “pierde” en el congreso procede con los decretos, aquí el 5x1.000 termina perjudicando a los Colombianos”, explicó.