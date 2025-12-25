Colombia

Valor de cierre del euro en Colombia este 25 de diciembre de EUR a COP

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Guardar
En el mercado de divisas
En el mercado de divisas colombiano la moneda europea se vende más cara que el dólar. (Infobae)

El euro cotizó al cierre a 4.393,18 pesos colombianos en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,68% frente a los 4.423,30 pesos de la jornada previa, reporta Dow Jones.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el euro anota una disminución 1,71%; por el contrario desde hace un año aún acumula un incremento del 2,87%.

Analizando este dato con el de días previos, giró las tornas respecto del de la sesión previa, en el que marcó un ascenso del 1,25%, mostrando que en este contexto no es posible determinar una tendencia. En cuanto a la volatilidad de estos siete días es visiblemente inferior a la cifra lograda para el último año (15,56%), de manera que su cotización está presentando menos variaciones de lo previsible en estas fechas.

Qué le espera a Colombia en este 2025 en materia económica

Las perspectivas económicas para Colombia en 2025 son relativamente optimistas, aunque existen riesgos, según la empresa Corficolombia. Se espera que la economía colombiana crezca un 2.6% en 2025, impulsada por la expansión del consumo privado y la inversión.

Sin embargo, esta proyección está sujeta a una incertidumbre mayor, en comparación a años pasados debido a la persistencia de desafíos fiscales, los riesgos asociados a la actividad del sector energético, el aumento de conflictos sociales y el incremento de la inseguridad.

En el contexto externo estiman dificultades a causa del fortalecimiento del dólar y presiones inflacionarias adicionales en Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump, lo que apunta a tasas de interés altas por más tiempo. Estos altos costos de financiamiento podrían impactar sectores como el manufacturero, mientras que el panorama fiscal sigue siendo uno de los retos más importantes a nivel global, según la perspectiva.

A nivel local, la inflación, que ha experimentado un descenso significativo en 2024, podría enfrentar nuevos desafíos en la segunda mitad de 2025. La depreciación del tipo de cambio y la alta indexación de los servicios podrían presionar nuevamente los precios al alza, acercando la inflación al 4% hacia finales del año.

El sistema financiero, por su parte, ha mostrado resiliencia a pesar de los incrementos en la morosidad y caídas en la rentabilidad y se anticipa una recuperación gradual con la reducción de las tasas de interés y el repunte de la inversión.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

Temas Relacionados

Euro en ColombiaPrecio del euro hoy en ColombiaValor del euro hoy en Colombiacolombia-noticiasNoticias

Más Noticias

Paloma Valencia “desenmascaró las mentiras de Petro” en su última alocución presidencial sobre decreto de emergencia económica

La candidata del Centro Democrático afirmó que las decisiones del primer mandatario desembocaron en la crisis fiscal del Estado colombiano

Paloma Valencia “desenmascaró las mentiras

Proyecto Uno recupera su esencia noventera con ‘Back In Da House’: “Queríamos rescatar el sonido original de nosotros”

Infobae Colombia habló con el trío liderado por Nelson Zapata sobre su más reciente larga duración, en el que recapturan las señas de identidad que los transformaron en un ícono de los años 90

Proyecto Uno recupera su esencia

Nuevo Pico y placa en Cali regirá entre enero y junio de 2026 para vehículos particulares: ojo con los cambios

Las reglas impactarán en la circulación diaria y establecen criterios estrictos para vehículos autorizados según su categoría, características y funciones designadas en los lineamientos emitidos oficialmente

Nuevo Pico y placa en

Álvaro Uribe defendió la tutela del Centro Democrático para frenar emergencia económica de Petro: “Por protección de los derechos ciudadanos”

El exmandatario sostuvo que la acción interpuesta representa la única vía rápida disponible en este periodo

Álvaro Uribe defendió la tutela

Valor de cierre del dólar en Colombia este 25 de diciembre de USD a COP

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del dólar
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Sometimiento de alias Jimmy: golpe

Sometimiento de alias Jimmy: golpe a la estructura criminal Franco Benavides en Nariño tras presión de las tropas

Identifican al Policía que murió en emboscada de las disidencias de las Farc en Santander de Quilichao, Cauca: hay un herido

Este sería el cabecilla del ELN por el cual iban los militares del Ejército Nacional cuando fueron secuestrados en Chocó

Video: revelan pruebas de supervivencia de los 18 militares secuestrados tras asonada en el Chocó

ELN anunció cese al fuego en Navidad, pero antes secuestró a dos mujeres y una bebé de dos meses en el Catatumbo

ENTRETENIMIENTO

Proyecto Uno recupera su esencia

Proyecto Uno recupera su esencia noventera con ‘Back In Da House’: “Queríamos rescatar el sonido original de nosotros”

El emotivo mensaje de Martha Rojas, mamá de Epa Colombia, al no poder pasar Navidad con la empresaria

Nicolás Arrieta se despachó en críticas contra Yeferson Cossio tras su percance de salud

Alejandro Riaño contó cómo sus hijos le han cambiado la vida: “Ellos son los maestros, nos enseñan todo el día”

Jessica Cediel y su hermana Meli, le habrían respondido a Tuti Vargas: “Hay gente tan vacía, que da lástima”

Deportes

Futuro incierto de Yaser Asprilla:

Futuro incierto de Yaser Asprilla: Girona considera su salida y tres ligas europeas vigilan al mediocampista colombiano

Mercado de fichajes Liga BetPlay 2025: así se movió la bolsa de jugadores del fútbol colombiano el 24 de diciembre

Pablo Repetto ratifica el primer fichaje de Santa Fe para 2026: “Está todo acordado, él puede ser muy importante para el club”

Temporada 2026 del fútbol colombiano está en vilo por el Gobierno nacional: habrá reunión con Dimayor por violencia en estadios

Junior de Barranquilla presentó los abonos y sedes para la Liga BetPlay y Copa Libertadores 2026: precios están por las nubes