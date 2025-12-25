TransMilenio ajusta rutas en Bogotá por Navidad y Año Nuevo: así funcionará el sistema

TransMilenio recuerda que las rutas suspendidas retomarán su funcionamiento normal a partir del 11 de enero de 2026. - crédito Infobae

TransMilenio anunció cambios temporales en varias rutas zonales durante las festividades de Navidad y Año Nuevo en Bogotá para ajustar la oferta a la demanda y reorganizar la operación del sistema. Los ajustes, que incluyen la suspensión de algunos servicios en fechas específicas, buscan garantizar la movilidad de los usuarios que deben desplazarse por la ciudad durante los días festivos.

De acuerdo con la información oficial de TransMilenio S.A., las modificaciones afectarán a algunas rutas TransMiZonales los días jueves 25 de diciembre de 2025 y 1 de enero de 2026, así como los sábados 27 de diciembre de 2025, 3 y 10 de enero de 2026. Los servicios afectados retomarán su operación habitual el domingo 11 de enero de 2026.

Los servicios zonales que no estarán disponibles en las fechas mencionadas son los siguientes:

B916 Balmoral Norte (alternativas: H611, A611, H322, K322, F404, C404, L812, K812)

K916 Fontibón Refugio (alternativas: 661, 442, T62, 402, 634, T25)

D214 Bachué (alternativas: D215, A215, D205, L205)

A214 Ricaurte (alternativa: 621)

D206 Bachué (alternativas: C127, A127, C149, L149)

K206 Gobernación (alternativa: 59B)

G532 Metrovivienda (alternativas: G507, A507, G541, A541, G147, C147)

A532 Chapinero Central (alternativas: 593, 787A)

F405 Camelia (alternativas: H642, A642)

A405 San Diego (alternativa: 669)

G501 Bosa San José (alternativas: K324, A324, G519, L519, G522, A522, G156, C156)

A501 Germania (alternativas: 99, 731, 634, 120)

19-9 Barrancas Norte (alternativas: F404, C404, C144, B144, C103, A103, F419, B419, C118, B118, T11, Z4B)

T48 Nueva Castilla Puente Aranda (alternativa: F407)

Algunos servicios TransMiZonales no operarán temporalmente, por lo que se recomiendan alternativas del SITP. - crédito TransMilenio

Cambios adicionales en enero de 2026

Durante los sábados 27 de diciembre de 2025, 3 y 10 de enero de 2026, otras rutas zonales también suspenderán su servicio temporalmente. Estas rutas son:

B915 Toberín (alternativas: C103, A103, F404, C404, B907, H907)

A915 Porciúncula (alternativas: T11, 18-3, T3, T25)

TransMilenio aseguró que los servicios alternativos estarán disponibles para suplir la demanda de los recorridos afectados, permitiendo que los ciudadanos puedan reorganizar sus trayectos y evitar contratiempos durante los festivos.

Recomendaciones para los usuarios

La entidad recomendó a los usuarios planear sus desplazamientos con antelación y consultar los canales oficiales de TransMilenio para información actualizada sobre rutas y horarios. El sistema sugiere revisar el afiche informativo publicado en sus plataformas digitales, donde se presenta el detalle de los servicios suspendidos y las alternativas disponibles.

Estas modificaciones responden a la disminución de la demanda habitual durante los festivos y a la necesidad de optimizar la operación del sistema. El objetivo principal es mantener la eficiencia del servicio y evitar congestiones en fechas en las que muchos ciudadanos optan por quedarse en casa o salir de la ciudad.

TransMilenio recuerda que las rutas suspendidas retomarán su funcionamiento normal a partir del 11 de enero de 2026. - crédito Luisa Gonzalez / Reuters

Movilidad garantizada para quienes deben desplazarse

Aunque muchas personas aprovechan los festivos para descansar o compartir en familia, hay quienes requieren movilizarse temprano para cumplir turnos laborales, visitar familiares o llegar a su destino sin contratiempos. Para este grupo de usuarios, TransMilenio mantiene alternativas de transporte público disponibles en todo momento.

El sistema TransMilenio recordó que los ajustes son temporales y que la operación habitual de los servicios zonales se reanudará el domingo 11 de enero de 2026, fecha en la que todas las rutas afectadas retornarán a su programación regular.

Los cambios en la operación buscan garantizar la movilidad y seguridad de los usuarios durante las festividades. - crédito Transmilenio

Consulta de rutas y alternativas

Para facilitar la movilidad durante las fiestas, TransMilenio invita a los pasajeros a consultar su página web y redes sociales oficiales antes de salir de casa. El afiche informativo detalla las rutas que no operarán y las opciones alternativas para cada trayecto, permitiendo a los usuarios evitar imprevistos y organizar mejor sus desplazamientos.

La entidad recordó que la información sobre rutas y horarios está sujeta a cambios, por lo que es fundamental informarse a través de los canales oficiales antes de realizar cualquier recorrido durante las fechas señaladas.