Colombia

TransMilenio ajusta rutas en Bogotá por Navidad y Año Nuevo: así funcionará el sistema

Algunos servicios TransMiZonales no operarán los días jueves 25 de diciembre de 2025 y jueves 1 de enero de 2026, así como los sábados 27 de diciembre de 2025, y 3 y 10 de enero de 2026

Guardar
TransMilenio recuerda que las rutas
TransMilenio recuerda que las rutas suspendidas retomarán su funcionamiento normal a partir del 11 de enero de 2026. - crédito Infobae

TransMilenio anunció cambios temporales en varias rutas zonales durante las festividades de Navidad y Año Nuevo en Bogotá para ajustar la oferta a la demanda y reorganizar la operación del sistema. Los ajustes, que incluyen la suspensión de algunos servicios en fechas específicas, buscan garantizar la movilidad de los usuarios que deben desplazarse por la ciudad durante los días festivos.

De acuerdo con la información oficial de TransMilenio S.A., las modificaciones afectarán a algunas rutas TransMiZonales los días jueves 25 de diciembre de 2025 y 1 de enero de 2026, así como los sábados 27 de diciembre de 2025, 3 y 10 de enero de 2026. Los servicios afectados retomarán su operación habitual el domingo 11 de enero de 2026.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Los servicios zonales que no estarán disponibles en las fechas mencionadas son los siguientes:

  • B916 Balmoral Norte (alternativas: H611, A611, H322, K322, F404, C404, L812, K812)
  • K916 Fontibón Refugio (alternativas: 661, 442, T62, 402, 634, T25)
  • D214 Bachué (alternativas: D215, A215, D205, L205)
  • A214 Ricaurte (alternativa: 621)
  • D206 Bachué (alternativas: C127, A127, C149, L149)
  • K206 Gobernación (alternativa: 59B)
  • G532 Metrovivienda (alternativas: G507, A507, G541, A541, G147, C147)
  • A532 Chapinero Central (alternativas: 593, 787A)
  • F405 Camelia (alternativas: H642, A642)
  • A405 San Diego (alternativa: 669)
  • G501 Bosa San José (alternativas: K324, A324, G519, L519, G522, A522, G156, C156)
  • A501 Germania (alternativas: 99, 731, 634, 120)
  • 19-9 Barrancas Norte (alternativas: F404, C404, C144, B144, C103, A103, F419, B419, C118, B118, T11, Z4B)
  • T48 Nueva Castilla Puente Aranda (alternativa: F407)
Algunos servicios TransMiZonales no operarán
Algunos servicios TransMiZonales no operarán temporalmente, por lo que se recomiendan alternativas del SITP. - crédito TransMilenio

Cambios adicionales en enero de 2026

Durante los sábados 27 de diciembre de 2025, 3 y 10 de enero de 2026, otras rutas zonales también suspenderán su servicio temporalmente. Estas rutas son:

  • B915 Toberín (alternativas: C103, A103, F404, C404, B907, H907)
  • A915 Porciúncula (alternativas: T11, 18-3, T3, T25)

TransMilenio aseguró que los servicios alternativos estarán disponibles para suplir la demanda de los recorridos afectados, permitiendo que los ciudadanos puedan reorganizar sus trayectos y evitar contratiempos durante los festivos.

Recomendaciones para los usuarios

La entidad recomendó a los usuarios planear sus desplazamientos con antelación y consultar los canales oficiales de TransMilenio para información actualizada sobre rutas y horarios. El sistema sugiere revisar el afiche informativo publicado en sus plataformas digitales, donde se presenta el detalle de los servicios suspendidos y las alternativas disponibles.

Estas modificaciones responden a la disminución de la demanda habitual durante los festivos y a la necesidad de optimizar la operación del sistema. El objetivo principal es mantener la eficiencia del servicio y evitar congestiones en fechas en las que muchos ciudadanos optan por quedarse en casa o salir de la ciudad.

TransMilenio recuerda que las rutas
TransMilenio recuerda que las rutas suspendidas retomarán su funcionamiento normal a partir del 11 de enero de 2026. - crédito Luisa Gonzalez / Reuters

Movilidad garantizada para quienes deben desplazarse

Aunque muchas personas aprovechan los festivos para descansar o compartir en familia, hay quienes requieren movilizarse temprano para cumplir turnos laborales, visitar familiares o llegar a su destino sin contratiempos. Para este grupo de usuarios, TransMilenio mantiene alternativas de transporte público disponibles en todo momento.

El sistema TransMilenio recordó que los ajustes son temporales y que la operación habitual de los servicios zonales se reanudará el domingo 11 de enero de 2026, fecha en la que todas las rutas afectadas retornarán a su programación regular.

Los cambios en la operación
Los cambios en la operación buscan garantizar la movilidad y seguridad de los usuarios durante las festividades. - crédito Transmilenio

Consulta de rutas y alternativas

Para facilitar la movilidad durante las fiestas, TransMilenio invita a los pasajeros a consultar su página web y redes sociales oficiales antes de salir de casa. El afiche informativo detalla las rutas que no operarán y las opciones alternativas para cada trayecto, permitiendo a los usuarios evitar imprevistos y organizar mejor sus desplazamientos.

La entidad recordó que la información sobre rutas y horarios está sujeta a cambios, por lo que es fundamental informarse a través de los canales oficiales antes de realizar cualquier recorrido durante las fechas señaladas.

Temas Relacionados

Rutas TransMilenio NavidadRutas TransMilenio Año NuevoCambios TransMilenio festivosMovilidad Bogotá días festivosHorarios TransMilenio diciembreHorarios TransMilenio eneroColombia-Noticias

Más Noticias

Tras varios días retenidos, liberan a dos contratistas de Promigas en Corinto, Cauca

La Compañía Energética de Occidente informó que los trabajadores reciben acompañamiento médico y psicosocial, mientras se mantienen suspendidas algunas labores técnicas por motivos de seguridad ante la persistente presencia de grupos armados en la zona

Tras varios días retenidos, liberan

Petro responde a Isabel Londoño y denuncia “clasismo” en debate sobre becas y posgrados

El mandatario defendió que el acceso a maestrías y doctorados debe definirse por el mérito académico y no por el nivel de ingresos, además cuestionó los modelos de crédito-beca que, según afirmó, han favorecido principalmente a los sectores de mayores recursos

Petro responde a Isabel Londoño

Denuncian hurto en TransMilenio: delincuentes robaron billetera en estación Calle 100 y vaciaron cuenta bancaria

Según relató la afectada, pese a informar de forma oportuna a las autoridades, los implicados alcanzaron a realizar múltiples compras con su tarjeta en un establecimiento D1

Denuncian hurto en TransMilenio: delincuentes

Resultados del Baloto y Revancha miércoles 24 de diciembre de 2025: números ganadores del sorteo de HOY

Como cada miércoles, aquí están los ganadores del sorteo Baloto

Resultados del Baloto y Revancha

Pico y Placa: qué vehículos no circulan en Bogotá este jueves

¿Cuáles son los autos que no tienen permitido circular este día? Revísalo y evita una multa

Pico y Placa: qué vehículos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Sometimiento de alias Jimmy: golpe

Sometimiento de alias Jimmy: golpe a la estructura criminal Franco Benavides en Nariño tras presión de las tropas

Identifican al Policía que murió en emboscada de las disidencias de las Farc en Santander de Quilichao, Cauca: hay un herido

Este sería el cabecilla del ELN por el cual iban los militares del Ejército Nacional cuando fueron secuestrados en Chocó

Video: revelan pruebas de supervivencia de los 18 militares secuestrados tras asonada en el Chocó

ELN anunció cese al fuego en Navidad, pero antes secuestró a dos mujeres y una bebé de dos meses en el Catatumbo

ENTRETENIMIENTO

Top de Netflix en Colombia:

Top de Netflix en Colombia: Estas son las películas más vistas en la plataforma

Ranking de Prime Video en Colombia: estas son las películas más vistas del momento

Tuti Vargas criticó publicación de Jessica Cediel en el velorio de su papá: “Nunca se me pasaría por la cabeza”

Shakira celebró el grado de 415 estudiantes de los colegios que construyó con su fundación Pies Descalzos: “Mi mejor regalo de Navidad”

Esposa de Luis Díaz reveló la primera imagen de su embarazo y emocionó a sus seguidores: “Nuevos comienzos”

Deportes

Mercado de fichajes Liga BetPlay

Mercado de fichajes Liga BetPlay 2025: así se movió la bolsa de jugadores del fútbol colombiano el 24 de diciembre

Pablo Repetto ratifica el primer fichaje de Santa Fe para 2026: “Está todo acordado, él puede ser muy importante para el club”

Temporada 2026 del fútbol colombiano está en vilo por el Gobierno nacional: habrá reunión con Dimayor por violencia en estadios

Junior de Barranquilla presentó los abonos y sedes para la Liga BetPlay y Copa Libertadores 2026: precios están por las nubes

Estos son los detalles de la negociación de Boca Juniors y Atlético Nacional por Marino Hinestroza: se va cerrando el acuerdo