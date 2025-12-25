Paloma Valencia “desenmascaró las mentiras de Petro” en su última alocución presidencial sobre decreto de emergencia económica

Paloma Valencia desenmascaró a Petro por declarar emergencia económica en Colombia - crédito @PalomaValenciaL/X.

Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático, acusó a Gustavo Petro de afirmar una decena de falsedades durante su más reciente alocución, según se aprecia en un video difundido en sus redes. Para Valencia, las declaraciones del primer mandatario alimentan una narrativa incompatible con los datos económicos y sociales de Colombia y siembran desconfianza de cara al futuro inmediato del país.

Entre las acusaciones más severas figuran las realizadas en el cierre de su intervención, donde la senadora advirtió que los ciudadanos “no pueden permitir que un presidente diga tantas mentiras a un país”. Apeló al simbolismo de la temporada, remarcando: “En Navidad, lo importante es el nacimiento del niño Dios, que simboliza la verdad para la humanidad”.

Uno de los puntos centrales planteados por Valencia se relaciona con la seguridad y el control territorial, a su juicio, la actual administración implementó medidas que favorecen a grupos armados ilegales. En particular, calificó como preocupante la apertura de Zonas de Ubicación Temporal para el Clan del Golfo, a las que denominó “cinco caguanes”, en referencia a las zonas de distensión del pasado.

La candidata del Centro Democrático afirmó que las decisiones del primer mandatario desembocaron en la crisis fiscal del Estado colombiano - crédito Facebook - Ovidio González/Presidencia

Como contexto, la aspirante presidencial subrayó que Colombia atraviesa una situación crítica en materia de cultivos ilícitos: “la superficie de coca cultivada ha alcanzado un récord, y la producción anual se sitúa en 2.600 toneladas métricas, según indicó en su aparición pública”.

Para la dirigente, esto evidencia el fracaso de la llamada “Paz Total”: “Este regalo de la Paz Total ha sido la violencia total, el fracaso total. Ha demostrado que lo que Colombia necesita es mano firme”, sentenció.

En el terreno económico, la candidata refutó varias afirmaciones del presidente. Rechazó la premisa de que el Estado de derecho no se haya consolidado en el país, calificando esa visión de “paja tan grande”, destacando “por supuesto que este país ha mejorado muchísimo”.

Valencia recalcó el mal manejo de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol en la compañía más importante del país- crédito Presidencia/Luis Jaime Acosta/REUTERS

Por otra parte, cuestionó la supuesta alteración del modelo económico durante el mandato actual. Subrayó que, según cifras que citó, “el 30% de las exportaciones de Colombia siguen siendo petróleo”, pese a que el Gobierno proclama una diversificación productiva y menor dependencia de los hidrocarburos. El papel de los combustibles fósiles en las finanzas públicas resulta, en su opinión, igual de central: “los hidrocarburos constituyen dos de cada diez pesos del fisco”.

Valencia también criticó la labor de Ricardo Roa como presidente de Ecopetrol, afirmando que “acabó” con la compañía: “La iguana la dejaron en huesos”. La senadora no solo centró el debate en la gestión energética, sino que introdujo cuestionamientos sobre las decisiones fiscales del Gobierno nacional. Negó que José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda, fuera responsable de la supuesta insuficiencia de recursos por adelantamiento de impuestos, responsabilizando directamente a Gustavo Petro:

“No fue Ocampo, presidente. No le mienta a los colombianos. Se ve claritico que fue usted. Repitió el mismo error, porque adelantó las retenciones que se les hacen a los empresarios para podérselos salir a feriar inmediatamente”.

Paloma Valencia defendió al Congreso de la República de los ataques de Petro - crédito @PalomaValenciaL/X

El debate se extendió al plano legislativo, donde cuestionó que el mandatario culpe al Congreso de la República de “traicionar a los colombianos” tras el archivo de dos reformas tributarias. Para Valencia, el Legislativo “defendió el bolsillo de los colombianos y no dejó que Petro siguiera gastando”.

Apuntó luego hacia el Banco de la República y el Congreso como supuestos responsables de la deuda, desmintiendo tal versión y apuntando que la semana previa, “cuando todo el mundo estaba con espíritu navideño, nos endeudó en 6.000 millones de dólares en una transacción rarísima, que nunca en Colombia se había visto”.

En materia de salud, la candidata refutó la negación de una crisis dentro del sistema, aludiendo a la experiencia cotidiana de los ciudadanos: “La gente haciendo filas, no hay medicamentos. Las tutelas contra el sistema han crecido en 70%. Las quejas ante su Superintendencia, que no resuelve nada, han crecido 75%”, enumeró. A ese panorama sumó la crítica a la interpretación que Petro hace del impacto local por el covid-19, recordando que la afectación fue global: “Se le olvida a Petro que toda la economía del mundo cayó 8%, que la deuda del mundo creció 23%. Que de hecho hubo inflación en todo el planeta, que se calcula en el 8%”.

En cuanto al crecimiento económico reciente, Valencia enfatizó que los datos oficiales resultan engañosos por haberse sustentado principalmente en gasto público: “El crecimiento de esta economía, principalmente, 14,2% por puro gasto del Estado. Usted va y mira cómo va la inversión y está apenitas en el 2,2%”, afirmó.

A lo largo de su exposición pública, la figura del Centro Democrático buscó reforzar su mensaje sobre la necesidad de que Colombia no admita relatos gubernamentales que, según sus consideraciones, distorsionan la realidad social, económica y política del país.