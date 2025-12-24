Colombia

Sinuano Día: resultados del 24 de diciembre de 2025

Este es el sorteo más importante de la costa caribe colombiana que juega en el departamento de Córdoba

Guardar
Con esta lotería, tu apuesta
Con esta lotería, tu apuesta puede incrementar hasta en 4 mil 500 veces (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sinuano Día publicó los resultados del primer sorteo del día realizado este miércoles, 24 de diciembre de 2025.

Se trata de la principal lotería de la costa caribe colombiana que multiplica hasta por 4.500 veces el dinero la apuesta. Averigüe si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados del Sinuano Día

Fecha: 24 de diciembre de 2025.

Resultados ganadores: 4,6,3,5.

A que hora se juega el Sinuano Día

Recuerde que esta lotería lleva a cabo dos sorteos al día: el primero, SinuanoDía, que se celebran de lunes a sábado a las 14:30 horas y los domingos a las 13:00 horas; y el segundo, Sinuano Noche, que se publica de lunes a sábado a las 22:30 horas y los domingos a las 20:30 horas. Se trata una de las pocas loterías que lleva a cabo sus sorteos hasta en días festivos.

Guarde bien el boleto porque es el comprobante oficial para reclamar el premio en caso de resultar ganador, hay que mantenerlo en un lugar seguro y procurar que no se pierda.

Si ganó alguno de los premios, se debe acudir a cualquier punto de venta con tu boleto e identificación oficial, donde se podrá cobrarlo sin problemas.

¿No sabes como ganar los
¿No sabes como ganar los premios del Sinuano? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son las diferencias principales entre Sinuano Día y Noche?

Las diferencias principales entre el Sinuano Día y el Sinuano Noche radican principalmente en los horarios de sus sorteos y algunos aspectos operativos. El Sinuano Día se juega todos los días, de lunes a sábado a las 2:30 p.m. y los domingos a la 1:00 p.m., mientras que el Sinuano Noche se celebra de lunes a sábado a las 10:30 p.m. y los domingos a las 8:30 p.m.

Este horario es un factor distintivo clave que permite a los jugadores elegir el momento del día que más les convenga para participar.

En cuanto a la mecánica de juego, ambos sorteos permiten elegir un número de cuatro cifras y cuentan con diversas modalidades de apuestas, desde acertar las cuatro cifras en orden exacto hasta combinados de tres o dos cifras.

Sin embargo, el Sinuano Noche suele ofrecer premios individuales completos sin divisiones, lo que lo convierte en una opción con potencial de premios más claros y de pago total al ganador, mientras que el Sinuano Día puede tener modalidades de premios un poco diferentes en cuanto a combinaciones y montos.

Tanto el Sinuano Día como el Sinuano Noche son muy populares en la región Caribe de Colombia y cuentan con canales oficiales para la transmisión en vivo de resultados, además de puntos autorizados para validar y reclamar premios. La diferencia en horarios y modalidades menores permite a los jugadores diversificar sus oportunidades y estrategias, disfrutando de dos sorteos diarios con características adaptadas a distintos públicos y momentos del día.

¿Cómo ganas 4 mil 500 veces tu apuesta con el Sinuano?

Para jugar al Sinuano solo se necesita definir la apuesta eligiendo cuatro dígitos entre el 0 y el 9.

A diferencia de la gran mayoría de las loterías, en el Sinuano no hay un plan de premios establecido o una bolsa acumulada. En este sorteo quién pone el límite de lo que puedes ganar es el apostador.

Para ganar el premio mayor, la combinación ganadora debe de coincidir en dígitos y orden con el resultado del sorteo. De ser así, el monto a recibir será de la cantidad de tu apuesta multiplicada 4 mil 500 veces. Es decir, por cada peso apostado, se recibe 4 mil 500 pesos.

Eso no es todo. La lotería del Sinuano entrega premios hasta en el primer acierto.

Si la combinación ganadora coincide en tres cifras con el resultado del sorteo, tu premio será de 400 veces lo apostado.

En el caso de que se acierte dos de los dígitos del premio mayor, la lotería tu apuesta se incrementará 50 veces.

Y si se atina a una sola cifra, tu apuesta se quintuplica.

El Sinuano cuenta con otra modalidad de premio que se llama “Combinada”. Esta opción se elige al momento de comprar tu boleto y consiste en acertar las cifras del premio mayor pero en desorden.

Si se acierta a las cuatro cifras del resultado del sorteo en desorden, con esta modalidad recibes 208 veces lo apostado. Y si se acierta a tres cifras en desorden, el premio se multiplica 83 veces.

Temas Relacionados

Sinuano díaÚltimo SorteoLoterías de hoyJuegos de azarcolombia-loteriascolombia-noticiasnoticias

Más Noticias

Mercado de fichajes Liga BetPlay 2025 EN VIVO: estas son las novedades de la bolsa de jugadores del fútbol colombiano

Mientras el fútbol colombiano entra en el receso por las festividades de fin de año, los equipos de la Liga BetPlay se mueven para reforzar sus plantillas de cara a la temporada 2026

Mercado de fichajes Liga BetPlay

Salario mínimo de 2026: alertan que aumento será perjudicial para los trabajadores en medio de la emergencia económica

Los gremios empresariales advirtieron del riesgo de presionar los precios al alza, mientras el Gobierno Petro apuesta por incorporar estándares internacionales en la fijación del ingreso básico

Salario mínimo de 2026: alertan

Idrd anunció modificaciones y recomendaciones inéditas para quienes planean asistir a la Ciclovía del 25 de diciembre y 1 de enero

La Administración distrital recomendó a la ciudadanía planificar con anticipación sus actividades para el inicio de año

Idrd anunció modificaciones y recomendaciones

Estos son los nuevos patrones de criminalidad en Colombia, según informe de Excelencia en la Justicia

El análisis presentado por la Corporación Excelencia en la Justicia evidencia cambios en la distribución horaria y las modalidades de delitos como el hurto, el homicidio y la violencia intrafamiliar

Estos son los nuevos patrones

Chontico Día, números ganadores del último sorteo hoy 24 de diciembre

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Chontico Día, números ganadores del
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Sometimiento de alias Jimmy: golpe

Sometimiento de alias Jimmy: golpe a la estructura criminal Franco Benavides en Nariño tras presión de las tropas

Identifican al Policía que murió en emboscada de las disidencias de las Farc en Santander de Quilichao, Cauca: hay un herido

Este sería el cabecilla del ELN por el cual iban los militares del Ejército Nacional cuando fueron secuestrados en Chocó

Video: revelan pruebas de supervivencia de los 18 militares secuestrados tras asonada en el Chocó

ELN anunció cese al fuego en Navidad, pero antes secuestró a dos mujeres y una bebé de dos meses en el Catatumbo

ENTRETENIMIENTO

Tuti Vargas criticó publicación de

Tuti Vargas criticó publicación de Jessica Cediel en el velorio de su papá: “Nunca se me pasaría por la cabeza”

Shakira celebró el grado de 415 estudiantes de los colegios que construyó con su fundación Pies Descalzos: “Mi mejor regalo de Navidad”

Esposa de Luis Díaz reveló la primera imagen de su embarazo y emocionó a sus seguidores: “Nuevos comienzos”

Yina Calderón respondió declaraciones de Westcol sobre ‘Stream Fighters’: “Di mi nombre si quieres fama”

Karina García desató burlas en redes al enseñar su árbol de Navidad: “Se ve económico”

Deportes

Mercado de fichajes Liga BetPlay

Mercado de fichajes Liga BetPlay 2025 EN VIVO: estas son las novedades de la bolsa de jugadores del fútbol colombiano

Máximo accionista del América de Cali se refirió al posible regreso de Duván Zapata al cuadro rojo: “No hay en Colombia”

Equipo de la Liga BetPlay arremetió contra el periodista César Augusto Londoño: “El micrófono no es un martillo”

Murió ciclista campeón de la Vuelta a Colombia: Roberto “Pajarito” Buitrago le ganó a “Cochise” Rodríguez

Jefe de Egan Bernal en el Ineos Grenadiers aseguró que el colombiano podría ganar otra vuelta grande: “Seguro que es él”