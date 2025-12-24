Juan Daniel Oviedo alertó sobre un aumento demasiado alto del salario mínimo en Colombia: “Subirá el corrientazo”

Juan Daniel Oviedo advirtió que el nuevo salario mínimo solo llegará a una minoría de los trabajadores, mientras la mayoría en la informalidad seguirá percibiendo menos de lo establecido por ley - crédito Colprensa

El reciente anuncio sobre el aumento del salario mínimo en Colombia ha generado una respuesta dividida, especialmente por el análisis de Juan Daniel Oviedo, precandidato presidencial y exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

Oviedo aseguró en X que el incremento a $1.800.000 beneficiará a una de cada diez personas que trabajan en el país, aunque advirtió que este avance presenta retos para quienes se encuentran en la informalidad laboral.

Según el exfuncionario, aproximadamente seis de cada diez trabajadores en Colombia no acceden al salario mínimo debido a su situación informal.

En sus palabras, “esa alegría se convierte en algunas dificultades para el resto de esas mismas personas que trabajan en el país”.

Juan Daniel Oviedo habló del aumento del salario mínimo en Colombia - crédito @JDOviedoAr

Esta declaración subraya la brecha existente entre el sector formal e informal, donde la mayoría de quienes carecen de contrato laboral suelen percibir ingresos inferiores al monto fijado por el gobierno.

El salario mínimo, de acuerdo con Oviedo, no solo representa un ingreso base, sino que también funciona como parámetro para ajustar el valor de bienes y servicios.

“El corrientazo casi siempre se incrementa en función del salario mínimo”, explicó el precandidato, destacando que los alimentos preparados fuera del hogar suelen elevar su precio tras cada ajuste salarial.

Este fenómeno afecta, principalmente, a quienes dependen de estos productos diariamente y a quienes los ofrecen, quienes suelen laborar en condiciones precarias, en muchos casos devengando el propio salario mínimo.

En el ámbito de la salud, el aumento salarial también implica desafíos. Oviedo indicó que el Gobierno nacional planea incrementar los recursos destinados al sistema de salud únicamente con base en la inflación estimada, cercana al 5 %, mientras que el salario mínimo subirá más del 10 %.

“La salud se puede quebrar”, advirtió, al referirse a la diferencia entre el alza de los costos laborales y el ajuste presupuestal para el sector.

Juan Daniel Oviedo afirmó que al subir el salario mínimo suben precios como el "corrientazo" - crédito @JDOviedoAr

El exdirector del Dane recordó que la prestación de servicios médicos depende de personas cuyo salario suele estar indexado al mínimo legal, lo que genera un desfase financiero en el sistema.

Finalmente, Oviedo cuestionó la sostenibilidad de este esquema, al señalar que “darle plata al sistema de salud en un 5 % más, mientras los costos de ese sistema de salud crecen a un 10 % más, es prácticamente decretar el chu, chu, chu que anunció este Gobierno desde los comienzos de su gestión”.

Esta afirmación pone en el centro del debate la necesidad de revisar el impacto integral de los aumentos salariales y su relación con sectores esenciales como la salud y el consumo cotidiano.

Daniel Quintero afirmó que el salario mínimo debe subir dos dígitos

El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, se sumó el lunes 22 de diciembre de 2025 al debate nacional sobre política salarial, al afirmar que el salario mínimo en Colombia debe aumentar dos dígitos este año.

Daniel Quintero afirmó que el salario mínimo debe subir dos dígitos para 2026 - crédito @QuinteroCalle

La posición del exmandatario local se conoció a través de un video publicado en su cuenta de X, donde expuso, con una lista de compras básica, las dificultades que enfrentan millones de trabajadores.

En la grabación, Quintero mostró su experiencia al acudir a un supermercado de bajo costo y detalló que adquirió productos como leche, galletas, chocolate, café, yogur, pan, huevos, queso, verduras, pollo, arroz, insumos de limpieza y útiles para el colegio. Según su registro, el gasto total ascendió a 280.000 pesos, una cifra que, proyectada a 30 días, “sería un $1.200.000”.

El dirigente enfatizó que, actualmente, el salario mínimo fijado en 1.423.500 pesos resulta insuficiente, ya que “no queda espacio para arriendo, servicios públicos, transporte ni salud”.

La intervención de Quintero generó debate en redes sociales sobre el poder adquisitivo real del salario mínimo en Colombia.

El exalcalde propuso, además, que el incremento sea sostenido: “Que el salario suba este año dos dígitos y lo mismo los próximos cuatro años”, con el objetivo de que “el salario no sea para sobrevivir, sino para vivir bien”, según manifestó.