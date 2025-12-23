CNE envió mensaje al Gobierno por violento intento de atraco que sufrió el magistrado Álvaro Prada en el norte de Bogotá: “Afecta la democracia”

A través de un comunicado, el Consejo Nacional Electoral expresó su solidaridad con el intento de atraco que sufrió el magistrado Álvaro Hernán Prada en el norte de Bogotá - crédito CNE/@MiguelCardoza/X

Un intento de asalto se registró la noche del domingo 21 de diciembre de 2025, en el norte de Bogotá contra el magistrado Álvaro Hernán Prada Artunduaga, expresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) y actual miembro de la judicatura, que resultó ileso.

Según la información proporcionada, al menos dos vehículos—incluido uno de alta gama—intentaron interceptar la camioneta oficial que transportaba al funcionario y a su conductor. Las grabaciones de cámaras de seguridad permitieron a las autoridades detectar la participación de entre cuatro y seis hombres en el ataque.

Las fuerzas de seguridad informaron que los sospechosos descendieron de los automóviles y trataron de abrir las puertas del vehículo blindado para concretar la agresión, que fue frustrada por la rápida maniobra evasiva ejecutada por el conductor.

Prada denunció el hecho en redes donde recibió muestras de solidaridad - crédito @ALVAROHPRADA / X

El propio magistrado Prada relató en su cuenta en X: “Dos camionetas con delincuentes embistieron mi vehículo. El conductor logró evadirlos”. Detalló también que “Juan Felipe, un amigo que me acompañaba, sufrió posteriormente un asalto con arma de fuego por parte de los mismos atacantes”. Añadió: “Toda mi solidaridad con él. Este es uno más de varios episodios que me ha tocado denunciar”.

En reacción, el CNE emitió un comunicado dirigido a la opinión pública en el que rechazó el ataque contra el magistrado. Así mismo, sostuvo que los hechos representan una afectación a la institucionalidad, por lo que expresó su solidaridad con el funcionario.

CNE sostuvo que los hechos representan una afectación a la institucionalidad, por lo que expresó su solidaridad con el funcionario - crédito CNE

“El Consejo Nacional Electoral expresa su solidaridad con el magistrado Álvaro Hernán Prada y su equipo de seguridad, tras los hechos ocurridos el pasado fin de semana que pusieron en riesgo su integridad. Rechazamos de manera enfática cualquier acto que atente contra la vida, la seguridad y el ejercicio de la función pública. Estos hechos afectan la institucionalidad y la democracia”, se lee en la misiva.

A la par, solicitó al Gobierno nacional y a las autoridades competentes investigar el intento de atraco y tomar las acciones pertinentes que garanticen la integridad de Álvaro Prada.

“Solicitamos a las autoridades competentes esclarecer lo ocurrido y adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad del magistrado y su equipo”.

Inseguridad en Bogotá en cifras

La Secretaría de Seguridad hizo un balance de los hurtos en Bogotá durante el 2025 - crédito Mebog

A pesar del violento hecho que vivió el magistrado Prada, la Secretaría de Seguridad afirma que el hurto a personas en Bogotá mostró una disminución en lo que va de 2025, con un registro de 117.885 casos, cifra inferior a los 121.073 reportados en 2024.

El mes con mayor número de denuncias fue en el pasado octubre. Aunque la mayoría de estos incidentes no involucró armas, el 8% de los robos fueron cometidos utilizando armas de fuego. Las localidades identificadas con mayor cantidad de reportes corresponden a Suba, Engativá y Kennedy.

No obstante, Armando Gutiérrez, concejal de Bogotá, trazó un panorama crítico sobre el avance de la inseguridad en la ciudad. Según cifras citadas por Gutiérrez, el Boletín Mensual de Indicadores de Seguridad mostró que entre enero y julio de 2025 los homicidios aumentaron un 5,3%, las lesiones personales un 4,9% y las denuncias por violencia intrafamiliar un 20,7% frente al mismo periodo del año anterior, cifras que se muestran a la baja según datos oficiales.

En su análisis, Gutiérrez declaró que “esto refleja una clara brecha entre la magnitud de la crisis y la respuesta de la Administración Distrital”. Reclamó que “no basta con diagnósticos; necesitamos ejecución real, coordinación interinstitucional y medidas inmediatas que respondan al clamor ciudadano”.

A su vez, el concejal reconoció la dimensión estructural del problema: “No podemos ignorar tampoco los factores estructurales que alimentan la inseguridad”. Apuntó que informes como el de ProBogotá han demostrado “cómo la pobreza, el desempleo y la exclusión social generan condiciones que propician la violencia, especialmente en localidades como Santa Fe y Los Mártires, donde la vulnerabilidad económica se entrelaza con la operación de economías ilegales y redes criminales”.