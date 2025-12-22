Colombia

Pico y Placa: qué autos no circulan en Cali este lunes 22 de diciembre

Esto le interesa si va a conducir en la ciudad hoy lunes

El Pico y Placa aplica
El Pico y Placa aplica de lunes a viernes (Infobae)

Debido a las recientes modificaciones en la aplicación del programa de restricción vehicular conocido como Pico y Placa, es importante saber cuáles carros no tienen permitido circular este lunes 22 de diciembre en Cali.

La Alcaldía de Santiago de Cali explica que la restricción vehicular depende de la terminación de la placa del automóvil, del tipo de vehículo, el día de la semana y hasta de la hora.

Cabe mencionar que esta prohibición vehicular cambia diariamente por lo que es de suma importancia mantenerse informado según su actualización y así evitar desagradables sorpresas al circular a lo largo de las calles de la ciudad colombiana.

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También es importante recordar que este programa funciona diferente por ciudad.

El fin de limitar el tránsito de automóviles por las calles de la ciudad es para disminuir el parque vehicular y con ello el tránsito, los siniestros automovilísticos y mejorar la calidad del aire.

Aquí están los lineamientos de la prohibición vehicular del Pico y Placa para mañana.

Pico y placa

Particulares: 3, 4,.

Taxis: No aplica,, .

Transporte público colectivo: 0, 1,.

Motos: No aplica,, .

El Pico y Placa de Cali empieza en las primeras del día a las 6:00 horas y acaba hasta el ocaso de la jornada a las 19:00 horas.

Es importante mencionar que esta restricción vehicular se suspende los fines de semana, así como los días festivos establecidos por la ley o cuando excepcionalmente lo establezca la autoridad competente.

La aplicación del programa Pico
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Alcaldía de Cali)

Pico y Placa 2025

Cada determinado tiempo, la alcaldía de Santiago de Cali actualiza por completo la aplicación del Pico y Placa en la ciudad.

Para el segundo semestre del 2025, la restricción vehicular rotará de la siguiente manera de acuerdo con el último dígito de la placa del vehículo, así como el día de la semana.

Lunes: 3 y 4.

Martes: 5 y 6.

Miércoles: 7 y 8.

Jueves: 9 y 0.

Viernes: 1 y 2.

Esta rotación funcionará durante el periodo comprendido entre el 1 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2025.

¿Que vehículos están exentos del Pico y Placa

No todos los vehículos son obligados a seguir el Pico y Placa, algunos tienen el beneficio de estar exentos de este programa. Son los siguientes:

De emergencia.

De servicio Oficial, Diplomáticos y Consulares.

Que transportan personas con discapacidad o movilidad reducida.

Hibridos y electricos.

De carga con capacidad mayor o igual a 5 toneladas.

Que paguen la tasa por congestión.

Motocicletas.

¿Cuál es la multa por violar el Pico y Placa?

De acuerdo con el gobierno de Santiago de Cali, la sanción por violar el Pico y Placa se define por el iniciso C del artículo 131 de Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Esta legislación precisa que el castigo será el pago de una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que la sanción asciende a 711 mil 750 pesos.

