Nueve de cada diez colombianos respaldan estándares de eficiencia vehicular para reducir la contaminación del aire

El 94% de los colombianos respalda la implementación de normas que exijan vehículos más eficientes y menos contaminantes como vía prioritaria para mejorar la calidad del aire en el país. Esta cifra emerge de un sondeo ciudadano realizado en diciembre, en el que personas de diferentes edades, regiones y estratos sociales dieron su opinión sobre la regulación de los nuevos vehículos que ingresan al territorio nacional.

La organización Movilizatorio diseñó la consulta con el objetivo de entender la percepción pública sobre la necesidad de exigir a los fabricantes e importadores de automóviles el uso de tecnologías más limpias y avanzadas. El resultado es contundente donde la opinión pública demanda medidas de eficiencia energética vehicular que sean obligatorias en Colombia.

Este tipo de estándar ya opera en países como Chile y México, donde obliga a los vehículos nuevos a aprovechar mejor la energía, recorrer más kilómetros con menor consumo y disminuir emisiones contaminantes. Las experiencias en la región han mostrado impactos favorables, como el ahorro en los hogares, mayor durabilidad de los vehículos y una notable mejora en la calidad del aire urbano.

Motivaciones ambientales y de salud pública

El apoyo al estándar de eficiencia energética trasciende el simple interés económico. La salud pública y la calidad del aire figuran como preocupaciones centrales entre quienes participaron en el sondeo. Un amplio grupo de ciudadanos, incluso con vehículos a combustión, sostuvo que la contaminación afecta la vida diaria y la salud, en especial en ciudades como Bogotá, donde la mala calidad del aire se ha convertido en una problemática recurrente.

Las razones a favor incluyen la reducción de la contaminación atmosférica y de gases de efecto invernadero, el aporte a la modernización del mercado automotor y la promoción de la transición energética y la sostenibilidad. La petición ciudadana es clara donde Colombia necesita tecnología vehicular de estándar internacional para reducir riesgos a la salud y proteger el ambiente.

Desafíos y peticiones para una transición exitosa

Pese al respaldo casi unánime, los ciudadanos identifican desafíos concretos que el país debe abordar para lograr una transición ordenada hacia vehículos más eficientes. Las principales preocupaciones incluyen infraestructura de carga insuficiente para autos eléctricos, altos costos iniciales, incertidumbre respecto a la vida útil de las baterías y la gestión de residuos. Queda explícito en las respuestas que estas inquietudes no constituyen un rechazo, sino elementos que las políticas públicas deben contemplar para asegurar una implementación responsable y justa.

Según los resultados del sondeo, la expectativa colectiva es que la transición hacia estándares más exigentes se realice de manera gradual, permitiendo así cerrar brechas tecnológicas y sociales, y evitando impactos negativos a consumidores y al sistema productivo.

Expectativas ante la regulación y el futuro del aire en Colombia

Hoy la ciudadanía expresa que no desea seguir recibiendo tecnologías automotrices atrasadas ni modelos que incrementan los riesgos para la salud y el medio ambiente. Mientras países latinoamericanos avanzan en esa dirección, aumenta la presión social para que Colombia también adopte normativas modernas en beneficio del interés colectivo.

El respaldo de casi la totalidad de los consultados constituye una señal clara destinada a las autoridades responsables de formular políticas y legislar, donde los colombianos ya están preparados para apoyar regulaciones estrictas que promuevan eficiencia y salud ambiental, siempre que se diseñen reglas justas y transparentes.

La temporada navideña y de fin de año suele enfatizar el valor de la salud y el bienestar. Una gran parte de la población asocia el aire limpio con esos bienes inmateriales esenciales. La invitación ciudadana es avanzar en una decisión regulatoria que permita “respirar sin riesgo” y permita a las nuevas generaciones heredar un país con aire de calidad y un parque automotor moderno y sostenible.