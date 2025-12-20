Colombia

“Mi mujer me gobierna”: jugadores del Junior de Barranquilla cayeron en broma de sus parejas y estallaron las redes sociales

Tras la victoria en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, el equipo barranquillero está de vacaciones y continúa la celebración en compañía de su familia

Así fue el divertido momento entre los jugadores del Junior de Barranquilla en sus vacaciones - crédito @CamerinoJunior/X

El Junior de Barranquilla se consagró campeón de la liga de fútbol colombiano en la noche del martes 16 de diciembre, sumando su estrella número 11 de su trayectoria tras imponerse 0-1 ante el Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

El conjunto costeño, considerado el más importante del Caribe colombiano, logró mantener la ventaja obtenida en el partido de ida, donde había superado a su rival por 3-0, y se mostró sólido durante la vuelta frente al asedio del Tolima.

El gol que definió la final fue obra de José Enamorado, que aprovechó una falla defensiva del conjunto local para asegurar el título, dos años después de que el club celebrara su décima conquista.

Junior de Barranquilla inicia su periodo de vacaciones tras consagrarse campeón del fútbol colombiano - crédito Colprensa

La hinchada celebró el regreso del equipo al podio del campeonato nacional, destacando la resistencia defensiva y la contundencia ofensiva en ambos encuentros definitorios.

Ahora, tras el partido, la plantilla del Junior entró en periodo de vacaciones, pero las celebraciones continuaron en redes sociales donde los jugadores mantuvieron una fuerte presencia compartiendo imágenes y mensajes sobre la victoria.

No obstante, una coordinada y estructurada broma contra los jugadores surgió cuando las esposas de los futbolistas Guillermo Paiva, Guillermo Celis, Yeison Suárez y Bryan Castrillón, sorprendieron a sus parejas, lo que generó una ola de reacciones en redes sociales.

Las mujeres citaron a los jugadores en un sitio específico en su paso por Punta Cana (República Dominicana) y organizaron que todos acudieran “uniformados” con camisas color rosa. Al encontrarse, los campeones y sus parejas, también vestidas de rosa, protagonizaron un momento de diversión que fue ampliamente difundido, provocando diversas reacciones entre aficionados y en plataformas sociales.

Los jugadores disfrutan de sus vacaciones en Punta Cana, República Dominicana - crédito Fotocomposición Infobae (@CamerinoJunior/X)

“Lo que amo de estas cosas es cómo hacen lo que la mujé les diga 😍😍😍😍 jajaja"; “Vieron que sus ídolos de dejan mandar? Déjense mandar ustedes jajaja”; “Todo el año uniformado 😂😂😂“; ”les digo algo muchachos manténgase así de unidos y ganaran la copa libertadores se los digo hoy"; “Cuando se nota que te gobiernan! Jajajajjajaja es broma, los amoooo mis campeones!❤️😂😂😂😂 (sic)“, fueron algunas reacciones al respecto.

La clave del triunfo de Junior, según Teófilo Gutiérrez

Contra todo pronóstico y en medio de un ambiente de presión y dudas, el Junior de Barranquilla se coronó campeón de la Liga BetPlay II el 16 de diciembre de 2025.

Aunque el dominio futbolístico quedó reflejado en el marcador, el verdadero desafío se vivió fuera del terreno de juego. Así lo reveló Teófilo Gutiérrez, delantero barranquillero, en declaraciones a una reportera de SuperGiros, firma patrocinadora del equipo.

Gutiérrez explicó que durante el semestre el Junior enfrentó “momentos difíciles”, mencionando problemas internos, tensiones propias de la competencia, episodios de duda y una presión constante por parte de la hinchada. Para muchos, ese contexto era sinónimo de fracaso, pero para el equipo significó el inicio de una nueva etapa.

Junior de Barranquilla se coronó campeón del fútbol colombiano por undécima ocasión en su historia - crédito Colprensa

Según el propio Gutiérrez en la entrevista a SuperGiros, la clave para alcanzar el campeonato estuvo en la unión del grupo: “Hubo momentos difíciles”, reconoció, destacando que fue el camerino el lugar donde el equipo encontró la fortaleza para seguir adelante. “Cuando todo parecía tambalear, ahí nos hicimos más fuertes”, añadió el delantero, destacando la importancia de la honestidad y la cohesión interna.

Por ahora, el actual campeón del fútbol colombiano se prepara para la temporada 2026 y busca refuerzos para su plantel. El 18 de diciembre de 2025, José Hugo Illera, periodista de Win Sports, informó que Eduardo Dávila, presidente del Unión Magdalena, y Fuad Char, máximo accionista del Junior, habrían alcanzado un acuerdo para transferir el 80% de los derechos del goleador Jannenson Sarmiento al club barranquillero.

