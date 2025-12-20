Criminales sobrevolaron con drones estaciones de Policía del Cesar tras ataque en Aguachica que dejó 7 soldados muertos

Drones habrían sobrevolado la minicipalidad de Aguachica (Cesar) tras el ataque armado - crédito Colprensa

Tras un consejo extraordinario de seguridad realizado en el comando de Policía del Cesar, la gobernadora Elvia Milena Sanjuán se refirió a los hechos ocurridos en el sur del departamento luego del ataque armado contra una base militar en zona rural de Aguachica.

La mandataria expuso información relacionada con nuevas situaciones de riesgo reportadas horas después de esa acción violenta.

La gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán - crédito X/@rap_caribe

El ataque se registró en la Base Militar del 27, adscrita al Batallón de Infantería N.° 14, ubicada en la vereda El Juncal. De acuerdo con lo informado por las autoridades departamentales, la acción dejó un saldo de 7 soldados fallecidos y 33 uniformados heridos, quienes fueron atendidos por personal médico y evacuados a centros asistenciales.

Según lo explicado por la gobernadora, los responsables del ataque habrían utilizado drones para lanzar cilindros bomba, los cuales impactaron las instalaciones militares. Además, se reportó hostigamiento con ráfagas de fusil contra los soldados que se encontraban en la base al momento de los hechos, en una acción que combinó distintos métodos de agresión.

Horas después del ataque en Aguachica, la Gobernación del Cesar recibió reportes sobre la presencia de drones sobrevolando varias estaciones de Policía en el departamento. Sanjuán indicó que estos dispositivos no tripulados fueron detectados durante un periodo prolongado, lo que generó alertas entre las autoridades locales y departamentales.

Drones habrían sobrevolado la minicipalidad de Aguachica (Cesar) tras el ataque armado - crédito Sergio Acerro/Colprensa

La funcionaria señaló que los sobrevuelos se extendieron por más de 3 y hasta 4 horas, de manera intermitente, sobre instalaciones policiales ubicadas en distintos municipios. Entre los puntos mencionados se encuentran estaciones de San Martín, Gamarra, San Alberto, Becerril, Codazzi y el propio comando central de Policía del Cesar.

“Ya lo hemos escalado y en este momento de la intervención me permito emitirlo como una denuncia pública. La noche de ayer han sido sobrevoladas estaciones de policía de los municipios de San Martín, Gamarra, San Alberto, Becerril, Codazzi y justo el comando de policía del departamento del Cesar en el que nos encontramos. Por más de tres y cuatro horas, proporcionalmente han sido sobrevolados drones sobre estas estaciones de Policía”, afirmó la gobernadora durante su declaración.

Sanjuán explicó que la denuncia no busca generar alarma adicional, sino exponer la situación de vulnerabilidad que enfrentan las autoridades al momento de responder por la seguridad ciudadana. En ese sentido, indicó que los sobrevuelos representan un desafío operativo, ya que no se tiene claridad sobre los puntos desde donde despegan los drones ni sobre los responsables de su operación.

En su pronunciamiento, la mandataria también se refirió al papel de las instituciones frente a estos hechos. “El Estado representado en los gobiernos departamental y locales estamos completamente de pie. Nuestras fuerzas militares están completamente de pie. Ahora necesitamos tocar la solidaridad de la sociedad civil. No sabemos de dónde están despegando los drones. No sabemos desde donde están conociendo y reconociendo los territorios vulnerables del Cesar para atacarlos. Necesitamos una sociedad civil vigilante que se atreva a informarnos en donde se están produciendo y despegando estos drones que están atacando al territorio del Cesar”, expresó.

La gobernadora hizo énfasis en la necesidad de cooperación ciudadana, especialmente para obtener información que permita ubicar los lugares desde donde estarían operando los dispositivos no tripulados.

Según indicó, este tipo de apoyo resulta clave para anticipar riesgos y fortalecer las acciones de las autoridades en el territorio.

En relación con los anuncios realizados por el presidente Gustavo Petro sobre la compra de equipos antidrones, Sanjuán señaló que recibe positivamente la decisión. No obstante, manifestó su preocupación por el contexto en el que se plantea la medida, tras el ataque que dejó víctimas mortales en el departamento.

“Celebro la decisión, pero lamento que tenga que ser en razón de una contramedida cuando se están poniendo siete vidas a la aceleración del conflicto en el departamento del Cesar y en el país”, expresó la gobernadora al referirse a la adquisición de estas capacidades tecnológicas.

Finalmente, la mandataria indicó que es urgente que estos equipos lleguen al territorio, con el fin de equilibrar las capacidades frente a los grupos que estarían empleando drones para acciones armadas y de vigilancia.

En sus palabras, insistió en que las instituciones no pueden quedar en desventaja frente a este tipo de amenazas tecnológicas.