Colombia

Chontico Día, los números ganadores del último sorteo de hoy 20 de diciembre

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Guardar
Resultados del Chontico Día (Infobae)
Resultados del Chontico Día (Infobae)

La lotería del Chontico día es popular al sur de Colombia y es uno de los juegos con mayo tradición dentro del país, su formato sencillo y las múltiples oportunidades que tienen las personas para ganar dinero la convirtieron en una de las opciones preferidas. Los sorteos se llevan a cabo todos los días alrededor de las 13:00 horas locales.

Uno de los aspectos que vuelve atractivo a este sorteo es la diversidad de opciones de jugar, es muy flexible y las personas que participan tienen varias oportunidades tanto para acertar las últimas tres cifras hasta acertar las cuatro cifras exactas.

A continuación le presentamos los resultados del sorteo realizado este 20 de diciembre. Recuerde que en caso de ser uno de los afortunados ganadores debe de cuidar muy bien su boleto, ya que es su prueba que lo acredita para recibir su premio.

Números sorteados del 20 de diciembre

Estos fueron los números sorteados
Estos fueron los números sorteados del 20 de diciembre de 2025 en el sorteo de Chontico Día (Jovani Pérez/Infobae)
  • Número ganador: 7458
  • Quinta: 9

¿Cómo se juega?

Participar en este juego es muy sencillo, cada jugador puede adquirir su billete con un distribuidor autorizado y elegirá una serie de cuatro cifras, mismas que pueden ser seleccionadas por la misma persona o de forma aleatoria por la máquina expendedora de los billetes.

Durante el sorteo se extraen cuatro número de la tómbola los cuales van del 0 al 9. En la Lotería del Chontico es muy importante el orden de los números extraídos, pues serán los que determinen al ganador.

El sorteo se lleva a cabo todos los días, a excepción de los días feriados, a las 13:00 horas de Colombia y se transmite por el Canal Telepacífico.

Los premios varían dependiendo de la cantidad de aciertos y el valor de la apuesta realizada, en cuanto el jugador más se acerca a la orden de los números extraídos mayor será su recompensa. En caso de que aciertes las 4 cifras ganadoras, tu recompensa equivale hasta 4.500 veces el dinero apostado. A continuación te compartimos la cantidad de premios:

  • Cuatro aciertos: 4.500 veces lo apostado.
  • Tres aciertos: 400 veces lo apostado.
  • Dos aciertos: 50 veces lo apostado.
  • Un acierto: 5 veces lo apostado.
El texto examina el origen de la lotería en Colombia, destacando su larga tradición que se remonta al virreinato. Se señala la ausencia de registros precisos sobre los primeros juegos, muchos de los cuales eran clandestinos debido a la desaprobación oficial y religiosa. Créditos: Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae

Los números con más probabilidad de ganar el Chontico, según la Inteligencia artificial

Los números que constantemente han salido más ganadores en la lotería Chontico, considerando ambas modalidades (Día y Noche), muestran ciertas tendencias basadas en las estadísticas recientes según la Inteligencia Artificial.

En general, los números más frecuentes en los sorteos de Chontico incluyen combinaciones como 287, 281, 276, 288 y 282, que han aparecido repetidamente.

Estas cifras reflejan la frecuencia con la que ciertos números han sido ganadores en sorteos recientes.

Para la modalidad de Chontico Día, los resultados ganadores incluyen combinaciones como 3299, 5107, 8614, 1808 y 8357, que han salido en los últimos sorteos.

En esta modalidad, los números tienden a variar, pero algunos dígitos como el 3, 1, 8 y 9 aparecen con regularidad.

En el caso del Chontico Noche, los números ganadores resultan ser variados, pero destacan combinaciones como 9305, 8250, 1503, 7216 y 7934. En estos resultados, los dígitos 0, 3, 5, 6 y 7 son recurrentes.

Además, las parejas de cifras que más se repiten en Chontico incluyen combinaciones como 90, 88, 87, 86 y 85, que han aparecido varias veces en distintos sorteos.

Es importante recordar que estas estadísticas reflejan tendencias pasadas basadas en la inteligencia artificial y no garantizan futuros resultados, por lo que se recomienda jugar siempre con responsabilidad.

Temas Relacionados

Lotería Chontico DíaResultados del chanceColombia-noticiasColombia-loteriasChontico Día: resultado del sorteo del 20 de diciembreNoticias

Más Noticias

La Fiscalía advierte sobre estafas en Internet con falsas inversiones en criptoactivos

La entidad pide a los usuarios desconfiar de cualquier inversión que prometa dividendos rápidos y presione con nuevas inversiones

La Fiscalía advierte sobre estafas

Cuerpo de Bomberos de Bogotá atiende derrame de combustible en el sector de Chapinero: esto se sabe

La presencia de hidrocarburos en la vía obligó a las autoridades a restringir el paso vehicular mientras el Cuerpo de Bomberos de Bogotá controlaba la situación y aseguraba el área afectada, sin reportar heridos

Cuerpo de Bomberos de Bogotá

Más de 30.000 ilegales ponen en alerta a las autoridades en Bogotá

Un incremento en las ocupaciones de terreno en distintos sectores de la capital motivó el refuerzo de acciones de control y vigilancia, sobre todo en sectores ambientales que son declarados en protección

Más de 30.000 ilegales ponen

Aida Victoria Merlano bromeó sobre su situación legal: “Estuve dos horas privada de la libertad”

La creadora de contenido se quedó encerrada en su apartamento, por lo que no dudó en sacar provecho de la situación creando contenido para sus seguidores sobre su proceso judicial

Aida Victoria Merlano bromeó sobre

Fiscalía impone extinción de dominio sobre bienes de Rastrojos Nueva Generación, valorados en más de $7.000 millones

Según los hallazgos, los activos habrían sido adquiridos mediante recursos provenientes de actividades ilícitas, entre las que se incluyen homicidio agravado, secuestro extorsivo, desaparición forzada, tráfico de estupefacientes, microtráfico, amenazas contra defensores de derechos humanos y concierto para delinquir agravado

Fiscalía impone extinción de dominio
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Conductor que presenció el ataque

Conductor que presenció el ataque del ELN en Aguachica relató lo sucedido: “Estalló la volqueta y quedó en llamas”

Atentado terrorista con tatucos, ametralladoras y cilindros bomba al batallón El Juncal en Aguachica, Cesar: siete soldados muertos

La violencia se reorganiza en Colombia, crecieron los grupos armados y el Estado pierde control territorial

Lo que se sabe de los dos presuntos disidentes de las Farc abatidos por el Ejército de Ecuador en zona fronteriza

Ministerio del Interior anunció recursos para la reconstrucción de Buenos Aires, Cauca, tras violento atentado

ENTRETENIMIENTO

Aida Victoria Merlano bromeó sobre

Aida Victoria Merlano bromeó sobre su situación legal: “Estuve dos horas privada de la libertad”

Yina Calderón y sus hermanas insinuaron que una de ellas podría convertirse en alcaldesa: “No diremos quién todavía”

Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia, respondió si está satisfecha con su participación: “Yo quedé demasiado feliz”

Ana del Castillo interrumpió concierto para ayudar a un niño extraviado: terminó interpretando la canción del Bienestar Familiar

Sofía Vergara celebró el cumpleaños de su prima Paulina Dávila en redes sociales: compartió foto inédita de ambas en ‘Griselda’

Deportes

Heidenheim vs. Bayern Múnich: hora

Heidenheim vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 15 de la Bundesliga

Gerardo Bedoya reveló el partido que trata de no recordar en su carrera deportiva: “No soy capaz”

Jhon Durán vuelve a sonreír y le coquetea a la selección Colombia: así fue el gol que marcó con el Fenerbahçe en la liga turca

América de Cali repatriaría a figura reconocida de la Liga BetPlay para la temporada 2026: “Pedido expreso”

Wilmar Roldán lloró en los actos de ceremonia de la final de la Copa BetPlay: así fue el emotivo momento