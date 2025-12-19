Salario mínimo de 2026: nueva crisis “política” entre trabajadores y empresarios aleja a Colombia de conocer el aumento

Bruce Mac Master y Fabio Arias protagonizaron fuerte intercambio en redes sociales mientras se sigue discutiendo el incremente del salario mínimo para 2026 - crédito Colprensa y @cutcolombia/X

El debate sobre el salario mínimo en Colombia para 2026 ha escalado en intensidad, luego del cruce de declaraciones entre Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), y Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

El intercambio, que se desarrolla en redes sociales y en medio de la negociación nacional, pone en evidencia la polarización entre los sectores empresarial y sindical, que sigue sin concretarse hasta el punto que ambas partes expusieron sus argumentos ante el Ministerio de Trabajo, luego de que se cumpliera el primer plazo sin que se llegara a un acuerdo, el 15 de diciembre de 2025.

Los empresarios, liderados por Mac Master plantean un aumento del 7,21%, fundamentado en criterios técnicos como la inflación, la productividad y la necesidad de garantizar un incremento sostenible del poder adquisitivo. Por su parte, los sindicatos liderados por la CUT exigen un ajuste de al menos un 16%, argumentando que solo así se podrá reducir la brecha de desigualdad que prevalece históricamente en el país.

Así las cosas, el dirigente expresó en su cuenta de X: “Es un gran error que la discusión de salario mínimo se haya convertido en una discusión exclusivamente política, pero es totalmente inmoral que se utilice como campaña electoral de alguien para el Congreso”.

Bruce Mac Master acusó a la CUT de llevar la discusión del salario mínimo de 2026 a un terreno político - crédito @BruceMacMaster/X

El dirigente empresarial insistió en que la discusión debe centrarse en la búsqueda de condiciones óptimas para los trabajadores y sus familias, pero también en el bienestar colectivo. “Como en muchos casos en economía, se trata de buscar un equilibrio entre múltiples variables con el infinito, más la mejor decisión para toda la ciudad”, expresó.

La respuesta del presidente de la CUT

La respuesta de Arias no tardó en llegar y elevó el tono del debate. El presidente de la CUT defendió el carácter político de la discusión con un video publicado en redes sociales, donde cuestionó la legitimidad de los cuestionamientos del empresario a la postura que defiende el gremio de trabajadores.

“La discusión del salario mínimo es una discusión eminentemente política. Es saber el esfuerzo del trabajo, a entre quienes se van a distribuir. Ustedes mayoritariamente e históricamente se han apropiado de la mayor parte de eso y por eso hemos llegado al nivel de desigualdad que tenemos”, indicó, subrayando la necesidad de un aumento significativo en el salario mínimo para 2026.

El presidente de la CUT respondió con dureza a los señalamientos del presidente de la Andi de intentar llevar la discusión del salario mínimo a un terreno político - crédito @fabioariascut/X

“Por eso hoy queremos que se reivindique el salario para los trabajadores con un aumento, por lo menos del 16% por ciento para ir cerrando la brecha que ustedes han creado”, señaló.

El intercambio se tornó más personal cuando Arias rechazó las acusaciones de Mac Master sobre el uso electoral del tema: “Y es inmoral que usted me venga a decir que yo voy para el Congreso, eso no tiene nada de inmoral. Yo soy un representante de los trabajadores y lo voy a seguir haciendo en el Senado como corresponde. No escondo mis posiciones y, por el contrario, las digo y las mantengo”.

Por último, el líder sindical cuestionó la postura del dirigente empresarial: “Más inmoral es usted que, siendo el representante de los empresarios, los megarricos, salga ahora presuntamente dizque a defender a los trabajadores”.

Banco de la República subiría las tasas de interés en 2026

El Banco de la República, que tendrá reunión de Junta Directiva el viernes 19 de diciembre para definir los próximos pasos de la política monetaria del país, podría verse obligado a iniciar un ciclo de alzas en las tasas de interés, impulsado por el deterioro de las expectativas de inflación y el inminente aumento del salario mínimo 2026, todavía en negociación. En la actualidad, el tipo de intervención es de 9,25%.

La decisión sobre la remuneración de los colombianos será determinante para el sector bancario, que ya proyecta una tasa de referencia cercana al 10,5% para abril de 2026, producto del riesgo de inflación y la credibilidad monetaria en juego derivada de dicha tendencia.