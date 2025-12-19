Representante arremetió contra Petro por tratar de “exculpar” a Ricardo Bonilla: “Sale a maltratar a la justicia”

El representante Andrés Forero aseguró que lamentan la actitud que está tomando el presidente Gustavo Petro sobre las decisiones judiciales que desfavorecen a sus exministros - crédito Jesús Aviles/Infobae

La imposición de medida de aseguramiento en centro carcelario y la captura del exministro de Hacienda y Crédito Público Ricardo Bonilla y del exministro del Interior Luis Fernando Velasco, generó todo tipo de opiniones en el país político colombiano. Los ex jefes de cartera están siendo investigados por hechos de corrupción ocurridos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que salpicaron también a otras entidades, al Gobierno nacional y al Congreso de la República.

La situación derivó en un amplio debate que se ha centrado, sobre todo, en el presidente Gustavo Petro. El mandatario no solo nombró a los exministros; también ubico a Olmedo López –implicado en el entramado– en la dirección de la Unidad y ha estado haciendo una férrea defensa de Bonilla en sus redes sociales.

“Ricardo Bonilla es doctor en Economía y profesor de profesión. Lo conozco de años y sé que es inocente en mi conciencia. No interfiero en la justicia y ella determinará. Se apoyó en el uribismo en el ministerio y esa fue su ingenuidad. Ha sido extorsionado y es víctima, y sé que lo convierte en el chivo expiatorio”, señaló el primer mandatario en su cuenta de X.

El presidente de la República se refirió a las advertencias que le hizo al exministro de Hacienda sobre los riesgos de extorsión en el ejercicio público - crédito @petrogustavo/X

El representante a la Cámara del Centro Democrático Andrés Forero se refirió a las declaraciones del jefe de Estado, rechazando su postura e indicando que, en caso de que verdaderamente el ex jefe de la cartera Ricardo Bonilla hubiera sido víctima de extorsiones por parte de legisladores, deberá proporcionar las pruebas de ello.

“El presidente está tratando de exculpar al ministro Bonilla diciendo que terminó cediendo a unos chantajes de algunos congresistas. Si eso fue así, el señor Bonilla tiene que decir a qué congresistas se refiere”, precisó el representante, en conversación con W Radio.

Ahora bien, aclaró que, si este tipo de presiones y “chantajes” se estuvieran presentando desde hace años, involucrando a otras administraciones y no solo la del presidente Petro, “no hace que sea menos condenable en este momento”. Además, criticó al primer mandatario por culpar al “uribismo” de las decisiones judiciales que tomó el Tribunal Superior de Bogotá en los procesos que se adelantan contra Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco.

Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco son investigados por corrupción en la Ungrd - crédito Carlos Ortega / EFE / Luisa González / Reuters

“Lo que yo sí lamento en este momento es la actitud que está asumiendo el presidente a propósito de la justicia en Colombia”, precisó, recordando que Gustavo Petro suele poner en duda y rechazar los fallos que desfavorecen a los suyos o con quienes tiene afinidad. En efecto, el presidente ha criticado decisiones tomadas por distintos juzgados, el Tribunal Superior de Bogotá, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.

“Cuando no le gusta un fallo, sale a maltratar a la justicia y trata de insinuar que el uribismo está detrás de todo lo que está sucediendo”, añadió.

Tras conocerse la medida de aseguramiento impuesta por el Tribunal contra los exministros, otros políticos reaccionaron y responsabilizaron directamente al Gobierno Petro de los actos de corrupción que se registraron en la Ungrd. La senadora María Fernanda Cabal, también del Centro Democrático, aseguró:

“¡Justicia! Aunque a Petro no le importen las leyes ni la constitución no están por encima del Estado de Derecho. A la cárcel los exministros petristas de Hacienda, Ricardo Bonilla; y del Interior, Luis Fernando Velasco”.

La senadora María Fernanda Cabal se pronunció sobre las medidas de aseguramiento dictadas en contra de Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco - crédito @MariaFdaCabal/X

La representante a la Cámara Lina María Garrido, de Cambio Radical, se unió a las críticas, acusando al primer mandatario de ser el líder de los ex jefes de cartera investigados por estos hechos.

“La cabeza de esta podredumbre se llama @petrogustavo. Hoy #Bonilla y #Velasco, ministros de #Petro, van presos por comprar congresistas con la plata de las vías del #INVIAS y con los recursos para la atención de desastres de la #UNGRD. Ojalá prendan el #ventilador, porque es muy jodido que, mientras unos pagan cárcel, el otro cabecilla, Carlos Ramón González, haga el trencito en fiestas diplomáticas en #Nicaragua”, aseveró.

La representante Lina María Garrido aseguró que la "cabeza de la podredumbre" de la corrupción en la Ungrd es Gustavo Petro - crédito @linamariagarri1/X