Polo Polo envió mensaje reconciliador a Cabal luego de revelar la ruptura de su amistad: “Mis brazos siempre estarán abiertos a ella”

Miguel Polo Polo, congresista y exahijado político de la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, sorprendió al hacer públicas las razones de su distanciamiento con su exmentora, pero a su vez, expresó su disposición a reconciliarse, a pesar de los desacuerdos que los separaron.

De acuerdo con su mensaje, el líder legislativo, se mostró dispuesto a dejar atrás los conflictos y destacó que, a pesar de todo, lo que une a ambos es “el amor por el país”.

Razones detrás de la ruptura entre Polo Polo y Cabal

El congresista reveló que la ruptura con Cabal comenzó debido a una persona recomendada por ella para trabajar en su equipo de Unidad de Trabajo Legislativo (UTL). Según Polo Polo, esta persona intentó dañarlo políticamente, lo que generó la pérdida de confianza y distanció a ambos.

En una entrevista con la periodista española Eva Rey, el representante a la Cámara aclaró que ya antes de su apoyo al abogado y candidato Abelardo de la Espriella, su relación con la senadora se había deteriorado por esta situación.

Fue con este apoyo que la senadora aseguró que el apoyo del representante a otra candidatura presidencial fue visto como una ruptura sorpresiva. “Me dolió más la deslealtad”, comentó, al señalar que normalmente no suele hacer públicos los respaldos que ofrece en la política, pero que en este caso el cambio de postura fue especialmente relevante debido al lazo que existía entre ellos.

“Aquí se han especulado un montón de cosas que no son ciertas. Yo con María Fernanda tenía una relación de amistad. Uno de los detonantes de la ruptura fue algo que sucedió al principio de nuestra posesión. Si yo fuera tu amigo y tuviera a alguien en mi equipo que te quiere destruir, ¿qué pensarías de mí?”, explicó Polo Polo.

El congresista detalló que la persona recomendada por Cabal comenzó a desarrollar una labor dentro de su equipo que podría haberlo afectado legalmente: “Cosas tan graves como la demanda de pérdida de investidura que me interpusieron en el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia. Esa demanda implicaba la muerte política para mí”.

Asimismo, hizo una fuerte acusación, al afirmar que la persona vinculada a Cabal se unió a la vicepresidenta Francia Márquez para desarrollar lo que Polo Polo calificó como un “entramado” en su contra. “Esto el país no lo sabe porque yo nunca lo conté”, dijo durante la conversación con Eva Rey.

La posible reconciliación entre Polo Polo y Cabal

En cuanto a si se sintió traicionado por Cabal, Polo Polo optó por no dar una respuesta directa, al dejar la interpretación de los hechos a la opinión pública. No obstante, el tono de su mensaje posterior en la red social X sugirió que, a pesar de los desacuerdos, el congresista está abierto a una posible reconciliación.

“A María Fernanda Cabal todo mi cariño y agradecimiento. Mis brazos siempre estarán abiertos a ella y a la amistad que siempre hemos tenido. Bienvenida será a este equipo, donde estamos firmes por la patria”, escribió Polo Polo, un mensaje que indica que, a pesar de los desacuerdos previos, está dispuesto a reconstruir su relación con la senadora.

Estas declaraciones del representante a la Cámara reabrieron el debate sobre la relación entre ambos políticos de derecha, al dejar en el aire la posibilidad de una reconciliación, aunque las tensiones internas reveladas por el congresista podrían seguir marcando su vínculo a largo plazo.

Aunque Cabal ha reiterado en varias entrevistas que “la lealtad es la virtud más escasa en la política”, e incluso su hijo Juan José lo mencionó en un video en TikTok, parece que la intención de Polo Polo es promover un mejor diálogo en este conflicto; sin embargo, dado el temperamento que ha demostrado a lo largo de su carrera política, parece que estas no serán las últimas declaraciones sobre el tema.