Colombia

Pilas: Así rotará el pico y placa en Medellín este jueves 18 de diciembre

Esto le interesa si va a conducir en la Medellin hoy jueves

Guardar
El Pico y Placa tiene
El Pico y Placa tiene como meta reducir la circulación de automóviles y bajar la contaminación (Infobae)

Estos son los automóviles que no pueden transitar en Medellín hoy 18 de diciembre, según el programa de restricción vehicular conocido como Pico y Placa.

El día de la semana, la hora, el tipo de vehículo y la terminación de la placa son los factores que determinan qué vehículos no circulan este jueves.

Cabe mencionar que esta restricción vehicular cambia diariamente por lo que es de suma importancia mantenerse informado según su actualización y así evitar desagradables sorpresas al circular a lo largo de las calles de la ciudad colombiana.

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También es importante mencionar que este programa aplica diferente por ciudad.

El fin de limitar el tránsito de autos por las calles de la ciudad es para disminuir el parque vehicular y con ello el tránsito, los accidentes automovilísticos y mejorar la calidad del aire.

Aquí está el calendario de restricciones del Pico y Placa para mañana.

Pico y placa hoy

Motos: 0, 2,.

Particulares: 0, 2,.

Taxis: 3,, .

Transporte de carga: No aplica,, .

El horario de esta restricción vehicular es de lunes a viernes y comienza a las 5:00 horas por la mañana y termina hasta las 20:00 horas por la noche.

Pico y Placa 2025

La aplicación del programa Pico
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Colprensa)

La Alcaldía de Medellín publicó las pautas sobre cómo aplicará el Pico y Placa en la ciudad durante el segunfo semestre del 2025.

La nueva rotación de la restricción vehícular seguirá dependiendo del día de la semana, así como del último dígito de la placa del vehículo.

Para vehículos particulares, la aplicación será la siguiente:

Lunes: 6 y 9

Martes: 5 y 7

Miércoles: 1 y 8

Jueves: 0 y 2

Viernes: 3 y 4

En el caso de las motocicletas, la rotación será la misma con una pequeña pero importante diferencia: es con el primer número de la placa, en lugar del último.

El horario de aplicación del Pico y Placa es de lunes a viernes de 5:00 horas a 20:00 horas para los vehículos particulares y motocicletas. Mientras que para Taxis comienza a las 6:00 horas y termina también a las 20:00 horas.

¿Qué autos no aplican al Pico y Placa?

No todos los vehículos son obligados a seguir esta restricción vehicular, algunos tienen el beneficio de estar exentos de este programa. Son los siguientes:

De emergencia.

Destinado a la atención médica.

Que utilicen gas natural como combustible.

De servicio de transporte terrestre.

De transporte de alimentos.

De carga.

Destinado a la ejecución de actividades relacionadas al servicio público.

De medios de comunicación.

De seguridad.

Destinado al transporte de personas con movilidad reducida o en condición de discapacidad.

De valores.

Fúnebres.

Oficiales.

Diplomáticos.

Todos los autorizados por la Secretaría de Movilidad.

Es importante mencionar que los automovilistas no tendrán que solicitar nuevamente la autorización escrita para la exoneración ya que la Secretaría de Movilidad tiene conexión con el Registro Único de Tránsito (RUNT).

¿Qué sanciones hay por violar el Pico y Placa?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Medellín, la multa por violar el Pico y Placa se define por el iniciso C del artículo 131 de Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Esta legislación precisa que el castigo será el pago de una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que la sanción asciende a 711 mil 750 pesos.

Temas Relacionados

Pico y PlacaMedellinPico y placa MedellínRestricciones de movilidadcarroscolombia-noticiasNoticias

Más Noticias

En qué barrios de Bogotá habrá cortes de agua este jueves

A lo largo del día se realizarán trabajos que provocan recortes de agua potable en diferentes zonas de la ciudad

En qué barrios de Bogotá

Pico y Placa en Cali: restricciones vehiculares para evitar multas este jueves 18 de diciembre

Esto le interesa si va a manejar por las calles de ciudad este jueves

Pico y Placa en Cali:

Que no te tomen por sorpresa: los cortes de la luz en Santander de este 18 de diciembre

Conoce con anticipación los cortes al servicio eléctrico que se van a realizar en tu localidad

Que no te tomen por

Paro armado del ELN en Antioquia generó millonarias pérdidas en el transporte: usuarios no viajaron “por temor y zozobra”

Las restricciones impuestas durante 72 horas obligaron a cancelar viajes y dejaron vehículos detenidos, lo que repercutió en la economía de quienes dependen del sector y en la seguridad de los usuarios

Paro armado del ELN en

Álvaro Uribe se unió a las críticas de Vargas Lleras contra Iván Cepeda por reunión con empresarios: “Es su enemigo antagónico”

El expresidente considera que el candidato del Pacto Histórico es una amenaza directa a la democracia de Colombia

Álvaro Uribe se unió a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La violencia se reorganiza en

La violencia se reorganiza en Colombia, crecieron los grupos armados y el Estado pierde control territorial

Lo que se sabe de los dos presuntos disidentes de las Farc abatidos por el Ejército de Ecuador en zona fronteriza

Ministerio del Interior anunció recursos para la reconstrucción de Buenos Aires, Cauca, tras violento atentado

Autoridades ofrecen hasta $500 millones por ‘Max Max’, responsable de los atentados terroristas en Buenos Aires

Paro del ELN reafirmó que es la estructura armada en todo el continente capaz de ejercer hegemonía militar y política: hay alerta

ENTRETENIMIENTO

Blessd desató furor entre sus

Blessd desató furor entre sus seguidores tras compartir su impresionante transformación física: así luce

Una cábala que terminó en la estrella 11: así acompañó la reina del Carnaval, Michell Char, al Junior campeón

Hicieron un muñeco de Año Viejo con el rostro de Yina Calderón y no le gustó: “Todos los años es lo mismo”

Conozca a la novia de José Enamorado, la figura del Junior de Barranquilla campeón de la Liga BetPlay

Lokillo es tendencia en Latinoamérica por sus batallas de rap: el antioqueño es el más visto de la FMS

Deportes

Atlético Nacional, tricampeón de la

Atlético Nacional, tricampeón de la Copa Colombia: superó a Medellín por 1-0 en el Atanasio Girardot

Estos son los campeones de la Copa Colombia en toda la historia: Atlético Nacional le sacó ventaja al Medellín

Harold Santiago Mosquera se despidió de Santa Fe con emotivo video: “Me voy tranquilo porque lo di todo”

Fútbol colombiano tuvo récord de expulsiones en el segundo semestre de 2025 con más de 100 tarjetas

La advertencia de Lothar Matthäus sobre la ofensiva del Bayern y Luis Díaz: “La historia no gira solamente en dos”