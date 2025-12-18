Colombia

Director del IDU explicó las demoras de obras clave en Bogotá: “Hemos entregado 40″

El balance presentado por la dirección del Instituto de Desarrollo Urbano destaca la culminación de obras largamente esperadas por los bogotanos

Obras del IDU en la
Obras del IDU en la avenida carrera 68 | FOTO: IDU

El avance de las obras públicas en Bogotá y los desafíos pendientes ocupan la atención del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) en la recta final de 2025.

Orlando Molano, director de la entidad, compartió un panorama que combina logros significativos y metas por alcanzar, cuando restan trece días para concluir el año.

Molano precisó en entrevista a Alerta Bogtoá que, de 76 proyectos identificados con dificultades y retrasos al inicio de la actual administración, “ya hemos entregado cuarenta obras”.

Entre las intervenciones prioritarias se destacan la Caracas sur, el Canal Córdoba, la Boyacá 170 y la 127, así como la culminación de iniciativas de valorización postergadas históricamente.

Más de 1.200 trabajadores del
Más de 1.200 trabajadores del IDU laboran en horario nocturno para reducir el impacto de las obras en el tráfico y TransMilenio - crédito IDU

Respecto a la calle 63, enfatizó que “la 63 ya la entregamos. Entregamos también todos los rincones de la carrera 91 hasta la Boyacá”.

Otra cifra relevante es la intervención en zonas industriales, donde el balance muestra la entrega de 27 de 145 calles previstas, tras labores de levantamiento de tuberías y pavimentación. El objetivo es cubrir cuatro millones de metros cuadrados de baches en la ciudad.

El director reconoció la eficacia de su equipo de más de mil doscientas personas dedicado a estas tareas nocturnas. “Tenemos un equipo de más de 1.200 personas que están tapando los huecos, efectivamente solo trabajan de noche”, explicó Molano, destacando además la importancia del seguimiento estricto a los cronogramas y la coordinación con la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, que exige la entrega de obras completas pese a la complejidad de trabajar en paralelo con tránsito vehicular y el sistema TransMilenio.

En relación con el avance de proyectos estructurales, la avenida 68 y el corredor de San Cristóbal marcan hitos particulares. Sobre la troncal de la 68, Molano detalló a la emisora mencionada: “Recuerden que 7,4 kilómetros tiene esa troncal de la Cali hasta el borde de Bogotá. Tuvimos que caducar el grupo 2 que llevaba casi un año sin avance, los demás ya los tengo casi por encima del 98%”.

La troncal de la avenida
La troncal de la avenida 68 avanza con más del 98% de ejecución en la mayoría de sus grupos, pese a dificultades contractuales - crédito IDU

La planificación contempla una habilitación progresiva de la troncal, lo que permitiría culminar el grupo 1 en 2027 y consolidar la operación del grupo 5 de TransMilenio.

El avance del puente de Venecia también fue abordado: “Para finalizarlo, anteanoche terminamos de usar efectivamente la viga número quince, más de 1.180 toneladas pesan las quince vigas cajón metálicas”, describió Molano.

En cuanto al puente de la NQS con Bosa, previó que las vigas estarán fundidas a finales de enero, y la ampliación de la Laureano Gómez, entre la 170 y la 193, avanzará hasta marzo de 2026.

Consultado sobre las medidas de transparencia en el IDU, el director detalló controles estrictos al interior de la entidad: “Todo mi equipo directivo pasa por polígrafo, esa prueba es importante, pero no solamente esa, sino siete pruebas más”, afirmó Molano ante Alerta Bogotá.

La atención a los comerciantes afectados por las obras también formó parte del balance. Molano especificó el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico a quienes han sufrido impactos negativos: “Ellos pueden entrar al estado de desarrollo económico y recibir algunos alivios demostrables”. Esta política se dirige a quienes presenten retrasos atribuibles a los trabajos y cumplan con los porcentajes establecidos.

El IDU implementa pruebas de
El IDU implementa pruebas de polígrafo y otros controles para garantizar la transparencia y la integridad en la gestión pública - crédito IDU

Respecto a los planes inmediatos sobre la avenida Muiscas y el puente de Corabastos, Molano afirmó el inicio de labores en enero, con prioridad en rehabilitación vial y construcción del nuevo puente, lo que busca optimizar el tránsito en Bosa y Kennedy. “Vamos a arreglar esa, pues, con a construir ese nuevo puente y arreglar lo que preguntaban de la Muiscas”, prometió el director.

Molano cerró haciendo énfasis en el mandato de entrega bajo la directriz del Alcalde: “Cuenten de verdad con nosotros, con nuestro trabajo, con nuestro compromiso, con nuestra pasión, con nuestra transparencia”.

Esta es la historia de

Invima envió una alerta a

Medellín es la segunda ciudad

La queja interpuesta cuatro meses

Así es como Ricardo Bonilla
La violencia se reorganiza en

Esta es la historia de

Con video en blanco y

