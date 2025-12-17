Valentino Lázaro reveló si volvería a bailar en el equipo de Beéle, tras la polémica del cantante e Isabella Ladera

La contundente decisión de Valentino Lázaro sobre volver a trabajar para Beéle - crédito @valentinolazaroh/IG

El creador de contenido Valentino Lázaro ha generado revuelo en redes sociales tras declarar de manera contundente que no tiene intención de regresar como bailarín al equipo de Beéle, decisión que atribuye tanto a motivos personales como profesionales.

En una reciente interacción con sus seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram, donde supera el millón de seguidores, Lázaro fue consultado sobre la posibilidad de volver a colaborar con el artista y su respuesta fue categórica.

“No volvería y por dos cosas. Primero, No creo que el equipo de Beéle me quiera allá y segundo yo decidí no bailar más con artistas”, afirmó el influenciador.

En el mismo intercambio, Lázaro profundizó en las razones económicas y de desarrollo personal que lo llevaron a alejarse de los escenarios junto a artistas reconocidos, independientemente que fuera el de la expareja de su mejor amiga u otro famoso.

Valentino Lázaro descarta volver a bailar con Beéle y apuesta por su independencia - crédito captura de pantalla Valentino Lázaro/IG

Explicó que, aunque considera que “bailar con bailarines es una gran oportunidad”, la dinámica de trabajo en ese entorno le resultaba limitante.

“Lo decidí no porque sea algo malo, es una oportunidad increíble, bailas mucho y la gente que de verdad es muy apasionada por el baile, pues está cumpliendo un sueño, pero te quita mucho tiempo. Digamos que viajábamos todas las semanas, te pagan una mensualidad, una muy buena mensualidad, pero siendo creador de contenido por aparte me puedo hacer, seis o siete veces más de lo que ganaba ahí. Aparte de que hago como mi nombre y no soy el bailarín de alguien más”, detalló el panelista de Tamo en Vivo.

La trayectoria de Valentino Lázaro ha estado marcada por su versatilidad en el mundo digital y artístico. Además de su faceta como bailarín profesional, ha consolidado una presencia relevante como panelista en el programa digital Tamo en Vivo, donde comparte espacio con otras figuras del entretenimiento y expone aspectos de su vida personal.

Su popularidad se ha visto impulsada tanto por su talento como por su personalidad polémica, lo que lo ha convertido en tendencia en diversas ocasiones.

El mensaje de Valentino Lázaro a DímeloKing y Karola que remece a los fans de 'TamoEnVivo' - crédito @valentinolazaroh/IG

En el plano personal, Lázaro mantiene una estrecha relación de amistad con Camila Rodríguez, conocida como Cara, quien es expareja de Beéle y madre de los dos hijos del artista, esta conexión ha sido objeto de atención mediática porque en su momento, cuando se conoció que por una fidelidad se había acabado el matrimonio, el influenciador salió a hacer revelaciones contundentes sobre lo que había sucedido entre la pareja.

Valentino confirmó que el cantante estaba sosteniendo un vínculo con Isabella Ladera, la cual había empezado a tener una relación con el artista, aun cuando seguía con la mamá de los niños.

A partir de ese momento continuó compartiendo contenido inédito en el que revelaba situaciones comprometedoras y daba su opinión defendiendo a Cara, lo que en su momento le generó gran popularidad hasta que a la fecha se convirtió en uno de los panelistas principales del programa de Dímelo King.

Valentino a la fecha es uno de los creadores de contenido más reconocidos, sus opiniones contundentes y sin filtro lo han hecho sonar en las redes sociales y sumar más seguidores al punto de que se alejó de los escenarios y prefirió dedicarse a su marca propia, la cual le ha dado frutos económicos y personales, tal como lo ha revelado e varias oportunidades.

Ahora, el influenciador ha reiterado su compromiso con el desarrollo de su marca personal y la creación de contenido independiente, priorizando la autonomía y la rentabilidad que le ofrece este camino frente a las colaboraciones artísticas tradicionales, especialmente porque tiene todo un equipo de trabajo detrás de él y con el que espera seguir creciendo.