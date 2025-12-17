Colombia

Valentino Lázaro reveló si volvería a bailar en el equipo de Beéle, tras la polémica del cantante e Isabella Ladera

El creador de contenido sorprendió a sus seguidores al explicar las razones que influyen en su decisión de regresar o no al equipo del cantante

Guardar
La contundente decisión de Valentino
La contundente decisión de Valentino Lázaro sobre volver a trabajar para Beéle - crédito @valentinolazaroh/IG

El creador de contenido Valentino Lázaro ha generado revuelo en redes sociales tras declarar de manera contundente que no tiene intención de regresar como bailarín al equipo de Beéle, decisión que atribuye tanto a motivos personales como profesionales.

En una reciente interacción con sus seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram, donde supera el millón de seguidores, Lázaro fue consultado sobre la posibilidad de volver a colaborar con el artista y su respuesta fue categórica.

“No volvería y por dos cosas. Primero, No creo que el equipo de Beéle me quiera allá y segundo yo decidí no bailar más con artistas”, afirmó el influenciador.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En el mismo intercambio, Lázaro profundizó en las razones económicas y de desarrollo personal que lo llevaron a alejarse de los escenarios junto a artistas reconocidos, independientemente que fuera el de la expareja de su mejor amiga u otro famoso.

Valentino Lázaro descarta volver a
Valentino Lázaro descarta volver a bailar con Beéle y apuesta por su independencia - crédito captura de pantalla Valentino Lázaro/IG

Explicó que, aunque considera que “bailar con bailarines es una gran oportunidad”, la dinámica de trabajo en ese entorno le resultaba limitante.

“Lo decidí no porque sea algo malo, es una oportunidad increíble, bailas mucho y la gente que de verdad es muy apasionada por el baile, pues está cumpliendo un sueño, pero te quita mucho tiempo. Digamos que viajábamos todas las semanas, te pagan una mensualidad, una muy buena mensualidad, pero siendo creador de contenido por aparte me puedo hacer, seis o siete veces más de lo que ganaba ahí. Aparte de que hago como mi nombre y no soy el bailarín de alguien más”, detalló el panelista de Tamo en Vivo.

La trayectoria de Valentino Lázaro ha estado marcada por su versatilidad en el mundo digital y artístico. Además de su faceta como bailarín profesional, ha consolidado una presencia relevante como panelista en el programa digital Tamo en Vivo, donde comparte espacio con otras figuras del entretenimiento y expone aspectos de su vida personal.

Su popularidad se ha visto impulsada tanto por su talento como por su personalidad polémica, lo que lo ha convertido en tendencia en diversas ocasiones.

El mensaje de Valentino Lázaro
El mensaje de Valentino Lázaro a DímeloKing y Karola que remece a los fans de 'TamoEnVivo' - crédito @valentinolazaroh/IG

En el plano personal, Lázaro mantiene una estrecha relación de amistad con Camila Rodríguez, conocida como Cara, quien es expareja de Beéle y madre de los dos hijos del artista, esta conexión ha sido objeto de atención mediática porque en su momento, cuando se conoció que por una fidelidad se había acabado el matrimonio, el influenciador salió a hacer revelaciones contundentes sobre lo que había sucedido entre la pareja.

Valentino confirmó que el cantante estaba sosteniendo un vínculo con Isabella Ladera, la cual había empezado a tener una relación con el artista, aun cuando seguía con la mamá de los niños.

A partir de ese momento continuó compartiendo contenido inédito en el que revelaba situaciones comprometedoras y daba su opinión defendiendo a Cara, lo que en su momento le generó gran popularidad hasta que a la fecha se convirtió en uno de los panelistas principales del programa de Dímelo King.

Valentino a la fecha es uno de los creadores de contenido más reconocidos, sus opiniones contundentes y sin filtro lo han hecho sonar en las redes sociales y sumar más seguidores al punto de que se alejó de los escenarios y prefirió dedicarse a su marca propia, la cual le ha dado frutos económicos y personales, tal como lo ha revelado e varias oportunidades.

Ahora, el influenciador ha reiterado su compromiso con el desarrollo de su marca personal y la creación de contenido independiente, priorizando la autonomía y la rentabilidad que le ofrece este camino frente a las colaboraciones artísticas tradicionales, especialmente porque tiene todo un equipo de trabajo detrás de él y con el que espera seguir creciendo.

Temas Relacionados

BeéleValentino LázaroIsabella LaderaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Autoridades ofrecen hasta $500 millones por ‘Max Max’, responsable de los atentados terroristas en Buenos Aires

El 16 de diciembre la población civil vivió un calvario producto de la ofensiva de las disidencias de ‘Iván Mordisco" en Cauca

Autoridades ofrecen hasta $500 millones

Renta Joven inició los pagos de diciembre: estas serán las personas que recibirán los últimos $400.000 del año

Un total de 159.889 participantes accederán a incentivos económicos, cuyo objetivo es respaldar la permanencia en la educación superior y estimular la movilidad social entre jóvenes estudiantes de bajos recursos

Renta Joven inició los pagos

Este era el plan que Jean-Claude Bossard tenía el día del intento de robo: le habría costado la vida por no dejarse robar su celular

El joven que compartió una de las mayores pasiones del colombo-francés, el motociclismo, aseguró que iban a celebrar su cumpleaños

Este era el plan que

Mujer que murió tras una cirugía estética en clínica clandestina en Cali, era familiar de la vicepresidenta Francia Márquez

Orfa Márquez viajó desde Suárez, Cauca, para hacerse una cirugía estética en Cali, murió luego de un procedimiento en un lugar sin condiciones adecuadas

Mujer que murió tras una

Paro del ELN reafirmó que es la estructura armada en todo el continente capaz de ejercer hegemonía militar y política: hay alerta

En diálogo con Infobae Colombia, Juan Camilo Ubaque se refirió a lo que representa para el país a corto plazo el poder territorial que tiene el Ejército de Liberación Nacional

Paro del ELN reafirmó que
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Autoridades ofrecen hasta $500 millones

Autoridades ofrecen hasta $500 millones por ‘Max Max’, responsable de los atentados terroristas en Buenos Aires

Paro del ELN reafirmó que es la estructura armada en todo el continente capaz de ejercer hegemonía militar y política: hay alerta

Como presentadoras de un noticiero, guerrilleras del ELN reportaron ataques contra presuntos integrantes del Clan del Golfo

Periodista mostró en video cómo quedaron las calles de Buenos Aires, Cauca, luego de la incursión armada de las disidencias

ELN trató de tomarse a Villanueva, en La Guajira: Ejército repelió ataque a base militar

ENTRETENIMIENTO

“El Paseo 8” llega a

“El Paseo 8” llega a Colombia el 25 de diciembre y lanza una pregunta: ¿viajar con suegros arruina las vacaciones?, esto dijo una de sus actrices

Yina Calderón se burló del debut musical de Juan David Tejada, ‘el Agropeciario’: “Estás haciendo el oso”

Gusi recibió importante condecoración del Concejo de Bogotá: “Mi origen, al que siempre regreso”

Ed Sheeran compartió fotos y sus impresiones sobre el show de J Balvin en Bogotá: “Una locura”

Galy Galiano anunció su gira de despedida ‘La última y nos vamos’: fecha y precios para Bogotá

Deportes

Independiente Medellín vs. Atlético Nacional

Independiente Medellín vs. Atlético Nacional - EN VIVO: hora y dónde ver el clásico paisa que define el campeón de la Copa Colombia

Bayern Múnich felicitó a Junior FC por su título, con fotografía de Luis Díaz: el referente de la selección Colombia también expresó su felicidad

Él es Alfredo Arias, el técnico que Junior escogió con ayuda de la inteligencia artificial y quedó campeón del fútbol en Colombia

Figura del Junior habló por primera vez con la prensa: reveló las sensaciones de su paso por el cuadro Tiburón

Esta es la fecha prevista para el inicio de la Liga BetPlay en el 2026: el torneo será más corto por el Mundial de Fútbol