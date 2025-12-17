María Fernanda Cabal denunció presuntas anomalías en las encuestas que dieron por candidata del Centro Democrático a Paloma Valencia

La senadora María Fernanda Cabal aseguró que hizo falta verificación de bases de datos para efectuar las encuestas - crédito María Fernanda Cabal/Facebook

La senadora María Fernanda Cabal, que fue precandidata del Centro Democrático para la Presidencia de la República, expresó dudas sobre el proceso de selección de la candidata del partido de cara a las elecciones, que se llevarán a cabo en 2026. La congresista Paloma Valencia, de la cual es muy cercana, fue la persona seleccionada para representar a la colectividad en el proceso electoral. De esta manera, quedaron descartadas figuras como la propia Cabal y Paola Holguín.

En entrevista con la revista Semana, hizo énfasis en la rapidez con la que se realizaron las encuestas que dieron por ganadora a la legisladora, asegurando que este factor pudo haber afectado la calidad de la información y la representatividad de los votantes.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Según sus declaraciones, la falta de tiempo impidió que el partido y las encuestadoras coordinaran adecuadamente la verificación de las bases de datos y la cobertura de la muestra, lo que podría haber dejado fuera a una parte significativa de los potenciales participantes.

Paloma Valencia ganó las encuestas del Centro Democrático - crédito Nathalia Angarita/Reuters

En su análisis, Cabal recordó la alta frecuencia con la que los colombianos cambian de número de celular, lo que siembra dudas sobre la actualización del registro de datos que tenía el partido para el desarrollo de las encuestas.

“No lo sé. A nosotros, de pronto, por la premura, nos faltó sentar a las encuestadoras a decirles cómo van. Al partido, ¿qué base de datos llevaste? ¿Esa base de datos está depurada? El colombiano es muy dado a cambiar de celular. Es una locura. Como en el Sisbén”, señaló la congresista del Centro Democrático al medio de comunicación citado.

Además, advirtió que muchas personas no lograron votar y que ella misma alertó al director del partido, Gabriel Vallejo, sobre esta situación, insistiendo en la necesidad de garantizar que la información llegara a todos los involucrados.

El Centro Democrático desarrolló dos encuestas para determinar quién representará al partido en las elecciones de 2026 - crédito Colprensa

“Yo alcancé a decirle al director: ‘Pilas, que hay gente que no ha podido votar. Cubrir la muestra global era obligación del partido, cúbrala. Apersónese de que le llegue a la gente la información’. Yo siento que no se hizo”, detalló.

Cabal también criticó la gestión detrás de las encuestas al señalar que, ante una baja tasa de respuesta (70% de la población sin contestar), se debió tomar una medida correctiva. “Tienen que prender una alarma como cuando usted queda varado en el ascensor. Por favor, denme una semana más, semana y media más”, explicó.

En ese sentido, la senadora sugirió que la premura en la definición de la fecha de elección de una candidata que representara al partido en la contienda electoral estuvo motivada por la preocupación de que las congresistas Paola y Paloma pudieran ingresar al Senado, lo que llevó a una decisión apresurada. “Yo no quería volver”, precisó.

La incertidumbre sobre la reforma tributaria persiste ante la ausencia de una mayoría clara en el Congreso de la República - crédito Colprensa

Finalmente, Cabal manifestó su incomprensión ante la determinación del expresidente Álvaro Uribe Vélez de no permitir que las senadoras mencionadas participaran en el proceso, afirmando: “Definitivamente, el presidente Uribe, en una decisión que yo todavía no comprendo, decide que no vayan”, dijo.