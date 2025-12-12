Gustavo Petro se queda sin plata para pagar obligaciones: la caja de la Nación colombiana cayó a un mínimo histórico

Gustavo Petro, presidente de Colombia, perdió una nueva batalla con el Congreso de la República, que hundió la reforma tributaria con la que se buscaba recaudar $16 billones - crédito Juan Cano/Presidencia

La caja de la Nación representa el conjunto de recursos financieros disponibles para que el Estado colombiano cumpla con sus obligaciones inmediatas, financie el gasto público y ejecute inversiones en sectores como infraestructura, salud y educación. Dichos fondos, administrados por el Tesoro Nacional bajo la supervisión del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, provienen de impuestos, transferencias, créditos y rentas propias.

La adecuada gestión es esencial para la estabilidad operativa del Gobierno Central Nacional. No obstante, alcanzó un mínimo histórico el 5 de diciembre de 2025. El descenso en los recursos líquidos del Estado generó preocupación entre analistas y centros de estudios económicos, que advierten sobre el deterioro de las finanzas públicas, el aumento del déficit fiscal y los riesgos para la sostenibilidad de la política fiscal en el corto y mediano plazo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, esta alcanzó el mínimo histórico de $1.4 billones. “El movimiento se da por las altas presiones de gasto que enfrenta la Nación a fin de año en medio de un recaudo que se mantiene débil”. Puntualizó la entidad que, al final, solo la mayor emisión de deuda podría mejorar la caja.

La caja de la Nación está en mínimos históricos y solo se podría mejorar con mayor emisión de deuda - crédito Banco de Bogotá

Escenario peligroso

La preocupación por la situación fiscal fue compartida por el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, actual rector de la Universidad EIA, que calificó el escenario como peligroso.

El exfuncionario afirmó que “2024 y 2025 (serán) los peores años en la historia del país en este tema. Es lógico: deuda y déficit históricos, bajo recaudo y reservas presupuestales del doble del histórico, resultado: la caja de la nación en mínimos históricos. Peligroso.

Además, resaltó que la combinación de deuda elevada, déficit persistente y baja recaudación tributaria ha llevado a una situación crítica para las finanzas públicas.

José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, precisó que 2024 y 2025 serán los peores años para la caja de la Nación - crédito @jrestrp/X

Por su parte, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) advirtió sobre el uso intensivo del espacio fiscal generado por la estrategia de manejo de deuda implementada por el Gobierno de Gustavo Petro. Si bien estas operaciones permitieron reducir el pago de intereses en el corto plazo, la entidad señaló que “la administración actual ha usado ese espacio fiscal para aumentar su gasto en 0,5% del PIB”. La decisión, sumada a la inflexibilidad del gasto y a un recaudo tributario que no alcanza las metas oficiales, intensificó las presiones sobre las cuentas públicas.

Proyecciones fiscales y evolución del gasto

Las proyecciones del centro de estudios económicos para los próximos años son motivo de inquietud. Se estima que el déficit fiscal alcanzará el 7% del PIB en 2026, lo que superará la meta del Gobierno del 6,2% establecida en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) y la proyección revisada del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), que la ubicó en 6,7%.

En cuanto al ahorro en intereses derivado de las operaciones de deuda, Anif calcula que este será cercano a los $20,9 billones en 2025, lo que permitiría reducir el gasto en este rubro a $60,5 billones. Sin embargo, el centro advierte que los nuevos títulos emitidos presentan cupones más altos, lo que podría generar mayores presiones en el pago de intereses en el mediano y largo plazo.

Germán Ávila, ministro de Hacienda, es gran responsable de las finanzas del Gobierno nacional - crédito @SenadoGovCo/X

En materia de gasto, se proyecta que el gasto primario del Gobierno nacional ascenderá a $359,2 billones en 2025, cifra superior a los $353,1 billones previstos por el Gobierno en el MFMP. Para 2026, el gasto primario alcanzaría los $388 billones, lo que llevaría el déficit primario a 3 % del PIB, por encima del 2 % determinado en el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis).

Recaudo tributario y metas fiscales

El desempeño del recaudo tributario también refleja las dificultades fiscales. Entre enero y octubre de 2025, el Gobierno recaudó $249,1 billones, lo que representa $25,6 billones más que en el mismo periodo de 2024. No obstante, la cifra se sitúa casi $8 billones por debajo de la meta establecida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). Anif advierte que, para cumplir la meta anual, sería necesario recaudar $56,3 billones adicionales en los dos últimos meses del año, una cifra que considera inviable.

De cara a 2026, se estima que el recaudo tributario neto será de $299 billones, con ingresos totales de $327,8 billones. La proyección se encuentra $31 billones por debajo de los ingresos esperados por el Gobierno en la actualización del Plan Financiero, que incluye el recaudo adicional previsto en la Ley de Financiamiento original. El gasto total del Gobierno nacional para ese año ascendería a $468 billones, con pagos de intereses por $80 billones.