Colombia

Golpe internacional a la economía criminal del Tren de Aragua: detienen a “brokers” que operaban desde Colombia

En una operación internacional, autoridades colombianas y chilenas lograron la captura de intermediarios que utilizaban monedas digitales para mover dinero ilegal

El director de la Policía Nacional celebró la captura de los dos criminales - crédito Policía Nacional

La expansión del Tren de Aragua por el mundo ha provocado que autoridades internacionales centren su atención en neutralizar a esta banda criminal, que se financia principalmente de la extorsión a comerciantes, el secuestro y el narcotráfico.

En un golpe estratégico contra las finanzas del Tren de Aragua, el director de la Policía Nacional de Colombia, brigadier William Rincón, informó que en un operativo junto con la Fiscalía General de la Nación y la Policía de Investigaciones de Chile, se concretó la desarticulación de una red de “brokers” en el país.

Cabe mencionar que el término “brokers” se refiere a quien actúa como intermediario para mover dinero ilícito a través de sistemas financieros o comerciales. Usa sus contactos y conocimientos para ocultar el origen ilegal de los fondos. No gestiona directamente el dinero, pero conecta a quienes necesitan lavar activos con quienes ofrecen los servicios necesarios; es la persona que facilita que las operaciones sean difíciles de rastrear para las autoridades.

Detalles del operativo contra el Tren de Aragua

Dos miembros del Tren de Aragua fueron capturados en Colombia - crédito Policía Nacional

La Policía Nacional informó de la captura de Félix Alfredo y Félix Eduardo, que serían coordinadores del blanqueo de capitales de la estructura criminal.

Las autoridades indicaron que estos dos individuos tenían la labor de mover grandes cantidades de dinero mediante criptoactivos y plataformas digitales entre Bogotá, Cúcuta y Venezuela.

Bajo ese ‘modus operandi’ se consolidó un circuito financiero con el que el Tren de Aragua escondió millones que produjo mediante la extorsión y el secuestro en el continente.

En el comunicado se expuso que estos dos hombres lograban una rotación mensual de más de 20 millones de pesos desde la capital colombiana. “Seguimos golpeando las estructuras que sostienen el crimen organizado, porque 𝗦𝗼𝗺𝗼𝘀 𝗹𝗮 𝗣𝗼𝗹𝗶𝗰í𝗮 𝗱𝗲 𝗹𝗼𝘀 𝗰𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮𝗻𝗼𝘀“, resaltó el director de la Policía Nacional.

En el operativo participó personal de la fiscalía y la policía investigadora de Chile - crédito Policía Nacional

El crecimiento del Tren de Aragua en Latinoamérica

El Tren de Aragua es considerada la organización criminal transnacional más poderosa originada en Venezuela, puesto que ha consolidado su presencia en varios países de Latinoamérica durante los últimos años.

Tras su fundación en Aragua, se expandió rápidamente tras la crisis social, económica y política venezolana, así como a partir de las oleadas migratorias que siguieron.

Informes de Insight Crime han expuesto como el Tren de Aragua se ha centrado en ocupar espacios donde existen vacíos de poder institucional y vulnerabilidades sociales, logrando consolidarse en países como Colombia, Perú, Chile, Ecuador y Brasil.

Su expansión también ha implicado la adaptación a lógicas delictivas locales, colaborando con mafias nacionales o estableciendo alianzas para operar rutas de narcotráfico, tráfico de personas, secuestro, extorsiones, contrabando y explotación sexual.

Autoridades informaron que los individuos hacían transacciones por más de 20 millones de pesos al mes - crédito Policía Nacional

En países como Perú y Chile, el grupo ha sido vinculado con redes de trata de personas y explotación sexual en ciudades fronterizas y zonas urbanas, donde utiliza métodos violentos para controlar territorios y someter a víctimas.

En Colombia, el Tren de Aragua se ha insertado en mercados ilícitos relacionados con el tráfico de drogas y la minería ilegal, compitiendo con organizaciones históricamente establecidas y generando disputas que aumentaron los niveles de violencia. En Ecuador y Brasil, la banda ha sido acusada de operar secuestros, extorsiones y homicidios, además de influenciar cárceles y bandas criminales locales.

El accionar delictivo del Tren de Aragua se caracteriza por el uso sistemático de la violencia, la intimidación y la corrupción de funcionarios públicos. La capacidad de infiltrar sus estructuras en distintas ciudades y adaptar sus métodos a cada contexto le ha permitido consolidar redes complejas y transnacionales, desafiando a las autoridades y a los sistemas judiciales de la región.

