Usuarios denuncian que Nueva EPS negó atención en Barranquilla por fallas de sistema e internet

Pacientes con citas agendadas fueron enviados a retirarse por la falta de conectividad, mientras la comunidad exige soluciones inmediatas para garantizar su derecho a la salud

Afiliados esperaban atención médica con citas previamente agendadas, pero fueron rechazados por supuestas fallas en el sistema e internet.

Afiliados a Nueva EPS denunciaron que fueron impedidos de recibir atención médica en una de sus sedes en Barranquilla, presuntamente debido a fallas en el sistema y la falta de conexión a internet. Según los afectados, la situación afectó especialmente a pacientes que habían programado sus citas con semanas de anticipación y que pidieron permiso laboral para cumplirlas.

La comunidad exige intervención inmediata para garantizar su derecho fundamental a la salud, establecido en la Constitución Política de Colombia.

“Llévelo a otro lado”: testimonios de usuarios rechazados

Varios usuarios que se encontraban en la sede de Nueva EPS en Barranquilla aseguran que funcionarios les respondieron con frases como “llévelo a otro lado”, generando indignación entre quienes esperaban atención.

Los denunciantes explican que muchos de ellos tenían citas previamente agendadas, pero terminaron regresando a sus hogares sin recibir atención médica. Este tipo de respuesta, según los usuarios, se da cuando la entidad asegura que “no hay sistema” o “no hay internet”.

En un video difundido en redes sociales, una usuaria expresó su frustración: “Eso sí es irresponsabilidad que por un internet no atiendan a tantas personas que pidieron permiso, que están seguramente desesperadas por su cita médica… Bueno, listo, no nos autorice, pero al menos miren, porque el señor se cayó y necesita que alguien lo atienda”.

Video evidencia la situación de afiliados que esperaron horas sin ser atendidos debido a problemas técnicos en la EPS - crédito Nueva EPS y captura de video

Un problema estructural para una EPS intervenida

Lo ocurrido en Barranquilla no es un hecho aislado. En otras ciudades, como Popayán, usuarios mayores denunciaron también la negación de atención por fallas técnicas en la plataforma de la EPS.

Por ejemplo, María Nelly Cortés, de 77 años, esperó aproximadamente tres horas para su consulta de control en salud mental, solo para recibir la respuesta de que “no hay internet en toda la IPS o EPS”. A pesar de que la cita fue asignada con un mes de anticipación, la adulta mayor no recibió atención y tuvo que regresar a su hogar, afectando directamente su tratamiento y calidad de vida.

La paciente comentó con indignación según El país que “levo pagando al seguro más de cincuenta años, para que me den una respuesta tan chimba… eso es jugar con la vida de las personas, que tal si fuera algo grave”.

Adultos mayores reportan que en la sede de Nueva EPS en Popayán no se les permitió recibir atención médica por fallas de internet, a pesar de tener citas agendadas - crédito Colprensa/Nueva EPS

Contexto financiero y estructural de Nueva EPS

Un reciente informe del centro de pensamiento Así Vamos en Salud señala que Nueva EPS es el principal deudor de los hospitales públicos en Colombia, concentrando al cierre de 2024 el 32% de la cartera total de las EPS vigentes, equivalente a aproximadamente $6 billones. Esta situación refleja un incremento significativo de la deuda entre 2022 y 2024, periodo en el que la cartera con EPS vigentes más que se duplicó, alcanzando $7,5 billones, lo que genera una presión directa sobre la liquidez y operación de los hospitales públicos.

El reporte advierte que, a pesar de los programas de saneamiento fiscal y financiero implementados por varias Empresas Sociales del Estado (ESE), la alta morosidad de Nueva EPS afecta la sostenibilidad del sistema hospitalario, dificultando el pago oportuno a proveedores y el mantenimiento de la infraestructura y el personal. El déficit presupuestal total para 2024 se estima en $2,1 billones, y aunque algunas cuentas pendientes se compensan con vigencias anteriores, los riesgos financieros persisten.

Además, la deuda concentrada en Nueva EPS se suma a un contexto de gasto elevado en personal, que representa el 76% del gasto total de los hospitales públicos, y un crecimiento de los servicios personales indirectos, aumentando la dependencia de modalidades de contratación externas.

El informe resalta la importancia de fortalecer la supervisión y los mecanismos de pago de las EPS, incluyendo Nueva EPS, para garantizar que los hospitales públicos puedan continuar operando sin comprometer la atención a los pacientes y la calidad del servicio.

Informe de Así Vamos en Salud indica que Nueva EPS concentra el 32 % de la cartera vencida de las EPS en Colombia, con problemas de liquidez y déficit presupuestal - crédito archivo particular/X

Exigencias de la comunidad

Usuarios afectados consideran que estas fallas técnicas y estructurales de Nueva EPS vulneran su derecho fundamental a la salud, afectando especialmente a personas mayores o con enfermedades crónicas.

